Za dotační podvody potrestal soud Vrabela podmínkou a zákazem vést firmy

Okresní soud v Českých Budějovicích potrestal pořadatele protivládních demonstrací Ladislava Vrabela za dotační podvody. Za manipulace s žádostmi o podporu pro firmy v době pandemie covidu-19 mu soud vyměřil osmnáctiměsíční podmínku s odkladem na třicet měsíců. Dva a půl roku také nesmí vést firmy. České televizi to sdělila mluvčí soudu Markéta Bartizalová. Vrabel podle obžaloby způsobil státu škodu přes 568 tisíc korun. Rozsudek je pravomocný.
„Soud shledal obžalovaného v obou bodech obžaloby vinným tím, že v žádostech o poskytnutí dotace a příspěvku uvedl nepravdivé údaje a způsobil takovým činem větší škodu. Tím spáchal přečin dotačního podvodu, za což byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání osmnácti měsíců, kdy výkon uloženého trestu byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání třiceti měsíců,“ uvedla Bartizalová.
Soud také Vrabela potrestal zákazem vést firmy. „Dále byl odsouzenému uložen trest zákazu činnosti spočívající ve výkonu funkce statutárního zástupce či prokuristy obchodních společností, družstev a spolků na dobu třiceti měsíců,“ upřesnila Bartizalová.
Podle dřívějších informací Seznam Zpráv získal Vrabel od ministerstva průmyslu a obchodu na státní covidové podpoře 2,4 milionu korun prostřednictvím tří firem. Společnosti byly psané na Vrabelovu srbskou manželku a aktivista v nich působil jako jednatel.
Například společnost Cimeries Praha získala podle zjištění Seznam Zpráv 860 tisíc korun. Žádost o podporu měl Vrabel odůvodňovat tím, že peníze půjdou na kompenzaci ztrát pro restauraci u Českého Krumlova. Podle stavebního úřadu ale v místě restaurace stály pouze dva nelegálně postavené přístřešky. Cimeries Praha také žádala o úhradu jiných nepokrytých nákladů. K žádosti měl ale Vrabel přiložit účetní výkaz, ze kterého plynulo, že firma byla v plusu, nikoliv v minusu.
Protivládní aktivista
Vrabel byl v minulých letech známým organizátorem protivládních protestů. K těm největším patřil v listopadu 2022 pochod k sídlu České televize. V roce 2025 potom jako předseda hnutí Česká republika na 1. místě! neúspěšně kandidoval do Poslanecké sněmovny. Se svým hnutím chtěl mimo jiné prosadit okamžité vystoupení z NATO a Evropské unie nebo vymáhání reparací po Německu za škody způsobené druhou světovou válkou.
V říjnu 2023 Vrabela odvolací soud odsoudil za šíření poplašné zprávy k peněžitému trestu. Podle obžaloby ve videu na sociálních sítích uvedl, že česká vláda chce útočit na Ruskou federaci jadernými hlavicemi. Ústavní soud ale loni v březnu rozsudek zrušil. „Opravdová demokracie musí šíření takových projevů a podobných nesmyslů ustát,“ odůvodnil rozhodnutí ústavní soudce Tomáš Langášek.
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