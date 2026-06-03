Ministerstvo navrhne zvýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun, řekl Babiš

Ministerstvo zdravotnictví bude navrhovat zvýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Na konferenci Zkrácené úvazky a příležitosti v nich schované?, kterou ve středu pořádal Úřad vlády, to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Letos systém veřejného zdravotního pojištění hospodaří s téměř 563 miliardami korun, výdaje jsou zhruba o patnáct miliard vyšší než příjmy a pojišťovny čerpají rezervy z předchozích let.
Stát posílá do systému zdravotního pojištění za státní pojištěnce, kterými jsou děti, senioři nebo nezaměstnání, 2188 korun měsíčně, celkem za rok téměř 158 miliard korun. Současná legislativa počítá s automatickou valorizací částky podle vývoje ekonomiky, příští rok se podle tohoto mechanismu měla zvednout o zhruba 3,17 miliardy korun.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v úterý nechtěl návrh, který přinese na jednání vlády, komentovat. „V pondělí přijde Vojtěch na vládu a chce 24 miliard na státní pojištěnce,“ řekl k tomu ve středu Babiš.
Pro příští rok bude veřejné zdravotní pojištění hospodařit s 574 miliardami korun, vyplývá z údajů analytické komise pro dohodovací řízení mezi zástupci segmentů zdravotní péče a zdravotními pojišťovnami.
Jednání skončí 18. června, poté musí resort do konce října vydat vyhlášku, která peníze pro zdravotnictví definitivně rozdělí. Vojtěch letos v březnu na dotaz ČTK odpověděl, že počítá s vyrovnanou úhradovou vyhláškou, nikoliv deficitním financováním.
Zdravotní systém je podle ministerstva potřeba připravit na změny související se stárnutím populace a úbytkem ekonomicky aktivního obyvatelstva. Více lidí bude čerpat zdravotní péči a méně odvádět zdravotní pojištění.
V příštích deseti až dvaceti letech by se proto podle něj mělo změnit až deset tisíc akutních lůžek v nemocnicích na jiné formy lůžek potřebných pro péči o seniory. Podporovat chce také jednodenní nebo domácí zdravotní péči.