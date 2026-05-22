U stolů na náměstí v Brně se usadili sudetští Němci i Češi, přišli také protestující


22. 5. 2026Aktualizovánopřed 15 mminutami|Zdroj: ČTK

Stovky lidí se usadily u dlouhých stolů na Moravském náměstí v Brně. Na sousedskou slavnost, kterou pořádají organizátoři festivalu Meeting Brno, přišli Němci, převážně senioři, kteří se v Brně účastní sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), ale také Češi, mezi nimi mnoho mladých. Jsme zvědaví a strachu ze sudetských Němců moc nerozumíme, komentovali to studenti brněnských univerzit, kteří si přinesli vlastní občerstvení a pojali akci jako oběd pod širým nebem. Nesouhlas přišlo vyjádřit několik desítek lidí.

Lidé protestující proti akci se vybavili českými vlajkami a transparenty, které připomínaly zločiny nacismu a hájily poválečné prezidentské dekrety. Oba tábory si vyměňovaly názory, převážně poklidně, dialog ale komplikovala jazyková bariéra. Přišla také žena s rudým praporem nebo muž, jenž měl na transparentu jméno předáka sudetských Němců Bernda Posselta, ovšem místo dvou písmen „s“ v příjmení namaloval hákové kříže, symboly nacismu.

Sněmovna se postavila proti konání sjezdu sudetských Němců v Brně
Taťána Malá a Tomio Okamura při jednání Poslanecké sněmovny

Jedním problematickým nápisem s vyobrazením připomínajícím hákový kříž se zabývali podle mluvčího Pavla Švába také policisté. „Muže s transparentem jsme ztotožnili. Podle prvotních informací by se nemělo v této verzi jednat o protiprávní jednání, nicméně situaci ještě prověřujeme,“ uvedl.

Tajemník městské části Brno-střed Petr Štika účast krátce před 14:00, tedy oficiálním začátkem sousedské slavnosti, odhadl na šest set lidí. U stolů s bílými ubrusy se však lidé začali usazovat už kolem poledne. Po 14:00 pak začala folklorní vystoupení dětí i dospělých z Německa i Česka, zněl cimbál i dechovka. Lidé si u stánků mohli koupit pivo, klobásu i další občerstvení. Na pořádek dohlížela soukromá bezpečnostní agentura i policisté.

Sudetoněmecké sdružení se během let proměnilo, usiluje o smíření
Snímek ze Sudetoněmeckého sjezdu v Řezně v roce 2023, na kterém si tehdejší český ministr školství Mikuláš Bek (STAN) potřásá rukou s nejvyšším politickým představitelem sudetských Němců Berndem Posseltem (CSU)

Sudetští Němci jsou v Brně na pozvání festivalu Meeting Brno, který usiluje o dialog mezi kulturami, národy i náboženstvími. Je to poprvé, co se sjezd SdL koná v Česku. „Zatím velká vděčnost a radost,“ zhodnotil dosavadní průběh festivalu jeho spoluzakladatel David Macek.

Protestující mu nevadí. „Aspoň uvidí na vlastní oči, kdo jsou a kdo nejsou sudetští Němci, jak to vypadá, když se někde sejdou,“ vysvětlil Macek. „Prosím pěkně, tohle je to, čeho se přes 35 let česká společnost v některých svých částech děsí,“ dodal.

Meeting Brno i sjezd sudetských Němců předznamenala čtvrteční společná pieta za oběti holocaustu na brněnském hlavním nádraží. Zúčastnilo se jí podle policie asi pět set lidí, z toho stovka protestujících, kteří s konáním sjezdu SdL na českém území nesouhlasí.

Sudetští Němci s Wintonovými dětmi uctili oběti holocaustu
Uctění památky obětí holocaustu v místě, odkud z Brna odjížděly židovské transporty

Další protest spojený se stavbou barikády z papírových krabic se v pátek dopoledne konal před výstavištěm, které o víkendu hostí hlavní část sjezdu. Současně se sousedskou slavností na Moravském náměstí se koná demonstrace na náměstí Svobody.

Protest proti konání sjezdu SdL v Brně
Zdroj: ČTK/Václav Šálek

Přijede i bavorský premiér

V neděli do Brna zavítá i bavorský premiér Markus Söder, který na výstavišti pronese projev. Bavorští premiéři jsou tradičně patrony sudetských Němců a pravidelně se účastní jejich sjezdů. Většina sudetských Němců po válce našla útočiště právě v Bavorsku.

