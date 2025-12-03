Borelie jsou mazané. Čeští vědci popsali první okamžiky infekce


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, AV ČR, Nature Communications
2 minuty
Vědci odhalili, jak borelie pronikají do cév
Zdroj: ČT24

Tým vědců z Biologického centra Akademie věd přinesl nové zásadní poznatky o tom, jak probíhá první fáze infekce lymské boreliózy těsně po přenosu z klíštěte.

Pomocí pokročilé elektronové mikroskopie získali českobudějovičtí vědci vůbec nejdetailnější pohled na to, jak se bakterie rodu Borrelia dostává z místa klíštěcího kousnutí do cév. Objevili totiž dosud neznámé mechanismy chování borelií vůči buňkám hostitele, což otevírá nové možnosti pro medicínský vývoj.

Studie vyšla v odborném časopise Nature Communications, který ji zařadil mezi padesát nejvýznamnějších prací roku v oblasti mikrobiologie a infekčních onemocnění.

Očkování proti lymské borelióze na dosah. Čeští vědci úspěšně otestovali novou látku
Očkování proti spalničkám

Lymská borelióza patří mezi závažná infekční onemocnění způsobená bakteriemi rodu Borrelia, které přenášejí na člověka výhradně klíšťata. Po přisátí nakaženého klíštěte pronikají borelie z kůže do dalších částí těla a v pokročilých stádiích mohou zasáhnout srdce, klouby nebo nervovou soustavu.

Klíčovým krokem šíření infekce je překonání takzvané endoteliální bariéry, tedy stěny krevních a lymfatických cév. Zatím nebylo jasné, jak přesně tento krok borelie zvládají a jakými mechanismy se dostávají z kůže do oběhu.

Borelie jako podloudníci

Pro detailní vysledování postupu bakterií vědci použili vysokorozlišovací 3D elektronovou mikroskopii. „Borelie mají tvar podobný vývrtce, tudíž se předpokládalo, že se násilně probourávají skrz tyto bariéry, podobně jako se vrtá do zdi,“ nastiňuje Martin Strnad z Biologického centra Akademie věd.

„Zjistili jsme ale, že borelie nevrtají kolmo k ploše, kterou chtějí překonat, ale prvně se podélně přichytí k cévám a postupně se vtlačují dovnitř. U krevního oběhu si navíc cíleně hledají vhodná místa, kde jsou pericyty, což jsou buňky, které obklopují krevní kapiláry a zajišťují jejich stabilitu. Vypadá to, že před samotným průnikem do krevního oběhu musí borelie stěnu cév do určité míry destabilizovat,“ vysvětluje Strnad.

Případů lymské boreliózy bylo letos do července nejvíc za deset let, varuje SZÚ
Klíště

V lymfatickém systému, kde pericyty přirozeně chybějí a stěny jsou prostupnější, využívají borelie odlišnou strategii – pronikají endoteliální vrstvou postupným vnořováním do buněk nebo netěsných spojů mezi buňkami.

„Tato pozorování ukazují, že borelie jsou skutečně mazané. Jejich strategie se přizpůsobuje typu cévy – v krevních kapilárách využívají pericyty jako orientační body, v mízních cévách se zase opatrně vnořují do buněk, aby překonaly bariéru, aniž by ji rozrušily,“ říká Strnad.

Tyto nové poznatky otevírají cestu k lepšímu pochopení rané fáze lymské boreliózy a ukazují potenciální cíle pro prevenci a léčbu. Díky detailnímu pohledu na interakce borelií s cévními buňkami mohou vědci hledat způsoby, jak šíření bakterie zpomalit nebo zabránit jejímu vstupu do kritických částí těla.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Srbská rafinerie pod americkými sankcemi přerušuje provoz kvůli nedostatku ropy

Srbská rafinerie pod americkými sankcemi přerušuje provoz kvůli nedostatku ropy

před 11 mminutami
Požár v Hongkongu si vyžádal již 159 obětí

Požár v Hongkongu si vyžádal již 159 obětí

před 19 mminutami
Končící ministři čekají diskusi o úpravě rozpočtu, ale ne rozhodnutí

Končící ministři čekají diskusi o úpravě rozpočtu, ale ne rozhodnutí

před 23 mminutami
Bývalá šéfka unijní diplomatické služby čelí obvinění z podvodu a korupce

Bývalá šéfka unijní diplomatické služby čelí obvinění z podvodu a korupce

před 49 mminutami
Liberecký kraj stále jedná o kupní smlouvě k hotelu a vysílači Ještěd

