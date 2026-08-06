Praha zažila supertropickou noc. Podívejte se, jak bylo u vás

Noc na čtvrtek byla ve velké části Česka stále ještě velmi teplá – hlavně kvůli vysokým středečním teplotám. Vůbec nejtepleji bylo ve středních Čechách a v Praze, kde se navíc začalo nad ránem rychle oteplovat kvůli zatažené obloze.
Stanice Klementinum tak zaznamenala takzvanou supertropickou noc. Nejde o termín meteorologický, ale spíš popularizační – znamená, že teplota neklesla pod 25 stupňů. Nejnižší teplotu 25, 1 stupně Celsia tato stanice naměřila kolem druhé hodiny ranní. Za normálních okolností by se pak ještě ochlazovalo, ale příchod oblačnosti nejenže udržel teploty stabilní, naopak se potom začalo rychle oteplovat. Takže Pražané vyráželi v osm ráno do zaměstnání při 28 stupních.
Podívejte se na grafiku, která ukazuje vývoj teplot v noci na čtvrtek na všech stanicích v Česku. Pokud teplota neklesla pod 20 stupňů, jednalo se o takzvanou tropickou noc.
Ve čtvrtek bude v Čechách a západní polovině Moravy dle předpovědi víc oblačnosti, přeháněk a bouřek. Na východní Moravě a východě Slezska se čeká naopak víc slunce a lokální přeháňky a bouřky tam dorazí k večeru a v první polovině noci na pátek. Díky tomu si lidé odpočinou při výrazně chladnější noci, než bylo tento týden zvykem. Pátek už zůstane slunečný, jen na východě Moravy a Slezska bude ráno doznívat oblačnost a déšť.