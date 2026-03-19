O víkendu se ochladí, na horách může sněžit

Během víkendu se v Česku mírně ochladí a bude pršet. V noci může i mrznout a ve vyšších polohách by mohlo sněžit. Zatímco předchozí víkend se nejvyšší denní teploty v Česku pohybovaly až kolem 18 stupňů Celsia, nyní bude v sobotu většinou maximálně deset stupňů. Jen na jihu Moravy by mohlo být až 12 stupňů. V neděli se pak teploty dostanou nejvýše na 13 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Ve čtvrtek a v pátek bude podle meteorologů ještě jasno až polojasno a nejvyšší čtvrteční teploty budou činit až 15 stupňů, páteční až 14 stupňů. V sobotu bude oblačno až zataženo a místy se vyskytnou déšť, či přeháňky, v polohách nad 800 metrů nadmořské výšky i sníh. V noci na sobotu mohou teploty klesnout až k nule a přes den se ochladí na většině území Česka na šest až deset stupňů. Pouze na jižní Moravě může být maximální teplota o dva stupně vyšší.
V noci na neděli by mohlo podle předpovědi dokonce mrznout. Teploty budou nejčastěji mezi plus čtyřmi stupni a nulou, ale při uklidnění větru mohou klesnout až na minus dva stupně. Ve dne potom v neděli teploty ve srovnání se sobotou stoupnou, ačkoli se nevrátí na čtvrteční úroveň. Bude zřejmě maximálně devět až třináct stupňů. Bude oblačno až polojasno a na jihozápadě a jihu země se mohou objevit déšť, nebo přeháňky. V polohách nad 1000 metrů může i sněžit.
Teploty v příštím týdnu potom budou kolísat. V pondělí se nejprve oteplí až na 15 stupňů. Potom zase klesnou maximální denní teploty na 11 stupňů, jen na jihovýchodě by mohlo být až 13 stupňů. Bude převážně oblačno.