Liberecký kraj stále jedná o kupní smlouvě k hotelu a vysílači Ještěd

před 1 hhodinou
Kauza Stoka: Všichni dříve odsouzení chtějí dohodu o vině, rozhodne soud

Kauza Stoka: Všichni dříve odsouzení chtějí dohodu o vině, rozhodne soud

08:50Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Silné nastavení routeru pomůže se zabezpečením domácí sítě

Silné nastavení routeru pomůže se zabezpečením domácí sítě

před 1 hhodinou
Další dvě těla předaná Hamásem nepatří rukojmím, zjistili Izraelci

Další dvě těla předaná Hamásem nepatří rukojmím, zjistili Izraelci

08:14Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Borelie jsou mazané. Čeští vědci popsali první okamžiky infekce

Tým vědců z Biologického centra Akademie věd přinesl nové zásadní poznatky o tom, jak probíhá první fáze infekce lymské boreliózy těsně po přenosu z klíštěte.
před 1 hhodinou

První čínský pokus přistát s opakovaně použitelnou raketou selhal

První let čínské rakety Cučchüe-3, která má opakovaně použitelný první stupeň podobně jako rakety americké společnosti SpaceX, skončil v noci na středu neúspěchem. Píše to agentura Reuters s odkazem na čínská státní média.
před 2 hhodinami

Sonda SOHO sleduje Slunce už 30 let. Je triumfem spolupráce USA a Evropy

Když 2. prosince 1995 odstartovala do vesmíru sonda SOHO (Solar and Heliospheric Observatory), měla tam strávit pouhé dva roky. Po třiceti letech je stále v kosmu a nabízí lidstvu nepřetržitý detailní výhled na Slunce. Díky ní mohou vědci sledovat naši hvězdu už celé tři cykly, které trvají jedenáct let.
před 18 hhodinami

Pandemická opatření negativně dopadla i na nejmenší děti

Zavřené školy tvoří jednu z nejkontroverznějších částí opatření z doby pandemie koronaviru. Přestože zřejmě zachránilo spoustu životů, mělo prokazatelně negativní dopady na studenty. Nový skotský výzkum sledoval, jak se zavírání škol projevilo u dětí v předškolním věku. Ukázalo se, že platila jednoduchá přímá úměra – čím déle opatření trvala, tím větší byl podíl dětí s problémy.
před 19 hhodinami

Robot nesmí ublížit člověku. Zákon sci-fi se hodí i k přemýšlení o AI

Americký spisovatel science fiction Isaac Asimov zpopularizoval robotiku. Pro fungování robotů v lidském světě vymyslel také zákony, které se poprvé objevily v povídkové sbírce Já, robot. Vyšla 2. prosince 1950. Byť se tato pravidla dnes jeví jako nedostačující, stále ovlivňují autory sci-fi a jsou součástí etických otázek o vývoji umělé inteligence.
před 20 hhodinami

Čech návrhem kvantového počítače vyhrál prestižní soutěž

Nápady odvážné tak, že zdolávají hranice lidského snu. To je základ soutěže Dream Chemistry Award, společného projektu Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a Ústavu fyzikální chemie Polské akademie věd (IChF PAS). Úspěch v soutěži se neměří počtem článků v renomovaných vědeckých časopisech, přihlášky posuzuje mezinárodní odborná komise hlavně podle toho, o jak originální vědecký projekt se jedná. Letos poprvé zvítězil český zástupce – Vít Svoboda z Ústavu fyzikální chemie VŠCHT Praha.
před 22 hhodinami

Ze žvýkaček se uvolňuje do lidských slin spousta mikroplastů

Plasty obsahuje spousta výrobků každodenního života – od oblečení, nádobí, až po prkénka na krájení potravin. Právě jejich přítomnost v kuchyni může lidi vystavit drobným plastovým částicím o velikosti několika mikrometrů, takzvaným mikroplastům. Mezi jejich zdroj nyní vědci zařadili další možný – žvýkačky. Mělo by jít sice o potraviny, ale podle studie se z nich mohou uvolňovat až tisíce mikroplastů do slin, takže je člověk může spolknout.
před 23 hhodinami

Ozonová díra nad Antarktidou se letos zacelila nejdříve za pět let

Díra v ozonové vrstvě nad Antarktidou se zacelila 1. prosince. Uvedla to unijní služba Copernicus, podle níž tento každoroční fenomén letos skončil nejdříve od roku 2019. Letošní ozonová díra byla také už druhý rok po sobě relativně malá ve srovnání s velkými a déle trvajícími stavy v letech 2020 až 2023. To podporuje naděje, že se ozonovou díru nad Antarktidou daří uzavírat.
včera v 10:15
Načítání...