Saharský prach může v neděli snížit teploty


Zdroj: ČTK

Do Česka v neděli znovu přijde saharský prach. Mohl by snížit teploty, které se odpoledne podle předpovědi budou přibližovat 30 stupňům Celsia. Do přízemních vrstev atmosféry by se dostat neměl. Na síti X to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Jemný písek, který do atmosféry zvedly bouře nad africkou pouští Sahara, se v tuzemsku letos objevil už několikrát.

„Během dne by nad naše území měl doputovat společně s vysokou oblačností i saharský prach. Ten se aktuálně nachází zatím nad západní Evropou,“ napsali meteorologové. „Kvůli vyšším koncentracím prachu v atmosféře mohou být odpolední teploty nakonec mírně nižší než předpokládají numerické modely,“ dodali.

Koncentrace saharského prachu by měly být nejvýraznější ve výšce kolem dvou kilometrů nad zemí. „V přízemní vrstvě se projeví, pokud vůbec, jen minimálně,“ napsal ČHMÚ.

V ovzduší v Česku se v letošním roce saharský prach objevil v únoru, v březnu i v dubnu. Pokud v danou dobu prší nebo sněží, mají srážky žlutou, oranžovou či hnědou barvu. Dostane-li se prach do přízemních vrstev, ulpívá podobně jako třeba pyl na oknech, parapetech či karoseriích aut.

Na jaře 2024 meteorologové kvůli vysoké koncentraci prachu ze Sahary v ovzduší dokonce v Česku vyhlásili smogovou situaci.

VideoNarůstá počet případů preeklampsie. Nemoci se ale dá předejít

VideoCeny letenek rostou kvůli palivu i většímu zájmu o některé destinace

Klimatická změna ukusuje Evropě jaro. Nástup léta začíná být náhlý

Komáři začínají být aktivní. O víkendu především na východě Čech

Podpora Putina klesá, demokraté cítí šanci

Schillerová zveřejní první návrh rozpočtu až koncem srpna. U Stanjury to kritizovala

VideoNedostatek herců z řad menšin v Česku trápí filmaře. Lákají je proto příplatky

VideoColbertova talkshow končí, podle kritiků kvůli Trumpovi

Lidé v Brně se vydali na Pouť smíření, která připomíná odsun Němců

V Brně pokračuje sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), který se letos poprvé koná na českém území jako součást festivalu Meeting Brno. Na programu je Pouť smíření z Pohořelic do Brna, která stejně jako každý rok připomíná násilný odsun Němců po druhé světové válce. Památník pochodu smrti v Pohořelicích v noci někdo pomaloval hákovými kříži. Policisté hledají pachatele.
Preeklampsie postihuje zhruba pět procent těhotných žen. Některé nemocnice však nemoc, která v nejhorším případě může skončit smrtí dítěte i rodičky, automaticky do běžných těhotenských screeningů nezařazují. Riziko jde přitom podle lékařů odhalit až u devadesáti procent žen. Díky nízkým dávkám aspirinu se pak preeklampsie nerozvine v době, kdy žena nemá rodit. Lékaři proto doporučují, aby se o vyšetření ženy zajímaly. O osvětu mezi ženami se snaží i pacientská organizace Nedoklubko.
Ceny letenek rostou. Zatímco loni vyšel červencový spoj mezi Prahou a Barcelonou průměrně na tři tisíce korun, letos je cena o pět set korun vyšší. Ceny letenek se pojí se zdražováním leteckého paliva. To od začátku blízkovýchodního konfliktu podražilo o více než sedmdesát procent. Dalším důvodem zdražování letenek je vyšší zájem o některé destinace. Zatímco poptávka po spojích do Asie klesla, na cesty po Evropě naopak stoupla. Mezi oblíbenými zeměmi je Španělsko, Itálie i Řecko. V některých případech proto letenky zdražily o více než dvacet procent.
Jaro bývá řadou lidí označováno jako jejich nejoblíbenější roční období. Jenže v kontextu prohlubující se změny klimatu pomalu přestává platit stav, kdy je přechod mezi jarem a létem ve střední Evropě příjemně pozvolný.
Během víkendu už mohou lidi na některých místech Česka potrápit komáři. Český hydrometeorologický úřad (ČHMÚ) očekává střední aktivitu hlavně v části Moravy a Slezska, ve východních Čechách pak může být v neděli lokálně dokonce vysoká. V sobotu budou mít komáři vhodné podmínky zejména v části západních a severních Čech. Na většině území ale meteorologové předpovídají mírnější aktivitu.
U stolů na náměstí v Brně usedli sudetští Němci i Češi, přišli také protestující

Stovky lidí se usadily u dlouhých stolů na Moravském náměstí v Brně. Na sousedskou slavnost, kterou pořádají organizátoři festivalu Meeting Brno, přišli Němci, převážně senioři, kteří se v Brně účastní sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), ale také Češi, mezi nimi mnoho mladých. Jsme zvědaví a strachu ze sudetských Němců moc nerozumíme, komentovali to studenti brněnských univerzit, kteří si přinesli vlastní občerstvení a pojali akci jako oběd pod širým nebem. Nesouhlas přišlo vyjádřit několik desítek lidí.
Přes sto miliard korun navíc oproti letošku požadují už nyní pro příští rok členové vlády pro své resorty, řekla ČT ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Trvá na tom, že deficit veřejných financí nepřesáhne tři procenta hrubého domácího produktu, tedy 356 miliard korun. První návrh rozpočtu plánuje Alena Schillerová zveřejnit koncem srpna. To v minulosti sama kritizovala u svého předchůdce Zbyňka Stanjury (ODS), který tento termín zavedl namísto dříve obvyklého konce června.
