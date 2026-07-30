Čtvrtá letošní vlna veder přinesla teplotní rekordy už dopoledne. Podívejte se

Meteorologové očekávají ve čtvrtek a v pátek teploty, které vysoce překonají tropické třicítky. První teplotní rekordy začaly v Česku padat už před čtvrtečním polednem.
Data z Českého hydrometeorologického ústavu ukazují, kde všude už padly denní teplotní rekordy. Ty první byly ve čtvrtek překonány v jižních Čechách.
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Horká byla už noc na čtvrtek. Teploty na některých místech neklesly pod dvacet stupňů, což je hranice, kterou meteorologové označují jako tropickou noc. Například v Tišnově na Brněnsku bylo časně ráno 23,3 stupně, ve Skutči a Seči na Chrudimsku pak bylo více než 22 stupňů.
O víkendu se sice teploty sníží, přesto se budou stále pohybovat kolem třicítky, na Moravě dokonce ještě o něco výš. V sobotu se na většině území vyskytnou přeháňky, vyloučené nejsou ani bouřky. Další, zřejmě o něco mírnější, vlna veder pak přijde na začátku následujícího týdne.