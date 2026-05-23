NATO by mělo po ruských provokacích dle Pavla „vycenit zuby“


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, The Guardian, ČT24

Severoatlantická aliance by měla tvrději a rozhodněji reagovat na provokace, kterých se dopouští Rusko na východním křídle Aliance, uvedl podle britského listu The Guardian prezident Petr Pavel. Moskva je činí opakovaně, NATO by proto mělo „vycenit zuby“, cituje hlavu státu list. Drony se v tomto týdnu ve vzdušných prostorech pobaltských států objevily hned několikrát.

V rozhovoru poskytnutém britskému listu Pavel vyzval NATO k „dostatečně rozhodným, potenciálně i asymetrickým“ reakcím, které by čelily provokativnímu chování Moskvy. Jinak podle českého prezidenta hrozí, že Kreml ještě zesílí své počínání. Pavel podle listu navrhl řadu možností včetně vypnutí internetu, odpojení bank od globálních finančních systémů i sestřelování letadel, která naruší vzdušný prostor spojenců.

Podstata transatlantického vztahu se mění, řekl Pavel na Globsecu
Prezident Petr Pavel na zahájení konference Globsec

The Guardian poznamenal, že zkušenosti 64letého penzionovaného generála, který byl předsedou vojenského výboru NATO, jsou mezi evropskými vůdci vzácné. Pavel má dlouholeté zkušenosti z rozhovorů s ruskými zástupci, které se vedly v rámci rady NATO–Rusko, a to z něj učinilo „vlivný hlas ohledně budoucnosti Aliance a hrozeb, kterým čelí“.

Prezident podle listu vyjádřil frustraci z „nedostatku odhodlání Spojených států nadále tlačit na Rusko“, ale vyhnul se přímé kritice Donalda Trumpa, přestože americký prezident nadále zpochybňuje závazky Washingtonu vůči spojencům v Alianci. The Guardian ovšem připomněl dřívější Pavlovo vyjádření, že Trump v posledních týdnech zpochybnil důvěryhodnost NATO více, než se ruskému vládci Vladimiru Putinovi podařilo za mnoho let.

Nyní dotazy k tomuto vyjádření odmítl s tím, že si nemyslí, že by jakákoli přímá kritika Spojených států v tomto okamžiku pomohla. Zaměřil se místo toho na potřebu tlačit na členy NATO, aby zaujali vůči Rusku pevný postoj.

Rusko je vždy na hraně článku 5, míní Pavel

Moskva se podle Pavla po nezákonné anexi ukrajinského poloostrova Krym v roce 2014 naučila, jak NATO funguje, a „vyvinula si styl chování, který téměř splňuje prahovou hodnotu pro článek pět, ale vždy ji drží mírně pod touto úrovní“. Článek pět smlouvy NATO stanoví, že ozbrojený útok proti jednomu členovi je považován za útok proti všem.

V Litvě krátce platil vzdušný poplach kvůli dronu
Lidé v protileteckém krytu litevského parlamentu (20. května 2026)

Pavel uvedl, že ruští velitelé se občas vysmívali, jak je rozhodování Aliance ochromeno. „Když jsem se jich zeptal, proč provádějí tyto provokace ve vzduchu, blízká setkání (letounů) nebo přelety nad vojenskými loděmi v Černém nebo Baltském moři, jejich odpověď zněla: ‚Protože můžeme‘. Přesně takové chování jsme jim dovolili,“ řekl.

Pokud někteří evropští lídři „vždy dávají přednost diplomatickému řešení, ačkoliv Rusové k němu neprojevují žádnou ochotu“, NATO riskuje rozdělení a ztrátu schopnosti jednat, varoval český prezident.

„Slušné řeči Rusko nerozumí“

„Rusko bohužel nerozumí zdvořilostem. Většinou pochopí řeč síly, ideálně doprovázenou činy,“ řekl Pavel. „Pokud bude narušování vzdušného prostoru NATO pokračovat, budeme se muset rozhodnout sestřelit buď bezpilotní, anebo pilotovaný letoun,“ dodal.

Aliance by podle Pavla měla také zvážit „asymetrická“ opatření, „která nezabíjejí lidi, ale jsou dostatečně citlivá, aby Rusko pochopilo, že tohle není cesta, kterou by mělo jít“. „Například vypnutí internetu nebo satelitů – viděli jste, jaký (rozdíl) Starlink udělal na bojišti – nebo odříznutí ruských bank od finančního systému,“ poznamenal.

„Pokud nebudeme reagovat na porušování, kterému dnes čelíme, Rusko pravděpodobně postoupí ještě dál,“ řekl Pavel, který tím navazoval na obdobná varování od polského premiéra Donalda Tuska. „Ve své doktríně mají (Rusové) ustanovení o ‚eskalaci za účelem deeskalace‘. Myslím, že ať už dovolíme cokoli, budou se snažit čím dál víc,“ dodal.

Připomněl, že EU roky hovořila o ruské stínové flotile, obcházející sankce, ale když konečně zasáhla, „najednou byla celá flotila přesměrována do jiných regionů“. Pavel také naléhal na to, aby USA vyvinuly větší tlak a odhodlání, kterým by pomohly Ukrajině, čelící ruské agresi. Američtí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner by měli být vůči Rusku tvrdší a spojit zmírnění sankcí s ukončením války, soudí.

