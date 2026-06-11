Na resort práce se přesune deset pracovníků, kteří se věnují agendě Romů a postižených


před 12 mminutami|Zdroj: ČTK

Na ministerstvo práce by se měla přesunout od července desítka pracovníků, kteří se v úřadu vlády věnují agendě Romů a postižených. O nastavení podmínek a dalším fungování jednali vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha, ministr práce Aleš Juchelka (ANO), vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti Lucie Fuková a další přesouvaní zaměstnanci. Podle Barthy se „podařilo otázky zodpovědět“ a převod je připravený. Fuková uvedla, že si na získané informace musí teprve udělat názor a nastavení spolupráce je ještě k debatě.

Kabinet v polovině května na návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) a Barthy bez předchozího projednání se zaměstnanci a odborníky rozhodl o přesunu protidrogové politiky a agendy lidských práv z úřadu vlády do čtyř ministerstev od července. Přemístit se má vedle odborných úředníků i zázemí osmi vládních rad. V úřadu vlády vznikne kancelář zmocněnců. Odborníci to ostře kritizovali. Podle nich se agenda oslabuje a rozbíjí. Podle vlády bude efektivnější.

„Myslím, že se nám podařilo všechno zodpovědět. Doufám, že kolegové odcházejí s takovou spokojeností, že týmy jsou připraveny. Pan ministr (Juchelka, pozn. red.) je opravdu velmi připraven agendu podpořit. Myslím, že to bude fungovat,“ prohlásila Bartha. Doplnila, že se řešily technické otázky či přesun dotací a vyřizování peněz z norských fondů.

Vedoucí Úřadu vlády uzavřela formální převod agend na ministerstva. Stávce navzdory
Stávka pracovníků Úřadu vlády

Na resort práce by se mělo přesunout pět pracovnic romské agendy a čtyři lidé z oddělení ochrany práv postižených. Pracovnice, které se věnují romským záležitostem, by měly být podle Fukové součástí oddělení romské integrace a spadat pod politickou náměstkyni Editu Stejskalovou. Jeden pracovník v kanceláři ve Strakově akademii by pak měl být prostředníkem mezi zmocněnkyní a týmem.

Ještě si na to musím udělat názor, říká Fuková

„Další kroky, které by měly následovat pro zlepšení a zefektivnění spolupráce vládní zmocněnkyně a ministerstva práce, jsou opravdu v tuto chvíli k další debatě. Dozvěděla jsem se dnes (ve čtvrtek, pozn. red.) detailnější informace, jak by to mělo fungovat, a upřímně – ještě si na to musím udělat nějaký názor,“ uvedla Fuková.

Nabídku, aby oddělení romské integrace jako zmocněnkyně vedla, odmítla. Nově už by neměla plnit nejspíš úlohu národního kontaktního místa pro romské záležitosti pro Evropskou komisi. Pravomoc má převzít ministerstvo.

Reorganizace Agentury pro sociální začleňování budí obavy obcí i krajů
Ilustrační snímek

Ministr práce Juchelka řekl, že agendy mají spadat pod jeho kabinet. „Slibuji si od toho posílení agend, odbornosti a expertizy. Systém bude skutečně xkrát lepší, než do této chvíle byl,“ míní Juchelka.

O schůzkách s vedením ministerstev informovala Bartha před dvěma dny v dopise pracovníkům, kteří na protest proti přesunům agendy minulý týden stávkovali a zůstávají ve stávkové pohotovosti. Bartha se ve čtvrtek ohradila proti zprávám v médiích, že by se na jednáních měly hledat kompromisy. „Kompromisy v žádném případě,“ řekla.

V listu Bartha psala, že se musí vést dialog „v duchu vzájemného respektu a ochoty ke kompromisu, jeho smyslem nemůže být jednostranné prosazování“ či požadování dalších ústupků. Uvedla, že vyjednávání je blokováno setrváváním na jednostranných požadavcích bez vůle ke kompromisu pod tlakem stávky. Protestující zaměstnanci poukazují na to, že s nimi vedení úřadu vlády přesun předem neprobralo, nařídilo ho a nesplnilo žádné připomínky a požadavky.

Jednání s Babišem o přesunu agend opustili někteří experti předčasně
Andrej Babiš (snímek ze 4. října)

Výběr redakce

Na resort práce se přesune deset pracovníků, kteří se věnují agendě Romů a postižených

Na resort práce se přesune deset pracovníků, kteří se věnují agendě Romů a postižených

před 12 mminutami
Spielberg nepochybuje o mimozemšťanech v době, kdy se zpochybňuje vše

Spielberg nepochybuje o mimozemšťanech v době, kdy se zpochybňuje vše

před 2 hhodinami
Silniční inspekce varuje před podvodnými zprávami, které vyzývají k platbě pokuty

Silniční inspekce varuje před podvodnými zprávami, které vyzývají k platbě pokuty

před 2 hhodinami
Poslanci jednají o novele stavebního zákona, přou se o památky či větrníky

ŽivěPoslanci jednají o novele stavebního zákona, přou se o památky či větrníky

před 5 hhodinami
Opozice kritizovala novelu o střetu zájmů jako účelovou službu Babišovi

Opozice kritizovala novelu o střetu zájmů jako účelovou službu Babišovi

06:00Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Macinka hodlá blokovat unijní sankce proti Ben Gvirovi

Macinka hodlá blokovat unijní sankce proti Ben Gvirovi

před 6 hhodinami
Severoirské protesty se z Belfastu rozšířily do dalších měst, píše BBC

