Lidské ruce vznikly u našich prapředků, kteří chodili po kloubech


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, Science, Proceedings of the Royal Society B

Vědci popsali nové poznatky o tom, jak vznikla lidská ruka. Podle nich se prapředkové člověka pohybovali podobně jako moderní gorily, opírali se při chůzi o klouby předních končetin.

Člověk se stal tím, kým je, díky dvěma orgánům. Mozek mu dal schopnost vymýšlet originální řešení a ruka mu umožnila je vykonávat. Vědci se pokoušejí popsat vznik tohoto evolučního zázraku už celé desítky let – za tu dobu konstatovali, že nic tak šikovného k provádění jemných úkonů na Zemi příroda nevytvořila.

O evolučním základu této jedinečné schopnosti se dlouho diskutovalo, teď antropologové popsali novou anatomickou stopu: zjistili totiž, že lidské ruce jsou pozoruhodně podobné rukám šimpanzů a goril. To naznačuje, že člověk a tyto dva druhy primátů měli společného předka, který se pohyboval pomocí chůze po kloubech prstů.

Samec gorily v typické pozici na kloubech prstů
Zdroj: Pixabay/maciejkow

Vědci na to přišli, když porovnali zápěstní kosti 55 primátů a homininů, a to jak těch žijících, tak i těch už vymřelých. Antropologové se soustředili na karpální kosti, které jsou velmi drobné, a proto se jen špatně studují. Pomocí trojrozměrného skenování a vylepšené matematické metody ale experti kůstky popsat dokázali.

U dvou z těchto kostiček našli téměř úplnou shodu u lidí a afrických lidoopů. A to vyvolává zásadní otázku: když jsou si ruce tak nesmírně podobné, jak to, že člověk jako jediný si ruku dokázal upravit tak, že její schopnosti mnohonásobně převyšují ty jeho příbuzných?

Bonobové jsou agresivnější než šimpanzi, překvapilo antropology
Ilustrační foto

Podle studie se největší podobnosti projevují u lunátu a triquetra, dvou kostí ve vnitřní části zápěstí. U lidí a afrických lidoopů vypadají téměř identicky. Ale pokud jsou naše zápěstí tak podobná, jak se v našich rukou vyvinuly tak jedinečné schopnosti?

Cesta k lidské ruce byla trnitá

Vědci tvrdí, že k nezbytným změnám docházelo u lidské ruky jen velmi pomalu, krok za krokem. Změny podle autorů studie souvisely hlavně s tím, jak předkové lidí současně přestávali používat horní končetiny k houpání se na stromech a naopak více manipulovali s předměty. Jednotlivé kosti zápěstí se při tom pomalu posunovaly, rozšiřovaly a přeskupovaly.

Šaman z Francouzské ulice měl nejspíš tmavou pleť a trpěl bolestmi, zjistili antropologové
Antropologická rekonstrukce šamana z doby lovců mamutů

Velmi zjednodušeně: na počátku byli afričtí předkové člověka podobní dnešním lidoopům, poté přišlo další velmi dlouhé období, kdy jejich potomci nevyužívali přední končetiny ani k pohybu větvemi, ani jemné manipulaci. A nakonec nastalo, poměrně nedávno, období, kdy se ruce staly orgány specializovanými právě na práci s nástroji.

„Současná lidská zápěstní kost je v podstatě zápěstní kostí podobnou té, kterou mají afričtí lidoopi, s odvozenými změnami na radiální straně zápěstí, které se mohly vyvinout v reakci na nedávný selekční tlak směřující k sofistikovaným manipulačním chováním,“ dodávají vědci.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Ekonomická nespokojenost v Bolívii přerostla v protesty žádající odchod prezidenta

Ekonomická nespokojenost v Bolívii přerostla v protesty žádající odchod prezidenta

před 34 mminutami
Neočkovaný předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem

Neočkovaný předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem

před 1 hhodinou
Lidské ruce vznikly u našich prapředků, kteří chodili po kloubech

Lidské ruce vznikly u našich prapředků, kteří chodili po kloubech

před 1 hhodinou
Opravy železnice na jihu Čech uzavřou dvě desítky přejezdů

Opravy železnice na jihu Čech uzavřou dvě desítky přejezdů

před 1 hhodinou
Unikátní nahrávky procesu s K. H. Frankem připomínají poválečnou atmosféru

