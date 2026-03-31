Zástupci České lékařské společnosti J. E. Purkyně vysvětlují význam prevence a vakcinace. Koaliční SPD žádá po ministerstvu zdravotnictví změny v očkovací strategii. Zásadní úpravy hlavních cílů strategie ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dlouhodobě odmítá. Nebude ale státem placená kampaň za padesát až osmdesát milionů korun, se kterou strategie počítala.
V Česku se lidé povinně očkují proti devíti nemocem, jako jsou spalničky, černý kašel nebo záškrt. Další očkování podstupují dobrovolně, buď si je platí sami, nebo je hradí zdravotní pojišťovny. Dětem platí například ochranu proti rotavirům, lidskému papilomaviru (HPV) nebo meningokoku, všem dospělým vakcíny na covid-19, starším 50 let očkování proti klíšťové encefalitidě a lidem nad 65 let proti chřipce.
Strategie s žádnými novými povinnými vakcínami nepočítá. Chce očkování propagovat, aby se zvýšil podíl lidí, kteří se nechávají očkovat dobrovolnými vakcínami. Socioekonomické dopady nízkého podílu očkovaných dokument vyčísluje na desítky miliard korun ročně. Jen chřipka podle strategie každoročně vyřadí z práce více než sto tisíc lidí, což znamená ztrátu téměř dvě miliardy korun.