Kongresový výbor zveřejnil záznamy výpovědí Clintonových kvůli Epsteinovi

V pondělí bylo zveřejněno video bývalého prezidenta USA Billa Clintona ze slyšení před zákonodárci o jeho vazbách na sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Těm Clinton například řekl, že mu současný prezident Donald Trump sdělil, že předtím, než se jejich vztah zkazil, zažil s Epsteinem „skvělé chvíle“, nicméně rozhovor ho prý nevedl k myšlence, že by Trump byl do zapojen do něčeho nekalého. Před kongresovým výborem vypovídala také Clintonova manželka a bývalá ministryně zahraničí Hillary, jež uvedla, že si nepamatuje, že by se někdy s Epsteinem setkala.
Ve videozáznamu před dohledovým výborem Sněmovny reprezentantů bývalý demokratický prezident pod přísahou uvedl, že Trump zmínil Epsteina na golfovém turnaji v roce 2002 nebo 2003 poté, co Clinton odešel z úřadu, a více než deset let předtím, než byl Trump zvolen prezidentem. „Nějak věděl, že jsem letěl Epsteinovým letadlem,“ řekl Clinton výboru.
Trump podle Clintona řekl: „Za ta léta jsme spolu zažili skvělé chvíle, ale pohádali jsme se kvůli realitní dohodě“. Trump nicméně dříve tvrdil, že vztah se sexuálním delikventem se zkazil poté, co Epstein najal mladé ženy, které pracovaly v Trumpově klubu v Mar-a-Lago.
Clinton řekl, že rozhovor s Trumpem ho nevedl k domněnce, že by Trump byl zapojen do něčeho nekalého. Bílý dům podle Reuters na žádost o komentář bezprostředně nereagoval.
Demokratičtí kongresmani před slyšením opět vyzvali k předvolání současného prezidenta Trumpa před výbor pro dohled, aby vypovídal o svých vazbách na Epsteina. Podle nich nevypovídá „ten správný prezident“.
„Jako někdo, kdo vyrůstal v rodině, kde docházelo k domácímu násilí, bych nejenže neletěl jeho letadlem, kdybych měl sebemenší tušení o tom, co dělá, ale sám bych ho udal a vedl bych kampaň za spravedlivý trest za jeho zločiny, nikoli za milosrdné dohody,“ napsal Clinton na síti X.
Jak Clinton, tak Trump udržovali s Epsteinem styky ještě předtím, než se tento vlivný finančník v roce 2008 přiznal k navádění nezletilé osoby k prostituci.
Oba opakovaně uvedli, že neviděli žádné důkazy o obchodování s lidmi za účelem sexuálního zneužívání, a ani jeden z nich nebyl obviněn z trestné činnosti související s Epsteinem, který ve svých honosných rezidencích v New Yorku, na Floridě a v Karibiku hostil dlouhý seznam osobností veřejného života.
Ve své výpovědi z minulého týdne Clinton uvedl, že ho s Epsteinem seznámil jeho bývalý ministr financí Larry Summers, který Epsteina popsal jako dárce, jenž byl ochoten přepravovat Clintona a jeho tým po celém světě, když zakládal charitativní nadaci pro boj s AIDS. Clinton uvedl, že létal Epsteinovým letadlem na cestách do Asie, Afriky a Evropy a jednou z Floridy do New Yorku, ale po roce 2003 přešel k jiným dárcům.
„Myslel jsem si, že pan Epstein je zajímavý muž, ale nemyslím si, že by se skutečně zajímal o to, co dělám,“ řekl Clinton. Avizoval, že nikdy neměl sexuální kontakt s nikým, koho mu představil zesnulý finančník nebo jeho spolupracovnice Ghislaine Maxwellová, ale dostal masáž krku od letušky, která byla později identifikována jako oběť Epsteinova zneužívání.
Clinton sdělil, že nikdy nenavštívil Epsteinův karibský ostrov a nevěděl, že později usvědčený delikvent navštívil během jeho prezidentství v letech 1993 až 2001 Bílý dům sedmnáctkrát.
Clintonové se zákonodárci ptali i na UFO a starou konspirační teorii
Clintonova manželka Hillary zákonodárcům řekla, že si nepamatuje, že by se s Epsteinem někdy setkala, a že nemá žádné informace o jeho trestné činnosti, které by mohla sdílet. „Nikdy jsem neletěla jeho letadlem ani nenavštívila jeho ostrov, jeho domy ani kanceláře,“ uvedla.
Po sedmihodinovém vystoupení před panelem Clintonová novinářům řekla, že jí byly během dne opakovaně kladeny stejné otázky, ale že také nabídla několik návrhů na provedení vyšetřování. Tyto nápady podrobněji nerozvedla.
Clintonová řekla, že v pozdější fázi řízení „se situace stala poněkud neobvyklou, protože mi začali klást otázky o UFO a sérii otázek o Pizzagate, jedné z nejodpornějších falešných konspiračních teorií“. Měla na mysli falešné, široce šířené úvahy z roku 2016, že pizzerie ve Washingtonu byla zástěrkou pro skupinu zaměřenou na sexuální zneužívání dětí a že newyorská policie odhalila pedofilní síť spojenou s demokraty. Bývalá ministryně zahraničí také obvinila republikány vedený panel, že se snaží odvést pozornost od Trumpových vazeb na delikventa Epsteina.