Ruský útok na Kyjev zabil nejméně čtyři lidi a 13 dalších zranil, uvádí úřady

Ruský útok balistickými střelami na Kyjev v noci na sobotu zabil nejméně čtyři osoby a dalších třináct zranil, oznámily podle agentury AFP ukrajinské úřady. V ukrajinské metropoli byly slyšet silné exploze. Rusko v posledních týdnech zesílilo útoky balistickými raketami, proti nimž jsou účinné pouze některé systémy protivzdušné obrany, včetně amerických systémů Patriot.
Útok způsobil požár v šestipodlažní budově v Solomjanské čtvrti v Kyjevě, jak uvedla kyjevská vojenská správa. „Dopady útoku se v současné době zjišťují ve třech městských obvodech,“ sdělil podle agentury AFP stejný zdroj.
Ruské útoky zasáhly také několik čerpacích stanic poblíž frontových linií, informovala stanice CNN.
Ukrajina mezitím zesiluje útoky na ruská města poblíž hranic. Podle Kyjeva se tato kampaň zaměřuje především na ropnou infrastrukturu.
Ukrajina se už pátým rokem brání ruské vojenské agresi, přičemž součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran. Obě strany tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele nebo jeho energetickou infrastrukturu, ale při útocích umírají i civilisté – podle dostupných informací zejména na ukrajinské straně, na kterou útočí ruská armáda.