ÚS: Poplašnou zprávou může být jen nepravdivé sdělení, Vrabel se vyjádřil „hybridně“

Spor Heleny Vondráčkové

Oporu pro své rozhodnutí našel mimo jiné v předchozích verdiktech, které se týkaly ochrany svobody projevu. Tu v Česku zaručuje Listina základních práv a svobod.

V usnesení, na které ÚS odkazuje hned čtyřikrát, jde o spor zpěvačky Heleny Vondráčkové s kritikem Janem Rejžkem. Rejžek v Lidových novinách uvedl, že zpěvačka za svůj polistopadový návrat zřejmě vděčí kontaktům s mafií, která ji v 70. a 80. letech prosazovala v médiích. ÚS se v roce 2003 zastal Rejžka. „Ústavní soud má opakovaně za to, že každý názor, stanovisko nebo kritika je, vzhledem k významu svobody projevu (…) zásadně přípustným,“ napsal před necelým čtvrtstoletím soudce František Duchoň.

V případu Vrabela na něj navázal soudce Ústavního soudu Tomáš Langášek. „Ochrana poskytovaná (Listinou základních práv a svobod) se vztahuje nejen na projevy, které jsou přijímány příznivě či jsou považovány za neškodné či bezvýznamné, ale i na ty, které zraňují, šokují nebo znepokojují,“ konstatoval.

Hybridní výrok a kauza Vrbětice

Zatímco kritika nebo názory jsou ústavně chráněny, v případě Vrabelova výroku nešlo čistě o sdílení subjektivního sdělení. Ústavní soud jeho výrok označil za hybridní. Takové výroky „kombinují skutkový základ a prvek hodnocení,“ jak uvádí ÚS. Skutkové tvrzení se opírá o nějaký fakt, pravdu, kterou jde ověřit – nebo naopak vyvrátit.

Za hybridní ÚS v minulosti označil i výrok Andreje Babiše. V roce 2014, tehdy jako ministr financí, na adresu firmy Imex po výbuchu muničního skladu ve Vrběticích řekl, že je to „velice kontroverzní firma“, která má „údajně za sebou různé podivné firmy“, také „nekomunikuje se státem“, že „údajně vyvezla zbraně do Konga a bylo to zakázané“ nebo že odvezla munici do Bulharska, kde „to údajně bouchlo“. Firma kvůli tomu Babiše neúspěšně žalovala.

„Obecné soudy se podrobně věnovaly tomu, jestli hybridní výrok Andreje Babiše jako celek měl pravdivostní skutkový základ, přičemž dospěly k závěru, že jej měl,“ napsal k případu loni ÚS, když zamítl stížnost firmy Imex. V případě Vrabelova hybridního výroku pak podle soudu šlo spíš o názor než o konstatování faktu.