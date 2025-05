Evropská kosmická agentura slaví půlstoletí. Světu dala nejen Webbův teleskop

Už pět desítek let má Evropská unie vlastní vesmírnou agenturu. Ta si za tu dobu připsala řadu úspěchů – například vypuštění dalekohledu Jamese Webba v hodnotě miliard dolarů před čtyřmi roky nebo vyslání sondy, která jako první obíhala kolem komety.

Evropská kosmická agentura (ESA) vynesla do vesmíru na raketě Ariane 5 v roce 2021 teleskop Jamese Webba. Přístroj měl hodnotu deseti miliard dolarů (asi 220 miliard korun) a byla to vůbec nejdražší sonda v historii. Tento start se považuje za jeden z největších úspěchů evropské agentury – ale za padesát let svého fungování toho ESA stihla pochopitelně mnohem více.

Evropané třeba jako první vyslali sondu, která obíhala kolem komety – šlo o misi Rosseta a kometu Churyumov-Gerasimenko. O rok později – v roce 2005 – zase přistáli se sondou Huygens nejdál od Země, na největším měsíci Saturnu Titanu. A kosmická agentura, která v pátek 30. května oslavila kulaté narozeniny, pomáhá také technologicky – nejen v kosmu, ale i na Zemi. Například systém Galileo zpřesňuje navigaci, satelity Sentinel zase umožňují detailní sledování zemského povrchu a data z nich mohou pomáhat zemědělcům nebo se zásahy během přírodních katastrof.