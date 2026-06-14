ODS a STAN se v modelu Kantaru vyrovnaly. ANO se drží na špici

Hnutí ANO má podle květnového volebního modelu agentury Kantar CZ nadále výrazný náskok před zbytkem stran. Oproti dubnu ale opět jeho podpora lehce oslabila. O druhé místo se dělí ODS a hnutí STAN, následují Piráti, SPD a Motoristé, kteří se dlouhodobě pohybují na pětiprocentní hranici pro vstup do sněmovny.
ANO by získalo 31,5 procenta hlasů. „Dubnové měření naznačilo mírný propad, který květnová data potvrzují,“ podotýkají výzkumníci z Kantar CZ.
Další subjekty následují s velkým odstupem. STAN a ODS by shodně obdržely 15,5 procenta hlasů. Piráti by si připsali zisk 9,5 procenta. SPD by podpořilo 6,5 procenta voličů. Motoristé by získali 5 procent hlasů.
„Zisky jednotlivých stran a hnutí se za poslední měsíc v podstatě nezměnily, případné změny se pohybují jen do půl procentního bodu. Nicméně ve srovnání s volbami si pohoršilo hnutí ANO o tři procentní body, SPD o 1,5 bodu a Motoristé o dva body. Významně by si naopak polepšili Starostové,“ podotýkají autoři průzkumu.
Model volební účasti ukazuje, že by se voleb, které by se konaly v době sběru dat, zúčastnilo 61,5 procenta občanů České republiky starších 18 let. Lednový model potvrdil, že bezprostředně po volbách se vyšší účast obvykle vrací k dlouhodobému průměru. Únorový model sice naznačil opětovný nárůst ochoty volit, ale následující březnové i dubnové měření již tento nárůst nepotvrzují. Rovněž květnové měření potvrzuje nižší hladinu kolem 62 procent, kolem které se nyní modelovaná účast pohybuje. Fluktuace v posledních měsících je daná podílem odpovědi „určitě ano“, který v únoru mírně vzrostl a v březnu naopak významně poklesl.
Aktuální průzkum pro ČT v rámci pravidelného projektu Trendy Česka provedla společnost KANTAR CZ, s. r. o. Sběr dat probíhal ve dnech 18. 5. až 5. 6. 2026 na reprezentativním vzorku 1200 respondentů, který odráží reálné sociodemografické rozložení společnosti (pohlaví, věk, kraj, vzdělání, místo bydliště).
Do volebního modelu pro jednotlivé strany vstoupilo 1003 respondentů. Jedná se o respondenty, kteří nevylučují svou účast ve volbách. Statistická chyba tohoto volebního modelu se v aktuální vlně měření pohybuje u jednotlivých stran v rozmezí +/− 1,2 (u stran s nízkým ziskem) až +/− 3,3 (u stran s vysokým ziskem) procentního bodu.