Babiš nás ignoruje, tvrdí většina Senátu. Přijdu, až to bude důležité, vzkázal premiér

Zástupci všech senátních klubů s výjimkou hnutí ANO kritizují premiéra Andreje Babiše (ANO) za to, že podle nich dlouhodobě bojkotuje horní komoru parlamentu. Od svého jmenování se nezúčastnil žádné schůze. Šéf kabinetu na kritiku reaguje slovy, že na jednání o důležitých tématech si čas najde.
„Asi není v pořádku, když premiér vlastně ignoruje horní komoru parlamentu,“ komentuje předseda senátorského klubu ODS Zdeněk Nytra fakt, že Babiš na jednání Senátu místo sebe posílá zástupce z řad kabinetu.
„Považuju to trošku za uraženou ješitnost,“ podotýká senátorka Adéla Sucharda Šípová (nestr. za Piráty) s tím, že doufá, že „pan premiér si to trošku zváží a že nám sem už konečně někdy přijde“.
„Body pana premiéra standardně plénum dává jako pevný první bod, takže předseda vlády přesně ví, kdy by přišel na řadu. Není to žádná neúcta k němu, naopak,“ dodává předseda lidoveckého senátorského klubu Josef Klement.
Jsem zaneprázdněný, vzkazuje Babiš
Babiš Senát označuje za opoziční a tvrdí, že s horní komorou nenachází normální diskuzi. „Samozřejmě jsem zaneprázdněný, ale v minulosti, když jsme tam chodil, tak většinou to bylo spíš urážení a dehonestace,“ vysvětluje premiér. „Ale určitě, pokud bude něco důležitého, tak si čas najdu,“ přislíbil.
Senátoři by předsedu vlády vedle pléna rádi viděli i na veřejných slyšeních, třeba k tématu obrany. „Je mír, ale situace je horší než za studené války. Jsou tady teroristické útoky, útoky státních aktérů a tak dále. Takže pro obranu této země je důležité, aby přišel pan premiér a věnoval se tomu, co je dneska aktuální,“ míní předseda senátorů za STAN Jan Sobotka.
Předsedkyně senátorského klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová se naopak přimlouvá za lepší organizaci. „Pokud jedou třeba na radu ministrů nebo na takto důležité věci, tak asi pak musí tomu dát přednost. Z naší strany by bylo zcela férové, že když by se veřejné slyšení mělo připravovat několik měsíců, tak by se vždycky měl termín dopředu dohodnout,“ nastínila.
K zahraniční politice se na Hradě pravidelně konaly i koordinační schůzky nejvyšších ústavních činitelů. V dosavadním formátu už se ale politici nescházejí. Podle premiéra to nedávalo velký smysl. Opozice nesouhlasí.