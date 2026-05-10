ANO v modelu Kantaru oslabilo, STAN drží druhé místo


před 34 mminutami|Zdroj: Kantar CZ, ČT24

Podle dubnového volebního modelu roku 2026 by s přehledem vyhrálo volby hnutí ANO. Oproti březnovému modelu si však pohoršilo o dva procentní body, uvádí agentura Kantar CZ. Další subjekty následují s velkým odstupem, druhé místo si udrželo hnutí STAN. Motoristé se pohybují na pětiprocentní hranici nutné pro vstup do sněmovny. Průzkum, který ukazuje aktuální rozložení politické podpory, zpracovala agentura pro Českou televizi.

ANO by získalo 32 procent hlasů. Od března by si tak pohoršilo o dva procentní body, ve srovnání s loňskými volbami je to o 2,5 procentního bodu méně.

„Zhruba třetina tohoto odlivu od ANO směřuje k jeho vládním partnerům, část by k volbám nyní nepřišla, zbývající se rozdělují mezi mnoho zejména menších subjektů. Mezi důvody zaznívalo často zklamání z neplnění slibů, stylu vládnutí, vystupování koaličních partnerů nebo nespokojenost s ekonomickou situací,“ uvádí autoři průzkumu.

Druhé místo si se ziskem 16 procent udrželo hnutí STAN před třetí ODS s 15,5 procenta. Oba tyto subjekty by si za poslední měsíc polepšily o půl procentního bodu. Následují Piráti se ziskem 9,5 procenta a SPD s 6,5 procenta. Jejich přízeň je beze změny. Na hranici vstupu do sněmovny se už několik měsíců pohybují Motoristé s pěti procenty.

Vyjma ANO se zisky jednotlivých stran a hnutí za poslední měsíc tedy v podstatě nezměnily. Nicméně ve srovnání s volbami si pohoršili SPD o 1,5 bodu a Motoristé o dva body, významně by si naopak polepšili Starostové. „Propad SPD je do velké míry dán tím, že do voleb vstupovalo toto hnutí s podporou dalších subjektů (PRO, Svobodní, Trikolora), se kterými je v prezentovaném modelu počítáno jako se samostatnými stranami (tedy voleb by se zúčastnily samostatně),“ vysvětluje Kantar.

Volby by podle modelu Kantaru vyhrálo ANO. Motoristé si pohoršili
Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr Petr Macinka (Motoristé)

Model volební účasti ukazuje, že by se voleb, které by se konaly v době sběru dat, zúčastnilo
63,5 procenta občanů České republiky starších 18 let.

V dubnu bylo s politickou situací v Česku spokojeno třicet procent občanů. To poukazuje na zastavení rostoucího trendu a stabilizaci úrovně spokojenosti na nové, mírně vyšší průměrné hladině ve srovnání s předchozími dvěma lety. 

107. vlna průzkumu Trendy Česka
Aktuální průzkum pro ČT v rámci pravidelného projektu Trendy Česka provedla společnost KANTAR CZ, s. r. o. Sběr dat probíhal ve dnech 13. 4. až 30. 4. 2026 na reprezentativním vzorku 1200 respondentů, který odráží reálné sociodemografické rozložení společnosti (pohlaví, věk, kraj, vzdělání, místo bydliště).

Do volebního modelu pro jednotlivé strany vstoupilo 995 respondentů. Jedná se o respondenty, kteří nevylučují svou účast ve volbách. Statistická chyba tohoto volebního modelu se v aktuální vlně měření pohybuje u jednotlivých stran v rozmezí +/− 0,9 (u stran s nízkým ziskem) až +/− 3,2 (u stran s vysokým ziskem) procentního bodu.

