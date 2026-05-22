U stolů na náměstí v Brně se usadili sudetští Němci i Češi, přišli také protestující

Stovky lidí se usadily u dlouhých stolů na Moravském náměstí v Brně. Na sousedskou slavnost, kterou pořádají organizátoři festivalu Meeting Brno, přišli Němci, převážně senioři, kteří se v Brně účastní sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), ale také Češi, mezi nimi mnoho mladých. Jsme zvědaví a strachu ze sudetských Němců moc nerozumíme, komentovali to studenti brněnských univerzit, kteří si přinesli vlastní občerstvení a pojali akci jako oběd pod širým nebem. Nesouhlas přišlo vyjádřit několik desítek lidí.
Lidé protestující proti akci se vybavili českými vlajkami a transparenty, které připomínaly zločiny nacismu a hájily poválečné prezidentské dekrety. Oba tábory si vyměňovaly názory, převážně poklidně, dialog ale komplikovala jazyková bariéra. Přišla také žena s rudým praporem nebo muž, jenž měl na transparentu jméno předáka sudetských Němců Bernda Posselta, ovšem místo dvou písmen „s“ v příjmení namaloval hákové kříže, symboly nacismu.
Jedním problematickým nápisem s vyobrazením připomínajícím hákový kříž se zabývali podle mluvčího Pavla Švába také policisté. „Muže s transparentem jsme ztotožnili. Podle prvotních informací by se nemělo v této verzi jednat o protiprávní jednání, nicméně situaci ještě prověřujeme,“ uvedl.
Tajemník městské části Brno-střed Petr Štika účast krátce před 14:00, tedy oficiálním začátkem sousedské slavnosti, odhadl na šest set lidí. U stolů s bílými ubrusy se však lidé začali usazovat už kolem poledne. Po 14:00 pak začala folklorní vystoupení dětí i dospělých z Německa i Česka, zněl cimbál i dechovka. Lidé si u stánků mohli koupit pivo, klobásu i další občerstvení. Na pořádek dohlížela soukromá bezpečnostní agentura i policisté.
Sudetští Němci jsou v Brně na pozvání festivalu Meeting Brno, který usiluje o dialog mezi kulturami, národy i náboženstvími. Je to poprvé, co se sjezd SdL koná v Česku. „Zatím velká vděčnost a radost,“ zhodnotil dosavadní průběh festivalu jeho spoluzakladatel David Macek.
Protestující mu nevadí. „Aspoň uvidí na vlastní oči, kdo jsou a kdo nejsou sudetští Němci, jak to vypadá, když se někde sejdou,“ vysvětlil Macek. „Prosím pěkně, tohle je to, čeho se přes 35 let česká společnost v některých svých částech děsí,“ dodal.
Meeting Brno i sjezd sudetských Němců předznamenala čtvrteční společná pieta za oběti holocaustu na brněnském hlavním nádraží. Zúčastnilo se jí podle policie asi pět set lidí, z toho stovka protestujících, kteří s konáním sjezdu SdL na českém území nesouhlasí.
Další protest spojený se stavbou barikády z papírových krabic se v pátek dopoledne konal před výstavištěm, které o víkendu hostí hlavní část sjezdu. Současně se sousedskou slavností na Moravském náměstí se koná demonstrace na náměstí Svobody.
Přijede i bavorský premiér
V neděli do Brna zavítá i bavorský premiér Markus Söder, který na výstavišti pronese projev. Bavorští premiéři jsou tradičně patrony sudetských Němců a pravidelně se účastní jejich sjezdů. Většina sudetských Němců po válce našla útočiště právě v Bavorsku.
„Sudetští Němci jsou stavitelé mostů pro mír a smíření v Evropě,“ prohlásil Söder. Označil je také za průkopníky německo-českého přátelství. „Sudetští Němci pečují o tradice a vzpomínky na starou vlast, ale vždy do popředí kladou to, co spojuje,“ dodal. Podle něj je to v době globálních krizí a válek „silný signál společné budoucnosti v srdci Evropy“.