Stovky tisíc galaxií najednou. ESA ukázala první část atlasu vesmíru

Na analýze tohoto kyklopského množství dat se podíleli lidští vědci z ESA, ale neobešla by se ani bez významného přispění umělých inteligencí. A to je teprve začátek, to důležité pro vědu totiž teprve začne: tato data totiž představují jakousi obří pokladnici, kterou Euclid odemkl – a kterou teď mohou vědci bezplatně navštěvovat a půjčovat si z ní „artefakty“, které chtějí zkoumat.