Severoirské protesty se z Belfastu rozšířily do dalších měst, píše BBC

před 7 hhodinami
Google zodpovídá za obsah a pravdivost svých AI shrnutí, rozhodl německý soud

Google zodpovídá za obsah a pravdivost svých AI shrnutí, rozhodl německý soud

před 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Na resort práce se přesune deset pracovníků, kteří se věnují agendě Romů a postižených

Na ministerstvo práce by se měla přesunout od července desítka pracovníků, kteří se v úřadu vlády věnují agendě Romů a postižených. O nastavení podmínek a dalším fungování jednali vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha, ministr práce Aleš Juchelka (ANO), vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti Lucie Fuková a další přesouvaní zaměstnanci. Podle Barthy se „podařilo otázky zodpovědět“ a převod je připravený. Fuková uvedla, že si na získané informace musí teprve udělat názor a nastavení spolupráce je ještě k debatě.
před 12 mminutami

Silniční inspekce varuje před podvodnými zprávami, které vyzývají k platbě pokuty

Inspekce silniční dopravy (INSID) varuje před podvodnými SMS vyzývajícími k platbě pokuty za údajné překročení rychlosti s lhůtou, která vyprší ve čtvrtek o půlnoci. Lidé se kvůli zprávě, která chodí jménem dopravní inspekce nebo policie, začali na inspekci obracet ve čtvrtek odpoledne. Inspekce doporučuje na zprávu nereagovat a podezření na podvod oznámit policii. ČTK to sdělila mluvčí INSID Monika Balšánková.
před 2 hhodinami

Státy EU a europoslanci se shodli na úpravě emisních povolenek ETS 2

Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci na čtvrtek shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2, jejímž cílem je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. Informovala o tom Rada EU zastupující unijní země. Dohodnutá úprava počítá s cenovým stropem 45 eur (1100 korun) za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého, po jejímž dosažení by se automaticky uvolňovaly povolenky z rezervy tržní stability (MSR). Cenový strop byl nastaven na cenách z roku 2020.
05:00Aktualizovánopřed 4 hhodinami

ŽivěPoslanci jednají o novele stavebního zákona, přou se o památky či větrníky

K druhému čtení stavební novely, která má podle tvůrců urychlit stavební řízení, se poslanci vrátili počtvrté. Dosud o ní debatovali zhruba 8,5 hodiny a sešlo se k ní už kolem 130 pozměňovacích návrhů. Zavést má kromě jiného státní stavební správu. Sněmovna na úvod schůze odhlasovala, že bude jednat i po 21. hodině, a poté pokračuje v obecné rozpravě.
před 5 hhodinami

Poslankyně čelí osobnějším výpadům než poslanci. Ve sněmovně se i bojí, ukázal výzkum

Poslankyně všech politických stran a hnutí čelí podle výzkumu psychologickému a sexualizovanému násilí. Výpady vůči nim bývají mnohem osobnější než vůči mužským kolegům. Část z političek kvůli obavě z nenávistných útoků a obtěžování omezila svou politickou aktivitu. Ukázal to výzkum, který se zaměřil na násilí vůči poslankyním. Výsledky ve čtvrtek představily autorky z organizace Fórum 50 %.
před 5 hhodinami

Opozice kritizovala novelu o střetu zájmů jako účelovou službu Babišovi

Poslanci na mimořádné schůzi z podnětu opozice debatovali o otázce střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a dotacích skupině Agrofert. Sněmovna neschválila program schůze, k řečnickému pultu se tak dostali jen poslanci s přednostním právem a jednání skočilo bez výsledku. Opoziční poslanci avizovali, že budou chtít také blokovat přijetí novely, která rozvolňuje zákon o střetu zájmů politiků. Úpravy v úterý předložila skupina koaličních poslanců, kvůli tomu odpadne běžné připomínkové řízení. Babiš se schůze nezúčastnil, omluvil se z pracovních důvodů.
06:00Aktualizovánopřed 5 hhodinami

VideoČesko vysílá do USA konzulární výpomoci pro dění kolem mistrovství světa, říká Pešek

Ve čtvrtek večer začíná fotbalové mistrovství světa, které letos hostí trojice zemí – Mexiko, Spojené státy a Kanada. V pátek brzy ráno do turnaje vstoupí také česká reprezentace. Do dějišť šampionátu se podle ředitele konzulárního odboru z ministerstva zahraničí Pavla Peška chystají řádově tisíce českých fanoušků. Zdůraznil také registraci do cestovatelského systému Drozd. V případě nenadálé události je podle něj resort schopen posílat varování, doporučení a možnosti řešení dané situace. Pro zastupitelský úřad Česka ve Washingtonu i Los Angeles jsou podle Peška na cestě konzulární výpomoci, v případě Mexika budou konzulové přítomni jak v Guadalajaře, Mexiko City i Los Angeles.
před 6 hhodinami

Macinka hodlá blokovat unijní sankce proti Ben Gvirovi

Česko zablokuje pokusy uvalit sankce EU na izraelského krajně pravicového ministra národní bezpečnosti Itamara Ben Gvira kvůli jeho zacházení s aktivisty, kteří se snažili dopravit pomoc do Gazy. V rozhovoru s agenturou Bloomberg to uvedl šéf české diplomacie Petr Macinka (Motoristé). Partnerům v EU údajně řekl, aby se o takový návrh „ani nepokoušeli, jinak ho zablokujeme“, pokud bude předložen před říjnovými volbami v Izraeli. Podle něj by krok zvýšil Ben Gvirovu popularitu.
před 6 hhodinami
Načítání...