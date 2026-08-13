O víkendu se oteplí až na 36 stupňů, v neděli mohou být bouřky

O víkendu se v Česku oteplí až na 36 stupňů Celsia. Bude převážně jasno, ale v neděli se hlavně v Čechách zřejmě postupně zatáhne a mohou se objevit bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Před týdnem teploty v zemi přesáhly i čtyřicítku a nad tropickou třicítkou se maxima pohybovala až do konce minulého týdne. V pondělí tento týden se pak nejvyšší teploty pohybovaly na několika místech až kolem 36 stupňů.
V úterý a středu se ale výrazně ochladilo a i ve čtvrtek očekávají meteorologové nejvýše 25 až 30 stupňů. Na severovýchodě Česka bude maximálně kolem 24 stupňů. Ráno místy stejně jako ve středu i mrzlo. ČHMÚ uvedl, že v horských kotlinách Šumavy, Jizerských a Krušných hor bylo kolem minus dvou stupňů.
V pátek však začnou nejvyšší denní teploty stoupat opět nad třicítku. Maxima budou většinou mezi 27 až 32 stupni, jen na severovýchodě bude chladněji – nejvýše kolem 26 stupňů. V sobotu se oteplí na maxima mezi 31 až 36 stupni. V neděli má být pak 32 až 36 stupňů, na západě nejvýše 29 stupňů.
V sobotu i neděli očekává ČHMÚ jasno až polojasno. V neděli ale bude během dne především v Čechách přibývat oblačnosti a místy se vyskytnou přeháňky i bouřky.
V příštím týdnu se potom zase ochladí pod třicítku a bude oblačno s přeháňkami a bouřkami. V pondělí budou nejvyšší teploty podle meteorologů mezi 20 až 25 stupni, jen na východě a severovýchodě by mohlo být až 28 stupňů. V dalších dnech bude maximálně 21 až 26 stupňů.
Varování před požáry
Kvůli pokračujícímu suchu a horku hrozí vznik a šíření požárů na celém území Česka, riziko ještě stoupne o víkendu při zesílení větru, informoval ve čtvrtek ČHMÚ. Na možné požáry s ohledem na suché počasí upozorňuje delší dobu, pro některé okresy toto upozornění dosud ale neplatilo, třeba na severovýchodě Čech. „Výstraha zůstává v platnosti do odvolání,“ uvedli ve čtvrtek meteorologové.
Letošní rok meteorologové zatím řadí k těm nejsušším od roku 1961 a srážkově se podle nich vyvíjí ještě hůře než loňský. Zatímco první polovina loňského roku byla nejsušší od roku 1961, loni v červenci se velký deficit srážek aspoň trochu zmírnil. Letos se naopak meteorologické sucho dál prohlubuje, upozornil počátkem týdne ČHMÚ. Od začátku letoška do 10. srpna podle předběžných údajů spadlo 289 milimetrů srážek, což odpovídá 66 procentům normálu z let 1991 až 2020.