„Sudetští Němci jsou stavitelé mostů pro mír a smíření v Evropě,“ prohlásil Söder. Označil je také za průkopníky německo-českého přátelství. „Sudetští Němci pečují o tradice a vzpomínky na starou vlast, ale vždy do popředí kladou to, co spojuje,“ dodal. Podle něj je to v době globálních krizí a válek „silný signál společné budoucnosti v srdci Evropy“.

Pavel a Steinmeier věří, že se události v Brně ponesou v duchu porozumění
Prezident Petr Pavel a jeho německý protějšek Frank-Walter Steinmeier (snímek z července 2025)

Stát zvažuje prodej výrobce výbušnin Explosia, řekl Babiš

Pavel a Steinmeier věří, že se události v Brně ponesou v duchu porozumění

Český prezident Petr Pavel a německý prezident Frank-Walter Steinmeier ve společném prohlášení ocenili cestu usmíření, kterou „oba národy urazily po temné a bolestné kapitole dějin“. Česko a Německo společně ušly dlouhou cestu v duchu vzájemného porozumění, respektu a partnerství, uvedli. Věří, že ve stejném duchu se ponesou i nadcházející události v Brně. Prohlášení Hrad zveřejnil na svém webu.
před 4 hhodinami

Sudetští Němci s Wintonovými dětmi uctili oběti holocaustu

Zástupci sudetských Němců i dvě z Wintonových dětí ve čtvrtek v Brně společně uctili památku obětí holocaustu. Akce u pátého nástupiště hlavního nádraží, odkud za války odjížděly židovské transporty, zahájila festival Meeting Brno a také sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), který se poprvé koná v Česku. Na místě bylo zhruba pět set lidí, z toho stovka protestujících, uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

Pacienti v Jihomoravském kraji čekají na vyšetření magnetickou rezonancí několik týdnů i měsíce. Situaci v regionu má zlepšit nový přístroj v brněnské Úrazové nemocnici, na který město přispěje desítkami milionů korun. Dlouhé čekací lhůty na neakutní vyšetření hlásí i další kraje.
Krajský soud v Brně zrušil další část nového brněnského územního plánu, který platí od začátku loňského roku. Jde o oblast mezi Václavskou a Hybešovou ulicí na jedné straně a Fakultní nemocnicí u svaté Anny na straně druhé. Město se podle soudu nevypořádalo s námitkami a připomínkami vlastníka nemovitostí.
Autobusy městské hromadné dopravy v Klatovech budou od července vozit všechny cestující zdarma. Radnice chystá optimalizaci veřejné dopravy a chce ji především zrychlit. Dosud si pasažéři kupovali jízdenku přímo u řidiče, což vzhledem k počtu zastávek přinášelo značné zdržení. MHD zdarma zavedly v minulosti například Frýdek-Místek, Valašské Meziříčí nebo Kolín. Většina velkých měst ji nabízí jen určitým skupinám obyvatel, nejčastěji seniorům a dětem.
Drony se stávají běžnou součástí kontrolních akcí dopravní policie. Ze vzduchu se hlídky zaměřují hlavně na rizikové úseky. Zařízení neměří rychlost, slouží jen jako záznamník některých přestupků – třeba jízdy na červenou nebo předjíždění kamionů. Drony začali využívat i strážníci, například v Ústí nad Labem nebo Kladně. Pomáhají mimo jiné při pátrání v nepřehledném a špatně přístupném terénu nebo při odhalování černých skládek.
Místo ve škole a k tomu obecní byt. Obce se snaží získat kvalifikované učitele, nabízejí jim proto obecní byty. Praha 13 už služební bydlení pro pedagogy plně obsadila a chystá další. Středočeské Černošice plánují dům s deseti byty pro zaměstnance základní školy. Radnice tak reagují na problémy škol se sháněním kvalifikovaných učitelů. ČT to potvrdily oslovené obce a základní školy. Zejména v okolí velkých měst vysoké ceny nájmů a dojíždění učitele od práce mimo centrum města často odrazují. Zvýhodněné bydlení se tak stává jedním z nástrojů, jak nové pedagogy přilákat a stávající udržet.