Rusko odklání ukrajinské drony do Pobaltí, zní z Litvy
Testování protidronové obrany v Pobaltí

Zároveň kritizoval neschopnost Evropy definovat svou politiku vůči Rusku a vůči poválečnému bezpečnostnímu uspořádání. „Místo toho většinou čekáme, co přijde z Washingtonu (...). Pokud nepřijdeme s vlastními návrhy, pak vypadáme slabě nebo zmateně,“ cituje The Guardian českého prezidenta. Podle jeho názoru Rusko zůstává v obtížné situaci a Evropa a USA by měly vyvinout „poslední tlak“ svými sankcemi, aby Moskvu donutily usednout k jednacímu stolu. Jasnou podmínkou zrušení sankcí a zahájení debaty o evropské bezpečnosti, jak chtějí Rusové, by však mělo být příměří a jednání o míru na Ukrajině.

Incidentů s drony ve vzdušném prostoru pobaltských států v poslední době přibývá. V tomto týdnu se bezpilotní prostředky objevily ve čtvrtek nad Lotyšskem nebo ve středu v Litvě, kde armáda vyhlásila vzdušný poplach a vyzvala obyvatele, aby vyhledali úkryt. Litevský ministr zahraničí Kestutis Budrys tvrdí, že Rusko záměrně přesměrovává ukrajinské drony do pobaltského vzdušného prostoru pomocí elektronického rušení.

VideoPlaga s Pospíšilem probrali chystané změny v zákoně o vysokých školách

Rada vysokých škol odmítá návrh na změnu systému řízení. Navrhovaný model – včetně zavedení nové univerzitní rady – podle ní prakticky likviduje nezávislou akademickou samosprávu a je krokem k politizaci vysokých škol. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) ale návrh dává pojistky v tom, že nebude přímá politická možnost ovlivňovat vysoké školy. Zdůraznil ale, že podle něj není akademická svoboda absolutní moc akademických senátů, jak ji prý chápe Rada vysokých škol. Předseda České konference rektorů a rektor VŠCHT v Praze Milan Pospíšil připustil, že nějaká změna nastat musí, neboť zákon je prý přežitý. Poznamenal, že současné návrhy nejsou konečné. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
Učitelů byl nedostatek, poslali nás všechny učit, vzpomíná vědkyně

Hydrobioložka Zdeňka Žáková prožila dětství poznamenané druhou světovou válkou. Ještě než se po studiích na brněnské přírodovědecké fakultě mohla věnovat vědecké práci, musela nastoupit na místo učitelky ve Zdounkách u Kroměříže. Později našla zaměstnání v brněnském výzkumném ústavu vodohospodářském, kde se věnovala přírodnímu čištění odpadních vod. Své vzpomínky zachytila v rodinné kronice.
Mladík obviněný z vraždy dívky v Pardubicích je ve vazbě

Soud v Ústí nad Orlicí v sobotu poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. Hrozí mu až deset let vězení, řekl soudce Jiří Procházka. Obviněný u soudu vypovídal, ale jeho vyjádření není veřejné, dodal. Na vazební jednání dohlíželi i těžkooděnci se samopaly.
Severoatlantická aliance by měla tvrději a rozhodněji reagovat na provokace, kterých se dopouští Rusko na východním křídle Aliance, uvedl podle britského listu The Guardian prezident Petr Pavel. Moskva je činí opakovaně, NATO by proto mělo „vycenit zuby", cituje hlavu státu list. Drony se v tomto týdnu ve vzdušných prostorech pobaltských států objevily hned několikrát.
Do Brna míří Pouť smíření, která připomíná odsun Němců

Lidé přijeli do Pohořelic na Brněnsku, aby se vydali do Brna na Pouť smíření. Letos je akce připomínající takzvaný pochod smrti Němců vyhnaných z Brna na konci května 1945 mimořádná tím, že se v tomto druhém největším českém městě souběžně konají Sudetoněmecké dny. V jejich 76leté tradici je to poprvé, kdy se nekonají v Německu, ale v Česku. Památník pochodu smrti v noci na sobotu někdo pomaloval hákovými kříži. Policisté vandala hledají.
Saharský prach může v neděli snížit teploty

Do Česka v neděli znovu přijde saharský prach. Mohl by snížit teploty, které se odpoledne podle předpovědi budou přibližovat 30 stupňům Celsia. Do přízemních vrstev atmosféry by se dostat neměl. Na síti X to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Jemný písek, který do atmosféry zvedly bouře nad africkou pouští Sahara, se v tuzemsku letos objevil už několikrát.
VideoNarůstá počet případů preeklampsie. Nemoci se ale dá předejít

Preeklampsie postihuje zhruba pět procent těhotných žen. Některé nemocnice však nemoc, která v nejhorším případě může skončit smrtí dítěte i rodičky, automaticky do běžných těhotenských screeningů nezařazují. Riziko jde přitom podle lékařů odhalit až u devadesáti procent žen. Díky nízkým dávkám aspirinu se pak preeklampsie nerozvine v době, kdy žena nemá rodit. Lékaři proto doporučují, aby se o vyšetření ženy zajímaly. O osvětu mezi ženami se snaží i pacientská organizace Nedoklubko.
VideoCeny letenek rostou kvůli palivu i většímu zájmu o některé destinace

Ceny letenek rostou. Zatímco loni vyšel červencový spoj mezi Prahou a Barcelonou průměrně na tři tisíce korun, letos je cena o pět set korun vyšší. Ceny letenek se pojí se zdražováním leteckého paliva. To od začátku blízkovýchodního konfliktu podražilo o více než sedmdesát procent. Dalším důvodem zdražování letenek je vyšší zájem o některé destinace. Zatímco poptávka po spojích do Asie klesla, na cesty po Evropě naopak stoupla. Mezi oblíbenými zeměmi je Španělsko, Itálie i Řecko. V některých případech proto letenky zdražily o více než dvacet procent.
