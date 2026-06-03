Za dotační podvody potrestal soud Vrabela podmínkou a zákazem vést firmy


před 44 mminutami|Zdroj: ČT24

Okresní soud v Českých Budějovicích potrestal pořadatele protivládních demonstrací Ladislava Vrabela za dotační podvody. Za manipulace s žádostmi o podporu pro firmy v době pandemie covidu-19 mu soud vyměřil osmnáctiměsíční podmínku s odkladem na třicet měsíců. Dva a půl roku také nesmí vést firmy. České televizi to sdělila mluvčí soudu Markéta Bartizalová. Vrabel podle obžaloby způsobil státu škodu přes 568 tisíc korun. Rozsudek je pravomocný.

„Soud shledal obžalovaného v obou bodech obžaloby vinným tím, že v žádostech o poskytnutí dotace a příspěvku uvedl nepravdivé údaje a způsobil takovým činem větší škodu. Tím spáchal přečin dotačního podvodu, za což byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání osmnácti měsíců, kdy výkon uloženého trestu byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání třiceti měsíců,“ uvedla Bartizalová.

Soud také Vrabela potrestal zákazem vést firmy. „Dále byl odsouzenému uložen trest zákazu činnosti spočívající ve výkonu funkce statutárního zástupce či prokuristy obchodních společností, družstev a spolků na dobu třiceti měsíců,“ upřesnila Bartizalová.

Podle dřívějších informací Seznam Zpráv získal Vrabel od ministerstva průmyslu a obchodu na státní covidové podpoře 2,4 milionu korun prostřednictvím tří firem. Společnosti byly psané na Vrabelovu srbskou manželku a aktivista v nich působil jako jednatel.

Vrabela čeká soud, podle obžaloby podváděl za covidu s dotacemi
Ladislav Vrabel

Například společnost Cimeries Praha získala podle zjištění Seznam Zpráv 860 tisíc korun. Žádost o podporu měl Vrabel odůvodňovat tím, že peníze půjdou na kompenzaci ztrát pro restauraci u Českého Krumlova. Podle stavebního úřadu ale v místě restaurace stály pouze dva nelegálně postavené přístřešky. Cimeries Praha také žádala o úhradu jiných nepokrytých nákladů. K žádosti měl ale Vrabel přiložit účetní výkaz, ze kterého plynulo, že firma byla v plusu, nikoliv v minusu.

Protivládní aktivista

Vrabel byl v minulých letech známým organizátorem protivládních protestů. K těm největším patřil v listopadu 2022 pochod k sídlu České televize. V roce 2025 potom jako předseda hnutí Česká republika na 1. místě! neúspěšně kandidoval do Poslanecké sněmovny. Se svým hnutím chtěl mimo jiné prosadit okamžité vystoupení z NATO a Evropské unie nebo vymáhání reparací po Německu za škody způsobené druhou světovou válkou.

V říjnu 2023 Vrabela odvolací soud odsoudil za šíření poplašné zprávy k peněžitému trestu. Podle obžaloby ve videu na sociálních sítích uvedl, že česká vláda chce útočit na Ruskou federaci jadernými hlavicemi. Ústavní soud ale loni v březnu rozsudek zrušil. „Opravdová demokracie musí šíření takových projevů a podobných nesmyslů ustát,“ odůvodnil rozhodnutí ústavní soudce Tomáš Langášek.

ÚS: Poplašnou zprávou může být jen nepravdivé sdělení, Vrabel se vyjádřil „hybridně“
Ladislav Vrabel na protestu za odstranění ukrajinské vlajky z budovy Národního muzea (listopad 2024)

Výběr redakce

Sněmovna řeší znovuzavedení EET

ŽivěSněmovna řeší znovuzavedení EET

14:30Aktualizovánopřed 25 mminutami
Zadržený ruský duchovní měl v autě kokain, uvedla policie

Zadržený ruský duchovní měl v autě kokain, uvedla policie

17:18Aktualizovánopřed 29 mminutami
Za dotační podvody potrestal soud Vrabela podmínkou a zákazem vést firmy

Za dotační podvody potrestal soud Vrabela podmínkou a zákazem vést firmy

před 44 mminutami
Smrt mladíka spoutaného policisty vyvolala násilné protesty v Southamptonu

Smrt mladíka spoutaného policisty vyvolala násilné protesty v Southamptonu

před 49 mminutami
Soud nepravomocně uložil SPD třímilionový peněžitý trest za nenávistné plakáty

Soud nepravomocně uložil SPD třímilionový peněžitý trest za nenávistné plakáty

14:14Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ukrajina zasáhla ropný terminál a korvetu v Petrohradu, kde začíná fórum s účastí Putina

Ukrajina zasáhla ropný terminál a korvetu v Petrohradu, kde začíná fórum s účastí Putina

08:24Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Po íránském útoku na letiště v Kuvajtu je jeden mrtvý a přes šedesát zraněných

