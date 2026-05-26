Policie v Ostravě se zabývá smrtí chlapce po onemocnění záškrtem

Ostravští policisté začali prověřovat okolnosti úmrtí neočkovaného předškoláka z Ostravy, který minulý týden zemřel po onemocnění záškrtem, upozornil server Novinky.cz a potvrdila mluvčí policie Eva Michalíková s tím, že s ohledem na věk dítěte nechce k případu poskytovat víc informací. Výskyt záškrtu je v Česku díky povinnému očkování stále poměrně vzácný, ale v posledních letech počet případů tohoto infekčního onemocnění vzrůstá.
„Policisté z Městského ředitelství policie Ostrava se z úřední povinnosti věcí začali zabývat. Zahájili jsme úkony trestního řízení pro blíže nespecifikovaný trestný čin proti životu a zdraví. Kriminalisté nyní činí procesní úkony, zjišťují další informace. Nicméně vzhledem k tomu, že poškozenou osobou je nezletilé dítě, nebudeme se nyní více vyjadřovat,“ sdělila Michalíková.
Onemocnění se vyskytlo u nezletilého neočkovaného chlapce předškolního věku a u jeho tří sourozenců, z nichž dva byli školáci. Pouze jedno dítě bylo řádně očkováno. Celá rodina byla hospitalizována na klinice infekčního lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě a přeléčena antibiotiky. Stav nezletilého chlapce se ale zhoršoval. Koncem dubna byl proto převezen do pražské Fakultní nemocnice Motol a Homolka, kde ale v pondělí 18. května zemřel.
Podle serveru nikdo zatím nepotvrdil, že příčinou chlapcovy smrti byl záškrt či že umřel proto, že nebyl očkovaný.
Záškrt je závažné infekční onemocnění, které se projevuje bolestí v krku, horečkou a typickými šedobílými povlaky na mandlích. Onemocnění způsobuje bakterie produkující toxin, který může vést k udušení, ale také k poškození srdce nebo nervů.
Výskyt záškrtu a očkování
Od roku 2000 až do roku 2022 záškrt na území kraje nebyl vůbec hlášen. Do roku 2024 zaznamenali hygienici šest případů. Loni už jich bylo čtrnáct, v převážné většině šlo o kožní formu onemocnění, ve dvou případech šlo o respirační. Letos hygienici zatím evidují devět případů včetně úmrtí nezletilého dítěte.
V tuzemsku se děti povinně očkují dvěma kombinovanými vakcínami. Součástí hexavakcíny jsou látky proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, žloutence typu B a hemofilovým infekcím typu b. Takzvaná MMR vakcína kombinuje očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám.