Bral vážně své poslání, ale ne sebe, řekl Trump na rozloučení s Grahamem


před 41 mminutami|Zdroj: ČTK

Senátor Lindsey Graham zemřel na vrcholu své kariéry, řekl v úterý dle stanice CNN americký prezident Donald Trump ve smuteční řeči ve washingtonské Národní katedrále, kde se konal obřad za zesnulého republikánského senátora. Ve Washingtonu se dle Trumpa nestalo nic významného, o čem by Graham nevěděl. Senátor patřil v Kongresu mezi jestřáby prosazující intervence USA ve světě a byl Trumpovým podporovatelem, připomínají agentury. Zemřel náhle 11. července.

„Nikde ve světě se nestalo nic významného, aniž by si na to Lindsey Graham neudělal názor. A žádný legislativní návrh se nestal v této nejvýjimečnější republice v dějinách lidstva zákonem, aniž by k tomu Lindsey Graham neřekl svoje,“ podotkl Trump. „Byl tím prvním, kdo vás rozesmál,“ prohlásil také ve smuteční řeči úřadující americký prezident. „A jedním z posledních, s kým byste se chtěli dostat do konfliktu,“ dodal.

Graham podle Trumpa bral vážně své poslání, aniž by bral příliš vážně sám sebe.

Hannity: Nebyl to válečný štváč, toužil po míru

Smutečního obřadu v katedrále se účastnil také viceprezident JD Vance, členové kabinetu, senátorova rodina, ale i zahraniční hosté, mezi nimiž nechyběli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a izraelský premiér Benjamin Netanjahu. To podle médií dokládá význam, jaký Graham v zahraniční politice měl. Po Trumpovi promluvil moderátor stanice Fox News Sean Hannity, podle kterého byl Graham často nespravedlivě označován za válečného štváče.

„Opak byl pravdou,“ zdůraznil Hannity. Senátor podle něj „hrozně toužil“ po trvalém míru na Blízkém východě, o čemž prý hovořil i s prezidentem.

Zemřel vlivný republikánský senátor Lindsey Graham
Americký senátor Lindsey Graham (na snímku z roku 2022)

V americké vlajce zahalená rakev s Grahamovým tělem byla v úterý nejprve dopravena do budovy Kapitolu ve Washingtonu, kde v Kongresu více než třicet let působil jako poslanec a později senátor. V takzvané rotundě pod kupolí uprostřed Kapitolu uctili jeho památku viceprezident, členové vlády, bývalí i současní poslanci a senátoři, přátelé i rodina včetně Darline Grahamové, která po zesnulém bratrovi převzala mandát. Poté kolona převezla rakev do Národní katedrály.

Patřil k nejvlivnějším členům Kongresu

Graham zemřel náhle v 71 letech po prasknutí aorty způsobeném kornatěním tepen. Pouhý den před svou smrtí navštívil Kyjev. Po úterním smutečním obřadu ve Washingtonu bude Grahamova rakev převezena do rodné Jižní Karolíny, kde se ve středu bude konat další smuteční obřad a kde bude senátor pohřben.

Graham patřil k nejvlivnějším členům Kongresu, a to hlavně v zahraniční politice. V posledních letech podporoval Ukrajinu a její boj proti ruské invazi, byl rovněž zastáncem Izraele a stal se aktivním stoupencem amerických útoků na Írán. V minulosti měl s Trumpem napjaté vztahy, ale v posledních letech patřil k jeho nejbližším spojencům na Kapitolu.

Bílý dům dle agentury AP zároveň oznámil, že vojenská základna Charleston v Jižní Karolíně bude na Grahamovu počest nést jeho jméno.

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