Po íránském útoku na letiště v Kuvajtu je jeden mrtvý a přes šedesát zraněných

02:05Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Podpora mladých či rušení poplatků. Vláda představila změny v penzijním spoření

Podpora mladých či rušení poplatků. Vláda představila změny v penzijním spoření

11:33Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

ŽivěSněmovna řeší znovuzavedení EET

Poslanci na středečním odpoledním jednání sněmovny probírají v prvním čtení předlohu k obnově elektronické evidence tržeb (EET) od příštího roku. Navíc by sněmovna chtěla dokončit druhé kolo schvalování novely stavebního zákona, které minulý týden dolní komora opakovaně přerušila. Dopoledne již schválila přesun části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí podle zákona o podpoře bydlení z obcí na úřady práce. Na úvod jednání vládní koalice prosadila možnost jednat i po 21. hodině.
14:30Aktualizovánopřed 25 mminutami

Zadržený ruský duchovní měl v autě kokain, uvedla policie

Bílý prášek nalezený v autě ruského metropolity Ilariona byl kokain, sdělila Deníku N mluvčí středočeské policie Martina Richterová. Policie duchovního ruské pravoslavné církve Ilariona zadržela v Česku večer 24. května pro podezření z převozu zakázaných látek. Po dvou dnech byl propuštěn, poté odcestoval do Moskvy. Duchovní považuje událost za provokaci, jakoukoliv spojitost s nezákonným držením nebo přepravou zakázaných látek odmítl.
17:18Aktualizovánopřed 29 mminutami

Ministerstvo navrhne zvýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun, řekl Babiš

Ministerstvo zdravotnictví bude navrhovat zvýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Na konferenci Zkrácené úvazky a příležitosti v nich schované?, kterou ve středu pořádal Úřad vlády, to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Letos systém veřejného zdravotního pojištění hospodaří s téměř 563 miliardami korun, výdaje jsou zhruba o patnáct miliard vyšší než příjmy a pojišťovny čerpají rezervy z předchozích let.
před 30 mminutami

Za dotační podvody potrestal soud Vrabela podmínkou a zákazem vést firmy

Okresní soud v Českých Budějovicích potrestal pořadatele protivládních demonstrací Ladislava Vrabela za dotační podvody. Za manipulace s žádostmi o podporu pro firmy v době pandemie covidu-19 mu soud vyměřil osmnáctiměsíční podmínku s odkladem na třicet měsíců. Dva a půl roku také nesmí vést firmy. České televizi to sdělila mluvčí soudu Markéta Bartizalová. Vrabel podle obžaloby způsobil státu škodu přes 568 tisíc korun. Rozsudek je pravomocný.
před 44 mminutami

Soud nepravomocně uložil SPD třímilionový peněžitý trest za nenávistné plakáty

Soud uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest ve výši tří milionů korun za kontroverzní předvolební plakáty. Středeční verdikt, podle nějž SPD spáchalo trestný čin podněcování k nenávisti, není pravomocný. Hnutí vinu odmítá s tím, že pouze komunikovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání dávek. Obžalobě čelí i šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura, stíhání je ale aktuálně přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Jeho skutky tak bude soud projednávat zvlášť.
14:14Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Nejvyšší soud se musí zabývat sporem o odškodné po pádu větve, rozhodl ÚS

Nejvyšší soud se musí vrátit ke sporu o odškodné za zranění způsobené pádem větve z dubu. Ústavní soud ve středu vyhověl stížnosti zraněného muže. Ten od města Hradec Králové požaduje náhradu majetkové i nemajetkové újmy bezmála tři miliony korun, dosud bez úspěchu.
před 2 hhodinami

Jak předejít nevolnosti při cestování? Pomůže plánování, přestávky i prostředí

Cestovní nevolnost dokáže znepříjemnit dovolenou dětem i dospělým. Podle lékaře Jana Davida z Kliniky dětí a dorostu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy lze většině potíží předejít správnou přípravou cesty, pravidelnými přestávkami i vhodně zvolenou zábavou. Pomoci mohou také léky nebo přípravky se zázvorem.
před 2 hhodinami

Podpora mladých či rušení poplatků. Vláda představila změny v penzijním spoření

Podpora penzijního spoření pro lidi do třiceti let se zvýší, u většiny typů spoření se zruší poplatky za výkon a sníží poplatky za správu, transformované fondy do deseti let skončí. Příslušný zákon vloží ministerstvo financí ve čtvrtek do připomínkového řízení a vláda by ho měla projednat do konce června, oznámila ministryně Alena Schillerová (ANO). Představení změn se zúčastnili i premiér Andrej Babiš (ANO) a ekonomové Filip Pertold a Lukáš Nádvorník z CERGE-EI. Exministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) kroky přivítal, připravovaly se podle něj několik měsíců.
11:33Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Načítání...