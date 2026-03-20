Národní očkovací strategie zůstává, peníze na propagaci nebudou, řekl Vojtěch


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

I nepovinné očkování bude podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) dál hrazené ze zdravotního pojištění a ministerstvo ho bude doporučovat a propagovat. Reagoval tak na požadavek SPD na úpravy národní očkovací strategie schválené minulou vládou. Nechystá se však státem placená kampaň za 50 až 80 milionů korun, s níž strategie počítala. Škrtnutí peněz na propagaci očkování potvrdil i premiér Andrej Babiš (ANO).

Zásadní úpravy hlavních cílů strategie Vojtěch dlouhodobě odmítá. „Bude se zvyšovat proočkovanost a budeme dělat maximální osvětu a doporučovat očkování,“ prohlásil ministr. Peníze na informační kampaně, se kterými strategie počítala, podle něj resort stejně nemá, propagovat očkování tak bude vlastními kanály.

SPD ale žádá zásadní revizi národní očkovací strategie, která je podle strany nepřijatelným nátlakem na občany a lékaře. Poslanec SPD Jan Síla na začátku března řekl, že Česko by mělo vakcíny hodnotit nezávisle na mezinárodních orgánech a nezvyšovat ekonomický a institucionální tlak na očkování. Nepovažuje za vhodnou ani úhradu vakcín proti chřipce zdravotními pojišťovnami.

Ilustrační snímek

Vojtěch sdělil, že ve čtvrtek se Sílou a dalšími zástupci SPD jednal premiér Andrej Babiš (ANO). „Pan premiér řekl kolegům z SPD, ať pošlou připomínky, a my je vypořádáme. Ale jasně tam zaznělo, že se na těch principech nic nemění. Povinné vakcíny, které jsou zejména u dětského očkování, zůstávají povinné. Dobrovolné vakcíny jako třeba chřipková vakcína zůstávají dobrovolné,“ vysvětlil Vojtěch.

Podle ministra je důležité zmiňovat nežádoucí účinky vakcín, ale benefity podle něj silně převažují. „Pro rizikové skupiny, zejména 65 plus, je zcela zásadní, protože může znamenat nižší riziko hospitalizací a případně i úmrtí na chřipku,“ zdůraznil. Mezi úpravami strategie, o kterých je podle něj možné se bavit, je podle něj například očkování u zaměstnavatelů.

V Česku se lidé povinně očkují proti devíti nemocem, jako jsou spalničky, černý kašel nebo záškrt. Další očkování podstupují lidé dobrovolně, buď si je platí sami, nebo je hradí zdravotní pojišťovny. Dětem platí například ochranu proti rotavirům, lidskému papilomaviru (HPV) nebo meningokoku, všem dospělým vakcíny na covid-19, starším padesáti let očkování proti klíšťové encefalitidě a lidem nad 65 let proti chřipce.

Strategie s žádnými novými povinnými vakcínami nepočítá, chce očkování propagovat, aby se zvýšil podíl lidí, kteří se nechávají očkovat dobrovolnými vakcínami. Socioekonomické dopady nízkého podílu očkovaných lidí dokument vyčísluje na desítky miliard korun ročně.

Jen chřipka podle strategie každoročně vyřadí z práce více než sto tisíc lidí, což znamená ztrátu téměř dvě miliardy korun. Očkování proti chřipce absolvuje každoročně asi sedm procent Čechů, ze seniorů čtvrtina. Zvýšení si Vojtěch slibuje i od plánovaného rozšíření možnosti očkovat na všechny odbornosti lékařů, všeobecné sestry nebo lékárny.

