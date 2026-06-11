Na resort práce se přesune deset pracovníků, kteří se věnují agendě Romů a postižených

Na ministerstvo práce by se měla přesunout od července desítka pracovníků, kteří se v úřadu vlády věnují agendě Romů a postižených. O nastavení podmínek a dalším fungování jednali vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha, ministr práce Aleš Juchelka (ANO), vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti Lucie Fuková a další přesouvaní zaměstnanci. Podle Barthy se „podařilo otázky zodpovědět“ a převod je připravený. Fuková uvedla, že si na získané informace musí teprve udělat názor a nastavení spolupráce je ještě k debatě.
Kabinet v polovině května na návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) a Barthy bez předchozího projednání se zaměstnanci a odborníky rozhodl o přesunu protidrogové politiky a agendy lidských práv z úřadu vlády do čtyř ministerstev od července. Přemístit se má vedle odborných úředníků i zázemí osmi vládních rad. V úřadu vlády vznikne kancelář zmocněnců. Odborníci to ostře kritizovali. Podle nich se agenda oslabuje a rozbíjí. Podle vlády bude efektivnější.
„Myslím, že se nám podařilo všechno zodpovědět. Doufám, že kolegové odcházejí s takovou spokojeností, že týmy jsou připraveny. Pan ministr (Juchelka, pozn. red.) je opravdu velmi připraven agendu podpořit. Myslím, že to bude fungovat,“ prohlásila Bartha. Doplnila, že se řešily technické otázky či přesun dotací a vyřizování peněz z norských fondů.
Na resort práce by se mělo přesunout pět pracovnic romské agendy a čtyři lidé z oddělení ochrany práv postižených. Pracovnice, které se věnují romským záležitostem, by měly být podle Fukové součástí oddělení romské integrace a spadat pod politickou náměstkyni Editu Stejskalovou. Jeden pracovník v kanceláři ve Strakově akademii by pak měl být prostředníkem mezi zmocněnkyní a týmem.
Ještě si na to musím udělat názor, říká Fuková
„Další kroky, které by měly následovat pro zlepšení a zefektivnění spolupráce vládní zmocněnkyně a ministerstva práce, jsou opravdu v tuto chvíli k další debatě. Dozvěděla jsem se dnes (ve čtvrtek, pozn. red.) detailnější informace, jak by to mělo fungovat, a upřímně – ještě si na to musím udělat nějaký názor,“ uvedla Fuková.
Nabídku, aby oddělení romské integrace jako zmocněnkyně vedla, odmítla. Nově už by neměla plnit nejspíš úlohu národního kontaktního místa pro romské záležitosti pro Evropskou komisi. Pravomoc má převzít ministerstvo.
Ministr práce Juchelka řekl, že agendy mají spadat pod jeho kabinet. „Slibuji si od toho posílení agend, odbornosti a expertizy. Systém bude skutečně xkrát lepší, než do této chvíle byl,“ míní Juchelka.
O schůzkách s vedením ministerstev informovala Bartha před dvěma dny v dopise pracovníkům, kteří na protest proti přesunům agendy minulý týden stávkovali a zůstávají ve stávkové pohotovosti. Bartha se ve čtvrtek ohradila proti zprávám v médiích, že by se na jednáních měly hledat kompromisy. „Kompromisy v žádném případě,“ řekla.
V listu Bartha psala, že se musí vést dialog „v duchu vzájemného respektu a ochoty ke kompromisu, jeho smyslem nemůže být jednostranné prosazování“ či požadování dalších ústupků. Uvedla, že vyjednávání je blokováno setrváváním na jednostranných požadavcích bez vůle ke kompromisu pod tlakem stávky. Protestující zaměstnanci poukazují na to, že s nimi vedení úřadu vlády přesun předem neprobralo, nařídilo ho a nesplnilo žádné připomínky a požadavky.