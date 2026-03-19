O víkendu se ochladí, na horách může sněžit


před 20 mminutami|Zdroj: ČTK
Studio 6: Jaké bude počasí
Zdroj: ČT24

Během víkendu se v Česku mírně ochladí a bude pršet. V noci může i mrznout a ve vyšších polohách by mohlo sněžit. Zatímco předchozí víkend se nejvyšší denní teploty v Česku pohybovaly až kolem 18 stupňů Celsia, nyní bude v sobotu většinou maximálně deset stupňů. Jen na jihu Moravy by mohlo být až 12 stupňů. V neděli se pak teploty dostanou nejvýše na 13 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Ve čtvrtek a v pátek bude podle meteorologů ještě jasno až polojasno a nejvyšší čtvrteční teploty budou činit až 15 stupňů, páteční až 14 stupňů. V sobotu bude oblačno až zataženo a místy se vyskytnou déšť, či přeháňky, v polohách nad 800 metrů nadmořské výšky i sníh. V noci na sobotu mohou teploty klesnout až k nule a přes den se ochladí na většině území Česka na šest až deset stupňů. Pouze na jižní Moravě může být maximální teplota o dva stupně vyšší.

V noci na neděli by mohlo podle předpovědi dokonce mrznout. Teploty budou nejčastěji mezi plus čtyřmi stupni a nulou, ale při uklidnění větru mohou klesnout až na minus dva stupně. Ve dne potom v neděli teploty ve srovnání se sobotou stoupnou, ačkoli se nevrátí na čtvrteční úroveň. Bude zřejmě maximálně devět až třináct stupňů. Bude oblačno až polojasno a na jihozápadě a jihu země se mohou objevit déšť, nebo přeháňky. V polohách nad 1000 metrů může i sněžit.

Teploty v příštím týdnu potom budou kolísat. V pondělí se nejprve oteplí až na 15 stupňů. Potom zase klesnou maximální denní teploty na 11 stupňů, jen na jihovýchodě by mohlo být až 13 stupňů. Bude převážně oblačno.

O víkendu se ochladí, na horách může sněžit

O víkendu se ochladí, na horách může sněžit

před 20 mminutami
Omezení prodeje a dvojí ceny. Na Slovensku začalo platit nařízení o naftě

před 28 mminutami
Kreml podporuje a vyzbrojuje Teherán, tvrdí zpravodajské služby

před 29 mminutami
Ropa i plyn dál zdražují, exportní přístav v Rudém moři se stal terčem útoku

08:14Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Babiš míní, že na summitu NATO lépe vysvětlí české výdaje na obranu než Pavel

před 1 hhodinou
Emisní povolenky ničí evropský průmysl, řekl Babiš před odletem na summit EU

před 3 hhodinami
Arménie odmítla před volbami ruskou „humanitární pomoc“. EU do země vyšle misi

před 3 hhodinami
Macron vyzval k zastavení útoků na energetické objekty na Blízkém východě

01:16Aktualizovánopřed 4 hhodinami

O víkendu se ochladí, na horách může sněžit

Během víkendu se v Česku mírně ochladí a bude pršet. V noci může i mrznout a ve vyšších polohách by mohlo sněžit. Zatímco předchozí víkend se nejvyšší denní teploty v Česku pohybovaly až kolem 18 stupňů Celsia, nyní bude v sobotu většinou maximálně deset stupňů. Jen na jihu Moravy by mohlo být až 12 stupňů. V neděli se pak teploty dostanou nejvýše na 13 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 20 mminutami

Ropa i plyn dál zdražují, exportní přístav v Rudém moři se stal terčem útoku

Ceny ropy ve čtvrtek pokračují v růstu kvůli útokům na energetickou infrastrukturu na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent si krátce po 08:00 SEČ připisovala zhruba 6,5 procenta a dostala se nad 114 dolarů (přes 2400 korun) za barel. Ve středu zdražila o zhruba čtyři procenta. Navíc čelil útoku důležitý exportní bod na pobřeží Rudého moře. O třetinu poskočily ve čtvrtek ráno vzhůru i ceny plynu pro evropský trh. Následně lehce poklesly.
08:14Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Babiš míní, že na summitu NATO lépe vysvětlí české výdaje na obranu než Pavel

Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za logické, že na červencový summit NATO v Turecku pojede on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), a nikoliv prezident Petr Pavel, který dosud zastupoval Česko na vrcholných setkáních Aliance. Zástupci vlády podle Babiše lépe než hlava státu spojencům včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa vysvětlí výši letošních výdajů na obranu v českém rozpočtu, kterou vzhledem k aktuální geopolitické situaci kritizoval český prezident i američtí diplomaté. Na úterním setkání tuto otázku nestihl s Pavlem projednat, řekl premiér.
před 1 hhodinou

Emisní povolenky ničí evropský průmysl, řekl Babiš před odletem na summit EU

Unijní prezidenti a premiéři se budou na summitu EU, který začíná ve čtvrtek v Bruselu, zabývat posilováním konkurenceschopnosti Evropské unie, ale i současnou válkou na Blízkém východě, včetně jejích dopadů na Evropu, zejména pokud jde o ceny energií. Česko bude na schůzce zastupovat premiér Andrej Babiš (ANO). Dalším velkým tématem je situace na Ukrajině a další pomoc Kyjevu. Před odletem na jednání Babiš zároveň zkritizoval izraelský útok na Írán, který označil za nepochopitelný.
před 3 hhodinami

„Panna Maria ze Szopienic“ zachraňovala olověné děti. O hrdinství čtyřicet let mlčela

Panna Maria ze Szopienic nebo slezská Erin Brokovich - to jsou dvě přirovnání, která se používají v souvislosti s polskou pediatričkou Jolantou Wadowskou-Król. Hrdinka nového seriálu platformy Netflix Olověné děti zachránila v podstatě tajně až skoro ilegálně stovky dětí před vážnými zdravotními problémy. Ty jim způsobovala otrava olovem z hutí v polských Szopienicích. To se ovšem nelíbilo komunistům, a tak Wadowská za své hrdinství tvrdě zaplatila. A svůj příběh držela v utajení - až dokud ho neobjevila její vnučka a o několik let později i filmaři.
před 4 hhodinami

Slabší íránský režim bude určitě lepší než silnější, říká Macinka

„Nejsem si jistý, zda má Česká republika nějaké kapacity, aby pomohla vojensky,“ komentoval ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka tuzemskou pozici vůči válce na Blízkém východě a íránské blokádě Hormuzského průlivu. Roli Česka vidí v diplomacii. O možnostech zapojení Evropy do konfliktu, budoucnosti Íránu či růstu cen pohonných hmot mluvil v Interview ČT24 s moderátorem Danielem Takáčem.
před 12 hhodinami

Na summit NATO chce jet premiér, prezident ke změně zvyklostí nevidí důvod

Premiér Andrej Babiš (ANO) České televizi sdělil, že na summit NATO, který se koná od 7. do 8. července v turecké Ankaře, chce zamířit společně s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé). Prezident Petr Pavel by tak na summit neletěl. Zástupci opozice Babišův záměr kritizují. Otazníky ohledně účasti na letošním summitu Severoatlantické aliance vyvstaly na přelomu ledna a února po sporu šéfa diplomacie s hlavou státu, kdy Macinka zmínil, že by Česko neměl reprezentovat Pavel.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Vnitro zrušilo Krizový informační tým, pomáhal i při povodních

Ministerstvo vnitra ruší svůj Krizový informační tým (KRIT), který od roku 2022 koordinoval komunikaci státu k občanům v krizových situacích, třeba při povodních. Uvedl to v úterý šéf týmu Jan Paťawa. Ministerstvo v pondělí na webu informovalo o tom, že začlenění strategické komunikace resortu do oddělení tisku přinese úsporu v tabulkových místech, podle Paťawy stát zrušením týmu ztratí kapacity v odbornosti, kterou potřebuje.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
