Česko letos dvě procenta HDP na obranu nesplní, řekl Babiš

Česká republika tento rok nesplní závazek vůči Severoatlantické alianci vydat dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) na obranu, oznámil v pátek na svém facebookovém profilu premiér Andrej Babiš (ANO). Vyjádřil zároveň přesvědčení, že od příštího roku Česko plnit dvouprocentní závazek bude. Generální tajemník NATO Mark Rutte ve středu uvedl, že Česko dvouprocentní závazek nesplnilo ani loni, stejně jako Albánie a Slovinsko.
„Ani naše vláda letos dvě procenta HDP na obranu nesplní. Nejdřív musíme dát do pořádku veřejné finance,“ napsal Babiš. „Jsem přesvědčen, že už příští rok se nám podaří hranici dvě procenta HDP splnit. Ne jednorázově a naoko, ale jako součást dlouhodobého plánu,“ doplnil. V dalších letech bude Česko podle premiéra zvyšovat obranné výdaje odpovědně a tak, aby odpovídaly bezpečnostní situaci i spojeneckým závazkům.
Plnění závazku v dalších letech Babiš předpokládá, protože vláda podle něj bude do armády investovat systematicky, s rozvahou a podle jasného plánu. „Zvýšit vojákům platy, zlepšit podmínky služby, modernizovat techniku, posílit protivzdušnou a protidronovou obranu, podporovat domácí obranný průmysl a zajistit, aby každá koruna utracená za obranu měla skutečný přínos pro bezpečnost naší země,“ popsal plány.
„Procenta nejsou svatá. Je to o tom, že chceme budovat armádu, chceme navyšovat počet vojáků, chceme samozřejmě budovat protivzdušnou obranu, protidronovou obranu. To je to nejdůležitější, a já se (prezidenta USA Donalda) Trumpa neobávám, Trump je strašně příjemný člověk,“ dodal Babiš před pokračováním jednání lídrů zemí EU v Bruselu.
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) ve čtvrtek během jednání v Bruselu řekl, že česká vláda pracuje na tom, aby splnila závazky ohledně navyšování obranných výdajů. Na červencovém summitu NATO v Ankaře podle Zůny Česko dosavadní neplnění závazků vysvětlí.
Výhodou by měla být přízeň vůči Trumpovi
Premiér Andrej Babiš (ANO) už v nedávném rozhovoru s britským deníkem Financial Times (FT) uvedl, že Česko nejspíš závazek vůči NATO letos nesplní. Tuzemsko má dle něj však výhodu v tom, že je jedním z posledních příznivců prezidenta Trumpa mezi evropskými lídry.
„Jsem trumpista. Setkal jsem se s ním pětkrát a ostatní mě kritizovali, ale měli bychom mít výhodu,“ prohlásil Babiš v rozhovoru s FT. Premiér zároveň dříve tvrdil, že Česko se bude snažit závazek, na kterém se NATO shodla v roce 2014, splnit, ale že vláda se potýká s rozpočtovým schodkem způsobeným nadměrnými výdaji předchozí vlády Petra Fialy (ODS).
- Domácí
- Ekonomika
- Svět
- Andrej Babiš
- ANO
- Mark Rutte
- NATO
- Výdaje na obranu
- HDP
- Závazek
- Donald Trump
- Ekonomika
- Svět
- Domácí
- Petr Fiala
- Generální tajemník
- ODS
- Obrana
- Veřejné finance
- Rozpočet
- Financial Times
- Česká republika
- Albánie
- Slovinsko
- Hlavní události
- Výběr redakce
- Výdaje
- Armáda
- Jaromír Zůna
- SPD
- Obranný průmysl
- Platy
- Modernizace armády
- Výběr