V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot


před 14 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

V Evropě by mělo vzniknout specializované servisní centrum pro střely PAC-3 používané v systémech protivzdušné obrany Patriot. Mezivládní dohodu o jeho zřízení podepsaly Spojené státy, Polsko, Německo, Nizozemsko a Švédsko. Oznámil to polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz na sociální síti X.

Podle ministra vznik centra výrazně posílí schopnosti spojenců a urychlí výrobu i údržbu střel PAC-3.

Informaci potvrdila také společnost Lockheed Martin, která uvítala závazek pěti zemí prověřit možnost vybudování specializovaného servisního centra pro střely PAC-3 v Evropě. Mezivládní dohoda byla podepsána 7. července během Fóra obranného průmyslu na summitu NATO v Ankaře.

Podle společnosti má nové zařízení posílit připravenost integrované protivzdušné a protiraketové obrany NATO. Zajišťovat bude údržbu a technickou podporu střel přímo v Evropě, aby systémy PAC-3 zůstaly připravené, spolehlivé a bylo možné je rychle nasadit při případných hrozbách.

Lockheed Martin zároveň uvedl, že centrum bude podporovat členské státy NATO využívající střely PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) a PAC-3 Cost Reduction Initiative (CRI). Firma plánuje přispět svými zkušenostmi s výrobou, údržbou, konstrukcí i řízením dodavatelských řetězců pro raketové systémy.

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Ilustrační foto – raketový systém Patriot na polské základně Sochaczew

Článek napsala Karina Levytská (Suspilne Ukraine), poprvé byl publikován 7. července 2026 17:49 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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