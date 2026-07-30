Ptačí chřipka je v Austrálii. Vědci hlásí desítky případů a obávají se šíření

Mezi volně žijícími ptáky v Austrálii se poprvé začal šířit vysoce nakažlivý virus ptačí chřipky H5N1. Podle agentury AFP to ve středu oznámila hlavní státní veterinářka Beth Cooksonová. Podle ní jde o očekávaný, ale znepokojivý vývoj, který může vést k rozsáhlejšímu šíření nákazy mezi divokými zvířaty.
Epidemie je zatím v začátku, australská ministryně zemědělství Julie Collinsová uvedla, že zatím neexistují důkazy o hromadném úhynu ptáků ani o zasažení drůbežářského průmyslu. Riziko pro lidské zdraví podle ní zůstává nízké.
První případ viru H5N1 v Austrálii vědci potvrdili letos v červnu u stěhovavého mořského ptáka. Podle aktuálních údajů je v zemi ke čtvrtečnímu dopoledni zdokumentovaných celkem 28 případů nákazy, problematické je, že se nacházejí v různých částech kontinentu: deset v Západní Austrálii, patnáct v Jižní Austrálii, dva v Novém Jižním Walesu a jeden v Queenslandu.
Toto rozšíření naznačuje, že neexistuje jedno jediné ohnisko, odkud by se nemoc šířila a které by se dalo relativně snadno zachytit, izolovat a zlikvidovat. Virus je tedy spíše podhodnocený a rozšířenější, než pouhá čísla ukazují. Nové případy navíc přibývají poměrně rychle.
Austrálie byla dlouhá léta jediným kontinentem, kde se kmen H5 nevyskytoval. Ve zbytku světa virus způsobil vážná onemocnění a úhyn drůbeže a volně žijících ptáků. „Jakmile se virus rozšíří mezi populacemi volně žijících ptáků, nebude možné zabránit ztrátám u náchylných druhů,“ upozornila Cooksonová. Dodala, že šíření mezi ptáky žijícími na stejném pobřeží není překvapivé.
Obavy o lachtaní kolonie
Nejvíce se vědci obávají šíření ptačí chřipky na Klokaním ostrově, kde zatím testy potvrdily čtyři případy. Toto místo je totiž nejen oblíbenou destinací turistů, ale také domovem ohrožené populace australských lachtanů. Tito velcí predátoři žijí v koloniích, kde se virus snadno šíří, předchozí zkušenosti s ploutvonožci přitom naznačují, že tato zvířata jsou virem snadno zranitelná. Úřady proto dočasně pozastavily turistické výlety na tamní pláže, aby zvířata ochránily.
Virus H5 se šíří mezi vodními i pobřežními ptáky. Už několik měsíců se přitom geograficky přibližoval k Austrálii, směrem od Antarktidy. Australští vědci už v červnu uvedli, že na odlehlých Heardových a McDonaldových ostrovech nákaza usmrtila více než třináct tisíc mláďat rypoušů sloních. V Austrálii se díky její izolované poloze nachází mnoho endemitů, tedy organismů, které nežijí nikde jinde na světě. Šíření viru pro tuto jedinečnou faunu představuje hrozbu.
Cooksonová přiblížila, že genetické sekvenování prokázalo, že všechny dosud zjištěné potvrzené případy souvisí se subantarktickými kmeny viru. Clare Scrivenová, ministryně Jižní Austrálie, ve středu prohlásila: „Je to znepokojivé, ale ne neočekávané. Věděli jsme, že až se ptačí chřipka dostane do Austrálie, nakonec se rozšíří. Rozšířila se totiž na všech ostatních kontinentech po celém světě.“