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Domácí

Ministerstvo obrany obnovilo spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu

Ministerstvo obrany obnovilo spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu (ČSBS), uvedl pro Českou televizi náměstek ministra obrany Radovan Vích (SPD). Minulá vláda zdůvodňovala přerušení spolupráce mimo jiné netransparentním hospodařením svazu. Spolek dříve také čelil kritice za kontroverzní výroky svého předsedy Jaroslava Vodičky, který byl v minulosti krajským zastupitelem v Ústeckém kraji za koalici SPD a Strany práv občanů.
před 26 mminutami

Lidé v obci u Prahy mohou opět pít vodu z řadu. Po více než týdnu

Lidé v Holubicích mohou po více než týdnu pít vodu z řadu, podle rozborů je zdravotně nezávadná. Vodu minulý týden ve čtvrtek kontaminovaly chemikálie, šlo o výpary z nátěrů při údržbě vodojemu. Hygienici doporučují, aby lidé ve všech domácnostech a na všech odběrových místech vodu odtočili, odtékat by měla přibližně pět minut, informovala v pátek mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová. Kontroly vody a odběr vzorků budou pokračovat i příští týden, upozornily Středočeské vodárny na webu obce.
před 51 mminutami

Hasiči zlikvidovali požár haly v Pardubicích

Požárem haly v Pardubicích se začala zabývat centrála proti terorismu, prověřuje podezření na teroristický útok. K zapálení se přihlásila konkrétní skupina. Ta se podle prohlášení na internetu označuje za mezinárodní organizaci a svůj čin dává do souvislosti s válkou v Gaze. Skladovací hala vzplála časně ráno a oheň se rozšířil na vedlejší administrativní budovu. Hasiči v pátek odpoledne uvedli, že už požár zlikvidovali. Podle Miroslava Poláka z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje nebylo v hale nic, co by souviselo s vlastní výrobou. Uvnitř byl uskladněn hlavně stavební materiál připravený na chystanou rekonstrukci.
07:34Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Máme čtyři verze vzniku požáru, všechny úmyslné, řekl policejní prezident

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) po jednání krizového štábu svého resortu, které svolal kvůli požáru v areálu firmy v Pardubicích, v pátek odpoledne řekl, že nemá informace o tom, že by hrozilo další nebezpečí a že příslušné orgány ještě později vyhodnotí, zda nezvýšit stupeň ohrožení terorismem. Policejní prezident Martin Vondrášek upřesnil, že vyšetřovatelé mají čtyři verze vzniku požáru, všechny pracují s úmyslným zaviněním, které „mají v podstatě za prokázané“. Incident vyšetřuje jak policie, tak tajné služby. Pozdě odpoledne se sejde Bezpečnostní rada státu.
12:57Aktualizovánopřed 1 hhodinou

před 1 hhodinou

Za účast v bojích na Donbase uložil soud podmínku a obecně prospěšné práce

Soud v pátek uložil Miloši Ouřeckému tříletý podmíněný trest s dohledem probačního úředníka a povinnost odpracovat sto hodin obecně prospěšných prací za to, že pomáhal jako dobrovolník Ruskem koordinovaným silám na Donbase. Uznal ho vinným z trestného činu účasti na teroristické skupině, muž se přiznal. V hlavní větvi kauzy viní obžaloba proruskou domobraneckou skupinu Českoslovenští vojáci v záloze za mír (ČVZM) z toho, že Ouřeckého na Ukrajinu vyslala s cílem, aby jí po návratu předal nabyté bojové zkušenosti pro případné ústavní, hospodářské a politické změny v Česku. ČVZM vinu odmítají.
před 6 hhodinami

Prezident podepsal státní rozpočet, v sobotu vstoupí v účinnost

Prezident Petr Pavel podepsal státní rozpočet na letošní rok se schváleným schodkem 310 miliard korun. Podepsaný rozpočet vyšel ještě v pátek ve Sbírce zákonů a v sobotu začne platit. Skončí tak rozpočtové provizorium, v němž stát od začátku roku hospodaří. Loni byl plánovaný deficit 241 miliard korun, rozpočet nakonec skončil ve schodku 290,7 miliardy korun.
09:50Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Králíček skončí jako zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost

Poslanec Robert Králíček (ANO) oznámil, že po zhruba dvou měsících končí jako vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost. Ačkoliv se oběma oblastem věnuje dlouhodobě, šíře agendy mu podle něj neumožňuje práci skloubit s výkonem mandátu poslance a funkcí místopředsedy poslaneckého klubu ANO. Tématům se bude nadále věnovat ve sněmovně. Podle zdrojů Ekonomického deníku o jeho konci rozhodl premiér Andrej Babiš (ANO).
před 7 hhodinami
Načítání...