VideoUnikátní nahrávky procesu s K. H. Frankem připomínají poválečnou atmosféru

před 2 hhodinami
Jde o transparentnost, hájí Vondráček zákon o neziskových organizacích. Umlčení nepohodlných, reaguje Richterová

Jde o transparentnost, hájí Vondráček zákon o neziskových organizacích. Umlčení nepohodlných, reaguje Richterová

před 2 hhodinami
Pražští lékaři nasadili pacientce proti zlatému stafylokokovi bakteriofágy

Pražští lékaři nasadili pacientce proti zlatému stafylokokovi bakteriofágy

před 2 hhodinami
Umělá inteligence stráží u San Francisca velryby a varuje lodě před srážkou

VideoUmělá inteligence stráží u San Francisca velryby a varuje lodě před srážkou

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Neočkovaný předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem

Neočkované dítě podlehlo nemoci v pražské Fakultní nemocnice Motol a Homolka tento týden poté, co se jeho stav několik týdnů zhoršoval. Výskyt záškrtu je v České republice vzácný, hygienici přesto nabádají rodiče ke kontrole očkování u dětí. V posledních letech se totiž tato nemoc s vysokou smrtností vrací: roku 2024 na ni v Česku po 55 letech poprvé zemřel člověk.
před 1 hhodinou

Lidské ruce vznikly u našich prapředků, kteří chodili po kloubech

Vědci popsali nové poznatky o tom, jak vznikla lidská ruka. Podle nich se prapředkové člověka pohybovali podobně jako moderní gorily, opírali se při chůzi o klouby předních končetin.
před 1 hhodinou

Pražští lékaři nasadili pacientce proti zlatému stafylokokovi bakteriofágy

Bakterie zlatého stafylokoka u lidí způsobují spoustu zdravotních problémů, které se projevují vážnými záněty, jež se dají jen špatně léčit. V přírodě ale existují jejich predátoři – bakteriofágy. Právě ty teď vědci využili u pacientky v Praze.
před 2 hhodinami

OBRAZEM: Nejkrásnější snímky Mléčné dráhy ukazují mizející nádheru

Přes 6500 snímků se letos pokusilo dostat do výběru nejlepších fotografií Mléčné dráhy. Poslali je astrofotografové z patnácti zemí světa. Vybrané naleznete v přiložené fotogalerii.
před 4 hhodinami

Ebola se v Kongu šíří stovky kilometrů od dosavadního ohniska

V provincii Jižní Kivu na východě Konga byl potvrzen případ eboly, nemoc se tak objevila stovky kilometrů od dosavadního epicentra nákazy. Uvedla to ve čtvrtek povstalecká aliance, která oblast kontroluje, informovala agentura Reuters. Případ podle ní vyvolává obavy z dalšího šíření epidemie. Mladíci zapálili centrum pro léčbu eboly poté, co jim bylo odepřeno pohřbít tělo jejich blízkého.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

První týdny otcovství mění mužům zásadně mozek, popsali experti

Když žena přivede na svět dítě, změní ji to duševně i tělesně. Týká se to i změn v mozku, které už vědci opakovaně a docela detailně popsali. Ale oč lépe známé byly dopady rodičovství na ženy, o to méně se vědělo o tom, co dělá otcovství s mozkem mužů. Teď to popsali němečtí psychologové, kteří čerstvé otce prozkoumali celou řadou těch nejmodernějších přístrojů.
před 20 hhodinami

Španělsko prošlo nejhorší sezonou lesních požárů od roku 1995. Roli sehrálo i žhářství

Španělsko zažilo loni nejhorší sezonu lesních požárů od roku 1995. Oheň zničil 354 793 hektarů lesní půdy. Dokument Anatomie požáru se zaměřuje na požár u obce Molezuelas de la Carballeda v provincii Zamora, který byl loni v létě jedním z nejničivějších.
před 21 hhodinami

Turečtí vědci vypustili robotického archeologa, umí se potopit 300 metrů hluboko

Kam člověk nemůže, tam ho zastoupí robot. Tato praxe se začíná využívat v čím dál větším množství oborů – a nově také v podvodní archeologii. Stroj se totiž ponoří hlouběji než člověk a déle vydrží v podmínkách vysokého tlaku, nedostatku světla i vzduchu.
včera v 12:22
Načítání...