Aktuálně z rubriky Domácí

Fotbalová Slavia po nedohraném pražském derby uzavře do odvolání severní tribunu, kde sídlí „kotel“ nejhlasitějších fanoušků. Výtržníci, kteří v nastavení sobotního šlágru ligové nadstavby vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty, dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Vršovický klub bude po vinících požadovat náhradu celé škody včetně případné milionové pokuty od disciplinární komise, uvedl předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.
Příliv zahraničních investic do Česka v posledních letech zpomaluje. Důvodem je podle některých expertů například nedostatek připravených lokalit nebo zdlouhavé povolování. „Dá se říct, že Česko je v současné chvíli obětí svého úspěchu tím, že bylo dlouho lídrem v lákání přímých zahraničních investic – tak se zaplnila velká část připravených městských průmyslových zón a klesla míra nezaměstnanosti. (...) To vytváří určité prostředí pro to, aby se velcí investoři podívali jinam,“ uvedl v Událostech, komentářích z ekonomiky moderovaných Jakubem Musilem a Milanem Brunclíkem ředitel odboru investic a zahraničních aktivit z CzechInvest René Samek. Podle čestného předsedy Sdružení pro zahraniční investice – AFI Kamila Blažka Česko „usnulo na vavřínech“ a na tento vývoj dostatečně nereagovalo – nepokračovalo se dle něj například v rozvoji ploch určených k podnikání.
Léčba Čechů v zahraničí loni stála přes 1,7 miliardy. Roste zájem o polské zubaře

České zdravotní pojišťovny loni zaplatily za léčbu svých pojištěnců v zahraničí více než 1,75 miliardy korun. Vyplývá to z dat Kanceláře zdravotního pojištění (KZP). Celkem šlo o 183 tisíc případů, což je číslo srovnatelné s předchozím rokem. Lidé mají podle oslovených pojišťoven větší zájem o stomatologické vyšetření v Polsku a plánované operace v zahraničí.
Policie vyšetřuje napadení fotbalistů v pražském derby. Tvrdík se omluvil

Ligové pražské derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty se po vběhnutí domácích fanoušků na trávník a napadení několika sparťanských hráčů v sobotu nedohrálo. Divákům to oznámil do mikrofonu předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík. Policie incident vyšetřuje pro podezření z výtržnictví, za které hrozí až dva roky vězení.
„Domškoláků“ přibývá. Kvůli nespokojenosti se systémem či psychickým potížím

Stále více dětí školou povinných se učí doma. V posledním školním roce do režimu domácího vzdělávání nastoupilo přes sedm a půl tisíce žáků. To je podle dat ministerstva školství (MŠMT) nejvyšší číslo od roku 2005, kdy byla tato forma výuky oficiálně zavedena. Tehdy se cestou individuálního vzdělávání vydalo pouze 546 dětí. Za stoupajícím trendem může stát celkově větší počet žáků základních škol či psychické problémy dětí. I přes svou nejednotnou formu je tato možnost nenároková a děti i tak absolvují povinné přezkoušení.
VideoLandovský má hlídat závazky vůči NATO. Opozice mluví o trafice

Vláda má v pondělí rozhodnout o zřízení postu zmocněnce pro plnění závazků vůči Aliancii, kterým se má stát bývalý velvyslanec při NATO Jakub Landovský. Ten říká, že může Česku pomoci zkušenostmi z NATO i z domácí obranné politiky. Opozice ale novou funkci označuje za zbytečnou trafiku a upozorňuje, že potřebné odborníky už má ministerstvo obrany i české zastoupení v Bruselu. Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítá, že by šlo o „koryto“, Landovský má podle něj radit bez nároku na další plat.
Koalice se pře o parametry celostátního referenda

Vláda připravuje návrh na zavedení celostátního referenda, k jehož přijetí se zavázala v programovém prohlášení. Na podrobnostech se ale hnutí ANO a SPD neshodují – předmětem debaty je, kolik lidí by mělo k volebním urnám přijít, aby byl výsledek hlasování platný. Zatímco ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) požaduje, aby se pro danou otázku vyslovila minimálně čtvrtina všech voličů, předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD) prosazuje nižší počet. Koalice nicméně potřebuje i podporu opozice, protože jde o zákon ústavní.
