Letouny NATO v Lotyšsku sestřelily dron z Ruska


před 32 mminutami|Zdroj: ČTK

Do vzdušného prostoru Lotyšska v pondělí dopoledne pronikl nejméně jeden dron z Ruska, informovala agentura Reuters s odvoláním na mluvčího armády. Ta krátce nato oznámila, že cizí dron sestřelily spojenecké letouny Severoatlantické aliance a případná letecká hrozba pominula.

Lotyšská armáda nedlouho předtím vyhlásila letecký poplach ve východních regionech pobaltské země podél hranic s Ruskem a vyzvala obyvatele, aby nevycházeli ven.

Jde o další z řady bezpilotních letounů, které v posledních dnech a týdnech vzbudily obavy v pobaltských státech či Finsku, jež v některých případech přisuzují vinu za jejich přelety Ukrajině, která se už pátým rokem brání ruské agresi.

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Nebylo bezprostředně jasné, zda v pondělí sestřelený letoun byl ruský, či ukrajinský. V předchozích týdnech se odehrálo několik podobných incidentů, při nichž se ukrajinské drony směřující na cíle v severozápadním Rusku odchýlily od trasy a vnikly do vzdušného prostoru Finska či některé z trojice pobaltských zemí, které jsou všechny členem NATO a zároveň sousedí s Ruskem.

Ukrajina v poslední době zesílila dálkové dronové útoky na Rusko, včetně oblastí poblíž Baltského moře a tamních ropných terminálů. Její pobaltští spojenci i Polsko tvrdí, že vinu za průniky ukrajinských dronů do cizího vzdušného prostoru nese Rusko jako agresor.

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha v pondělí mezitím uvedl, že při rozsáhlém ruském vzdušném útoku na Ukrajinu v noci dopadl jeden dron také na území Moldavska. „Tento incident jasně dokazuje, že Moskva představuje hrozbu nejen pro Ukrajinu, ale i pro celý region a Evropu jako celek,“ napsal ministr na síti X.

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