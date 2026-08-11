Houby aspoň do konce prázdnin neporostou, situace je nejhorší za roky, říká mykolog


11. 8. 2026Aktualizovánopřed 7 hhodinami|Zdroj: ČT24, ČTK

Suché a horké počasí růstu hub nepřeje. Mykolog Jan Borovička z České mykologické společnosti řekl, že houby nerostou a letos už minimálně do konce prázdnin ani neporostou. Situace je podle něj nejhorší za poslední roky. Výjimkou je občasný výskyt mykologicky zajímavých nejedlých hřibů, kterým se přezdívá barevné hřiby. Svým vzhledem lákají hlavně fotografy.

„Letos je to naprostá tragédie, je to jedna z nejhorších sezon,“ konstatoval Borovička. Aktuálně podle něj končí slabší houbařská vlna, kdy bylo možné v omezeném množství a jen na některých místech houby najít. Šlo o místa s většími srážkovými úhrny, třeba v Krušných horách nebo v Podkrkonoší. „O víkendu jsem byl v Krušných horách a bylo to zlé, v lese bylo vidět jen slabé a uschlé plodnice,“ doplnil.

Aktuální pravděpodobnost růstu hub
Zdroj: ČHMÚ

Zatímco z lesů chodí houbaři s nepořízenou, na některých místech třeba v Polabí si na své přijdou hledači mykologických zajímavostí. Po letních bouřkách totiž hlásí nálezy vzácných teplomilných hřibů, kterým se přezdívá barevné. „Jsou to krásné nejedlé druhy. Lákají nadšence, kteří je rádi fotí,“ doplnil mykolog. Sociální sítě se tak podle něj hemží úlovky, na kterých je zachycen třeba hřib rudonachový.

Aktuální situaci týkající se růstu hub mohou lidé sledovat na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Pravděpodobnost, že houbaři ponesou z lesa plný koš, je podle něj v polovině letních prázdnin nízká nebo velmi nízká. Nejvyšší šance je momentálně na horách na severovýchodě území a částečně v Krušných horách a na Šumavě, vyplývá z mapy ČHMÚ.

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