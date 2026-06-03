Smrt mladíka spoutaného policisty vyvolala násilné protesty v Southamptonu

Britská policie zatkla dva lidi po úterním násilném protestu, který v jihoanglickém Southamptonu vyvolala smrt krvácejícího mladíka spoutaného policisty, oznámily ve středu britské úřady. Ministryně vnitra Shabana Mahmoodová odsoudila násilí proti policistům, na něž podle médií zaútočila i skupina pravicových radikálů. Postup policie před smrtí osmnáctiletého Henryho Nowaka, kterému policisté nepomohli, přestože krvácel a dusil se, ale vyvolal kritiku i předních politiků včetně premiéra Keira Starmera.
Bouřlivé reakce způsobilo zveřejnění videozáznamu ze zásahu několika policistů, kteří loni v prosinci dorazili na místo údajné potyčky mezi dvěma muži. Třiadvacetiletý sikh Vickrum Digwa policistům lhal, že se stal obětí rasistického útoku a za útočníka označil Nowaka. Ten byl v tu chvíli na zemi a policistům opakovaně říkal, že krvácí a nemůže dýchat.
Policisté jej velmi zběžně prohlédli, nezjistili zranění a spoutali jej. Muž byl však pobodán. Teprve po několika minutách zavolali sanitku, to však již bylo na záchranu umírajícího Nowaka pozdě. Digwa dostal v pondělí od soudu za jeho vraždu doživotí s možností podmínečného propuštění nejdříve po jedenadvaceti letech.
„Policie musí odpovědět na některé vážné otázky,“ uvedl premiér Starmer po zhlédnutí záběrů ze zákroku, které označil za „trýznivé“. Jednou z otázek podle Starmera je, jak ovlivnilo chování policistů obvinění Nowaka z rasismu vznesené na místě Digwou.
Vedení britské policie v reakci na případ uvedlo, že přezkoumá využívání instrukcí, jimiž se mají policisté řídit při přístupu k různým etnikům s cílem předcházet diskriminaci menšinových skupin. Některé zdroje britských médií uvádějí, že jsou instrukce nevhodně formulovány.
Vůdce protiimigrační strany Reform UK Nigel Farage označil policejní postup za důvod k „čirému vzteku“ a někteří politici z jeho strany hovořili o tom, že Nowakova smrt je důsledkem zvýhodňování přistěhovalců v zemi. Nowakovi rodiče v prohlášení odmítli, aby se smrt jejich syna stala záminkou k rozdmýchávání rasových nepokojů.
„Rodina Henryho Nowaka prokázala mimořádnou důstojnost poté, co byl jejímu synovi za otřesných okolností ukraden život,“ uvedl Starmer s tím, že šlo evidentně o laskavého a ohleduplného mladého muže. Dodal, že bez ohledu na bolest neexistuje žádné ospravedlnění pro další násilí a nepořádek.
Premiér také uvedl, že Farageovo „volání k hněvu“ v reakci na Nowakovu smrt bylo „neodpustitelné“. Farage řekl, že Spojené království má „dvouúrovňovou policejní kontrolu“ a že policistům bylo řečeno, aby s různými etnickými skupinami zacházeli odlišně. Starmer reagoval, že nevěří, že v zemi existuje dvouúrovňová policejní kontrola. „Jsem opravdu šokovaný, že předstírá úctu k Henryho rodině a pak se chová tímto způsobem,“ podotkl.
Hněv vůči policistům
Hněv vůči policistům dalo najevo několik stovek lidí, kteří v úterý dorazili do Southamptonu a chtěli protestovat u domu Digwovy rodiny. K davu promluvil krajně pravicový protipřistěhovalecký aktivista Tommy Robinson. Část protestujících přišla se zamaskovanými obličeji a někteří začali na policisty házet dělbuchy, kameny či lahve.
Policie zareagovala použitím slzného plynu. Zranění utrpělo jedenáct policistů a pes, dva lidé byli zatčeni, uvedl v prohlášení šéf policie hrabství Hampshire Alexis Boon, podle něhož počet zadržených vzroste po prozkoumání záběrů ze střetu.
„Jako policisté chápeme, že jsme za své činy zodpovědní. Žádáme však, aby tyto činy byly posuzovány spravedlivými a transparentními procesy. V tomto případě tento proces již probíhá a Nezávislý úřad pro policejní chování provádí vyšetřování,“ uvedl s tím, že ale nelze akceptovat „násilné scény, které se odehrály večer v Southamptonu“.
„Někteří z nich zjevně dorazili s úmyslem způsobit nepořádek a potíže. Viděli jsme házené lahve, používání provizorních zbraní, škody způsobené na domech a vozidlech nevinných obyvatel a výhrůžky a násilí namířené proti našim policistům,“ dodal.
Labouristický poslanec Darren Paffey, který zastupuje obvod Southampton, vyzval ke klidu a dodal, že „vyvolávání násilí“ ve městě nemá místo. „Lidé ve svých domovech byli opravdu znepokojeni, když viděli, co se děje venku.“
Policie v úterý dříve uvedla, že policista, který s případem nesouvisí, čelil výhrůžkám smrtí poté, co byl v on-line příspěvcích chybně identifikován. „Uvědomujeme si touhu po odpovědích ohledně policejní reakce v tu noc,“ uvedla také již dříve policie na síti X a varovala lidi, aby se nepouštěli do „škodlivých on-line spekulací“. Očekává se, že policejní dozorčí orgán podá o případu zprávu v příštích třech měsících.