Jednání s Babišem o přesunu agend opustili někteří experti předčasně

Jednání k přesunu agend s premiérem Andrejem Babišem (ANO), vedoucí Úřadu vlády Tünde Barthou a čtveřicí ministrů opustili někteří zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací a vládních rad předčasně. Popsali ho jako smutné, nedůstojné, šaškárnu či absurdní divadlo. Řekli to po svém odchodu ze Strakovy akademie novinářům.
O přesunu agend rozhodla minulé pondělí vláda na návrh Babiše a Barthy. S odbory a odděleními by se od července mělo z Úřadu vlády přemístit na čtyři ministerstva i zázemí osmi vládních rad. Experti záměr ostře kritizují. Poukazují na to, že převáděná témata se týkají více ministerstev dohromady a je potřeba nadresortní řízení. Žádali vládu o přehodnocení záměru. Podle kabinetu bude fungování efektivnější.
Připravujeme podrobnosti.