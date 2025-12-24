Ženy poznají nemoc podle obličeje lépe než muži, ukázala studie

Lidé mají pozoruhodnou vlastnost rozpoznat projevy nemocí jenom podle změn fyzického vzhledu, a to i podle drobných náznaků, jako jsou pokleslá víčka, bledé rty nebo méně prokrvené tváře. Většinu těchto náznaků jsou lidé schopní rozeznat intuitivně, aniž by se na tuto analýzu příliš soustředili. Podle nové studie jsou ženy výrazně schopnější než muži vycítit tyto nenápadné signály.
Autoři výzkumu oslovili 280 vysokoškolských studentů a studentek – 140 od každého pohlaví. Dostali za úkol, aby hodnotili příznaky nemocí na obličejích lidí, které dostali na fotografiích. Tito lidé byli v různých fázích choroby – od úplného zdraví, až po značně nemocné.
Vědci využili už existující takzvanou Likertovu škálu, což je systém hodnocení, který se používá hlavně v psychologických testech. Má devět bodů, které umožnují popsat postoje zkoumaných osob velmi detailně. Autoři předpokládali, že ženy budou schopnější než muži rozlišovat mezi nemocnými a zdravými tvářemi.
A přesně to opravdu výzkum prokázal. Po analýze hodnocení účastníků vědci zjistili, že jejich hypotéza byla správná. Rozdíl byl malý, ale přesto statisticky významný a konzistentní v celé studii. Ale proč?
Evoluční kořeny vnímání nemoci
Existují dvě hlavní hypotézy, proč by ženy měly být schopnější lépe rozpoznat nemoc ve tvářích druhých lidí. První z nich se označuje jako „hypotéza primární pečovatelky“. Předpokládá, že ženy se evolučně vyvinuly tak, aby lépe rozpoznávaly nemoci proto, že v průběhu historie lidského druhu se o kojence a malé děti staraly mnohem častěji.
Teoreticky by rozpoznávání neverbálních signálů nemoci pomáhalo ženám rychleji odhalit nemoci u kojenců a malých dětí, což by zvýšilo šanci na přežití potomků.
Druhá možnost se označuje jako „hypotéza vyhýbání se kontaminaci“. Ta tvrdí, že ženy pociťují vyšší míru znechucení než muži. Podle autorů studie mají na ženy nemoci horší dopad než na muže. Jsou jimi zranitelnější jak během menstruace, tak během těhotenství a samozřejmě hlavně v šestinedělí.
Na otázku, která možnost je pravděpodobnější, se autorům studie nepodařilo odpovědět. Už jen proto, že signálů o nemoci je mnohem více než jenom ty ve tváři, které hodnotili testovaní studenti. Zdravotní stav se totiž odráží také v postoji těla, hlase, někdy i v tělesném pachu – a muži a ženy mohou tyto další signály analyzovat odlišně.