Ptačí chřipka zabíjí stovky čápů ve Španělsku. Teď začíná jejich migrace do Česka

Ptačí chřipka trápí nejen velkochovy drůbeže a zvířata v zoologických zahradách, ale zejména divoce žijící ptáky. Španělští ornitologové v minulých týdnech zaznamenali obrovské úhyny u čápů – a to právě v době, kdy nastává pravidelná migrace tohoto druhu do střední Evropy, včetně České republiky.
Tuzemští ornitologové s napětím sledují návrat čápů bílých do Česka, a to především těch, kteří zimují ve Španělsku. Právě tam totiž na přelomu roku zaznamenali velká ohniska ptačí chřipky, která zahubila stovky ptáků.
Klimatická změna se jasně podepisuje i na návratu čápů z teplých krajin do střední Evropy. Dříve k nám přilétali až v polovině března, v posledních letech se vrací ale až o měsíc dříve. Jejich přílet naznačuje, že se blíží jarní počasí, datum odletu volí právě podle teplot.
Čápi reagují na změny
Oteplování změnilo nejen jejich kalendář, ale také jejich zimoviště. Dříve museli létat až do Afriky, teď jim bohatě stačí zůstat na stále teplejším Pyrenejském poloostrově. Našli tam také dostatek potravy. Ovšem na rozdíl od rozšířených představ tam neloví žáby v rybníčcích, ale odpadky na španělských skládkách. „Dříve létávali přes Gibraltar až do Afriky, ale pak objevili kouzlo španělských a portugalských skládek a zjistili, že tam zimu mohou strávit bez problémů,“ potvrzuje Gabriela Dobruská z České společnosti ornitologické.
Španělští čápi zase kvůli mírným zimám migrovat úplně přestávají, a tak se na místních skládkách jejich počet ještě víc navýšil. Právě velká koncentrace čápů na městských skládkách je jednou z příčin toho, že se mezi nimi v prosinci rozšířila ptačí chřipka.
„Pokud máme někde velké množství ptáků, ve velkých koncentracích, tak pravděpodobnost, že si ji předají, když se mezi nimi objeví jeden nemocný, je mnohem větší,“ vysvětluje Dobruská.
Dopad na Česko je zatím neznámý
Největší úhyny místní úřady hlásily z oblasti okolí Madridu: v místních mokřadech posbírali lesní strážci stovky těl uhynulých ptáků, která pak museli hromadně likvidovat. Právě toto rychlé šíření smrtící nemoci vyvolává obavy, aby nakažení čápi nepřilétli až do Česka.
Letos už lidé v tuzemsku pozorovali čápi přibližně na třiceti hnízdech. To, jestli se ptačí chřipka dotkla i zdejší populace čápů, zjistí ornitologové v dalších dnech. Ornitologům mohou pomoci i lidé, a to tím, že pokud ve svém okolí hnízdící čápi uvidí, tak jejich polohu zadají do aplikace České společnosti ornitologické.