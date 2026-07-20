Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů


před 27 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Výcviková hala jednotky protivzdušné obrany „Oberih“ Luhanské pohraniční stráže, pohraničního oddílu brigády „Pomsta“. Vojáci zde nacvičují sestřelování útočných bezpilotních letounů, jako jsou „Šáhed“ a „Gerbera“, vysokorychlostních dronů „Molnija“ a dronů typu FPV. Cvičí zde také operátoři stíhacích dronů. Jak byl do virtuálního výcvikového programu začleněn těžký kulomet Browning „Kanik-2“ a proč operátoři stíhacích dronů typu FPV potřebují sto hodin výcviku na simulátoru – to se dozvíte v této reportáži stanice Suspilne Donbas.

Serhij, voják z luhanské pohraniční jednotky, předvádí simulátor, na kterém nacvičují sestřelování ruských dronů. Podle něj tento program umožňuje uživatelům vybrat si zbraň, terén a různé výcvikové scénáře.

Voják Serhij z jednotky protivzdušné obrany „Oberih“ patřící k brigádě „Pomsta“
Zdroj: Suspilne Donbas

„Můžete si vybrat jakékoli protiletadlové dělo. My jsme se tedy rozhodli pro tento model ‚Kanik‘. Je tu obrovské otevřené pole, městské prostředí a tak dále. Má to spoustu funkcí,“ říká Serhij, voják z jednotky protivzdušné obrany „Oberih“ patřící k brigádě „Pomsta“.

Vysvětluje, že simulátor umožňuje měnit letové podmínky vzdušného cíle a nácvik různých scénářů jeho zásahu.

„Tady bude předměstí města. Tam vidíte samotné město. Pokud se Šáhed dostane příliš blízko, bude létat nízko, takže vpředu je bariéra, která zabrání tomu, aby někdo střílel na budovy. Můžete si zvolit výšku, rychlost cíle – cokoliv. Je to velmi účinný simulátor,“ oceňuje Serhij.

V tréninkové učebně vojenský personál nacvičuje sestřelování vzdušných cílů – od útočných dronů typu „Šáhed“ až po vysokorychlostní drony s přímým přenosem obrazu (FPV).

Ukrajina hlásí po útocích mrtvé, Kyjev drony zasáhl ruské tankery
Po ruském útoku na Oděsu vypukl požár v tamním skladu

„Toto je zbraň Browning zvaná Kanik-2. Je určena k sestřelování různých vzdušných cílů. Nabijete a vystřelíte. Je třeba ji vybavit optikou: nočním a denním zaměřovačem. Na tomto simulátoru si můžete procvičit pouze míření, abyste pochopili, jak při střelbě předvídat dráhu letu cíle, protože ty letí různými rychlostmi. Proto tento simulátor potřebujeme,“ vysvětluje voják.

Program poskytuje vojákovi v reálném čase pokyny, kam má mířit, a vypočítává letovou dráhu dronu. Podle Serhije je zapotřebí nejméně 20 hodin tréninku na simulátoru, aby se tyto pohyby staly druhou přirozeností. Dříve takové možnosti výcviku nebyly k dispozici.

Simulátor sestřelování nepřátelských dronů
Zdroj: Suspilne Donbas

„Sloužil jsem v 7. lvovské pohraniční jednotce. Tam jsem trénoval s těmito ‚Kaniky-2‘. Ale tehdy jsme ještě neměli žádný takový program. Vše jsme prováděli na cvičišti v bojových podmínkách. Vypustili nám tam dron s přímým přenosem obrazu (FPV),“ vzpomíná Serhij.

Výcvik operátorů dronů

K dispozici je ještě jeden simulátor určený naopak k výcviku budoucích operátorů dronů. Zde se účastníci kurzu učí to, co interně nazývají „mikroovládáním“ – tedy dovednosti potřebné ke kontrolování dronu a osvojení si ovládacího panelu –, aby i začátečníci mohli stroj ovládat bez rizika havárie drahého bezpilotního letounu.

„Hlavní je naučit se s tím létat. Během výcviku nám řekli, že trvá sto hodin, než se člověk naučí létat tak dobře, aby mohl pilotovat skutečný FPV. Jsou lidé, kteří to zkusí poprvé a do dvou hodin už létají. Pak jsou tu ale i tací, pro které je to těžší,“ říká Valentyn, vedoucí sekce protiletadlových bezpilotních systémů jednotky protivzdušné obrany „Oberih“ v rámci brigády „Pomsta“.

