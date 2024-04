Bonobové jsou agresivnější než šimpanzi, překvapilo antropology

„Šimpanzi a bonobové používají agresi různými způsoby a každý druh i u jiných důvodů,“ uvedla hlavní autorka studie antropoložka Maud Mouginotová z Bostonské univerzity. „Nejde o to, že bychom chtěli ničit představu, že bonobové jsou mírumilovní – jde spíš o to, že oba druhy jsou mnohem složitější.“

Nejbližší příbuzní člověka jsou šimpanzi a bonobové. Každý z těchto druhů jako by představoval jinou část lidské osobnosti: agresivní šimpanzi, kteří vedou věčné války a boje, a mírumilovní bonobové, kteří řeší většinu problémů láskou (a pohlavním stykem). Jenže nový výzkum ukazuje, že to zdaleka tak jednoduché a černobílé není.

Vědci už samozřejmě studují oba druhy řadu let, věnují se i jejich agresivitě. Ale tato studie je první, která byla přímo zaměřena na to, aby srovnávala jejich chování pomocí stejných metod terénního výzkumu. Výzkumníky zajímala samčí agrese spojená se sexualitou; neřešili agresivitu samic, byť ani ony nejsou pasivní a podle vědců by si ony měly zasloužit vlastní studii.

Samce zkoumali ve třech tlupách bonobů v Demokratické republice Kongo, konkrétně v rezervaci Kokolopori, a ve dvou šimpanzích tlupách v tanzanském národním parku Gombe.

Samotný výzkum připomínal nejvíc stalking. Přírodovědci po celý den nespustili z očí vždy jednoho samce – od okamžiku, kdy se ráno proudil, až do večera, když zavřel oči. A detailně sledovali každou jeho interakci. Tímto způsobem se věnovali dvanácti bonobům a čtrnácti šimpanzům. Zaznamenané chování pak studovali a vyhodnocovali.

Výsledky nebyly úplně očekávané. Vědci zjistili, že samci bonobů jsou častěji agresivní než šimpanzi. A to ne trošku, ale opravdu velmi výrazně. Celkově se totiž bonobové zapojovali do 2,8krát více agresivnějších interakcí a třikrát častěji se dopouštěli fyzické agrese.