Valentyn je velitelem oddílu bezpilotních protiletadlových systémů v rámci jednotky protivzdušné obrany „Oberih“ patřící k brigádě „Pomsta“
Zdroj: Suspilne Donbas

Jednotka „Oberih“ zřídila specializovaný kurz, jehož cílem je zajistit rychlý výcvik nových rekrutů nebo rekvalifikaci vojáků, kteří mění svou specializaci.

„Může se přihlásit třeba dvacetiletý voják, ale nevyjde to – jeho koordinace rukou a očí není dostatečná k tomu, aby mohl pilotovat dron s FPV. Nebo se může přihlásit 59letý muž, který dříve pracoval na jeřábu. Má potřebnou obratnost rukou a prstů, takže to za týden nebo dva zvládne a daří se mu to,“ říká Oleksij, první zástupce vedoucího oddělení protivzdušné obrany pohraniční stráže v luhanské pohraniční jednotce.

Oleksij je prvním zástupcem vedoucího oddělení protivzdušné obrany pohraniční stráže v luhanské pohraniční jednotce
Zdroj: Suspilne Donbas

Podle Oleksije se vojákům během výcviku neudělují známky. Hlavním měřítkem postupu je jejich výkon v boji.

„Tady si nevedeme žádné deníky. Jediným měřítkem je, když dojde k poškození,“ říká Oleksij.

Pohraniční strážci absolvují trénink na simulátorech za zhruba dva týdny, načež následuje praktický výcvik v reálných bojových podmínkách, kde každou „zkoušku“ absolvují přímo ve vzduchu.

Tento materiál vznikl za podpory projektu Mezinárodního pojišťovacího fondu pro novináře, který implementuje Asociace nezávislých regionálních vydavatelů Ukrajiny, a je součástí programu „Voices of Ukraine / SAFE“, koordinovaného Evropským centrem pro svobodu tisku a médií. Program „Voices of Ukraine / SAFE“ je realizován v rámci iniciativy Hannah Arendtové s podporou německého Spolkového ministerstva zahraničních věcí.

Protivzdušná obrana v Oděse působí i na moři. ČT se vydala s námořníky na utajené místo
Ilustrační foto

Článek napsala Darja Kurennajaová (Suspilne), poprvé byl publikován 18. července 2026 20:31 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Výběr redakce

Burnham převzal funkci britského premiéra

Burnham převzal funkci britského premiéra

12:17Aktualizovánopřed 7 mminutami
Vláda žádá vyloučit z rozhodování o prezidentově kompetenční žalobě soudce Šámala

Vláda žádá vyloučit z rozhodování o prezidentově kompetenční žalobě soudce Šámala

13:59Aktualizovánopřed 45 mminutami
Na Moskevskou oblast letěly stovky ukrajinských dronů, tvrdí úřady

Na Moskevskou oblast letěly stovky ukrajinských dronů, tvrdí úřady

09:35Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Vláda podpořila navýšení penzí podle věku a zákaz mobilů ve školách

Vláda podpořila navýšení penzí podle věku a zákaz mobilů ve školách

03:20Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Při fotbalových oslavách ve Španělsku zemřel třináctiletý chlapec

Při fotbalových oslavách ve Španělsku zemřel třináctiletý chlapec

09:22Aktualizovánopřed 1 hhodinou
USA opět zaútočily na Írán, ten podnikl odvetu

USA opět zaútočily na Írán, ten podnikl odvetu

03:02Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Po konci vládní regulace zdražuje hlavně nafta

Po konci vládní regulace zdražuje hlavně nafta

10:45Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Evropská komise vyměřila AliExpressu za nelegální výrobky pokutu 550 milionů eur

Evropská komise vyměřila AliExpressu za nelegální výrobky pokutu 550 milionů eur

12:14Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Burnham převzal funkci britského premiéra

Nový lídr britských labouristů Andy Burnham převzal funkci premiéra a vystřídal odstoupivšího Keira Starmera. Král Karel III. ho po 13. hodině SELČ pověřil sestavením vlády. Burnham následně u premiérského sídla v Downing Street prohlásil, že Británie musí získat zpět svou stabilitu. Starmer zase ve svém posledním projevu vyjádřil hrdost, že země je silnější než před dvěma lety, kdy ji přebíral.
12:17Aktualizovánopřed 7 mminutami

Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

Výcviková hala jednotky protivzdušné obrany „Oberih“ Luhanské pohraniční stráže, pohraničního oddílu brigády „Pomsta“. Vojáci zde nacvičují sestřelování útočných bezpilotních letounů, jako jsou „Šáhed“ a „Gerbera“, vysokorychlostních dronů „Molnija“ a dronů typu FPV. Cvičí zde také operátoři stíhacích dronů. Jak byl do virtuálního výcvikového programu začleněn těžký kulomet Browning „Kanik-2“ a proč operátoři stíhacích dronů typu FPV potřebují sto hodin výcviku na simulátoru – to se dozvíte v této reportáži stanice Suspilne Donbas.
před 27 mminutami

Na Moskevskou oblast letěly stovky ukrajinských dronů, tvrdí úřady

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že v noci na pondělí sestřelilo 381 ukrajinských dronů nad ruskými regiony, anektovaným poloostrovem Krym a Azovským i Černým mořem. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin dříve na telegramu uvedl, že k Moskevské oblasti v noci mířilo přes 400 ukrajinských dronů a většinu z nich prý zneškodnila protivzdušná obrana ještě daleko od regionu. Kyjev se k tvrzení nevyjádřil. Také ruská strana v noci na pondělí zaútočila, na Ukrajinu vyslala celkem 94 bezpilotních letounů.
09:35Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Při fotbalových oslavách ve Španělsku zemřel třináctiletý chlapec

Ve Španělsku v noci na pondělí zemřel třináctiletý chlapec a několik dalších lidí se zranilo, když se pod nimi zřítila fontána, na niž vylezli při oslavách španělského vítězství na mistrovství světa ve fotbale, informují agentura AFP a deník El País. Neštěstí se stalo ve městě Ciudad Rodrigo v Salamance na západě země.
09:22Aktualizovánopřed 1 hhodinou

USA opět zaútočily na Írán, ten podnikl odvetu

Americké ozbrojené síly oznámily novou vlnu vzdušných útoků proti Íránu, a to devátou noc po sobě, upozornily tiskové agentury s odvoláním na velitelství amerických sil v oblasti CENTCOM. Íránská média mezitím hlásila útoky na Tabríz, Bandar Máhšahr a další města, připojila agentura Reuters. Americký prezident Donald Trump hovořil o pomstě za zabité americké vojáky. Írán zase v odvetě útočil na Bahrajn a Kuvajt.
03:02Aktualizovánopřed 1 hhodinou

V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

Vnitřní vyšetřování lotyšských ozbrojených sil týkající se incidentů s drony, k nimž došlo 7. května v Rēzekne, odhalilo nedostatky, avšak nikomu nebyly uloženy žádné disciplinární sankce, informuje zpravodajská agentura LETA.
před 2 hhodinami

Evropská komise vyměřila AliExpressu za nelegální výrobky pokutu 550 milionů eur

Evropská komise (EK) vyměřila čínskému internetovému prodejci AliExpress pokutu 550 milionů eur (13,3 miliardy korun) za porušení povinností vyplývajících z nařízení o digitálních službách (DSA). Platforma podle EK řádně neposuzovala a neomezovala rizika související s prodejem nelegálních, nebezpečných nebo padělaných výrobků na svém internetovém tržišti. Komise zároveň firmě nařídila přijmout nápravná opatření. Podle AliExpressu je pokuta nepřiměřená.
12:14Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Indické složky rozehnaly příznivce satirických švábů

Indické bezpečnostní složky v pondělí zbily obušky příznivce indického hnutí Švábí lidová strana (CJP), kteří se pokoušeli pochodovat k parlamentu v metropoli Dillí navzdory tomu, že jim úřady nedaly povolení k protestu, a použily proti nim slzné granáty. Informovala o tom agentura Reuters. Cílem demonstrantů je přimět k rezignaci indického ministra školství Dharmendru Pradhána kvůli uniklým otázkám z přijímacích zkoušek na lékařské fakulty a souvisejícím sebevraždám studentů.
před 5 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

před 27 mminutami
V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

před 2 hhodinami
V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

včera v 09:00
Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

17. 7. 2026
Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

16. 7. 2026
Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

16. 7. 2026
Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

15. 7. 2026
Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

15. 7. 2026
„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

14. 7. 2026
Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

14. 7. 2026
Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

13. 7. 2026
Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

13. 7. 2026
Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

12. 7. 2026
„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

10. 7. 2026
Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

10. 7. 2026
Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

9. 7. 2026
Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

9. 7. 2026
V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

8. 7. 2026
Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

8. 7. 2026
Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

7. 7. 2026
Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

7. 7. 2026
Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

3. 7. 2026
Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

3. 7. 2026
Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

2. 7. 2026