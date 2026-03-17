Mozek dětí bez horní končetiny se dokáže handicapu přizpůsobit


před 23 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, Nature Communications, FEL ČVUT

Mozek dětí, které se narodily bez dlaně nebo i celé paže, je schopen se handicapu v raném věku přizpůsobit. Mezinárodní tým vědců s českou účastí dokázal, že u takových dětí dochází k rozsáhlé reorganizaci mozkové mapy těla.

Lidský mozek obsahuje takzvanou somatosenzorickou mapu těla. Jde o uspořádání oblastí mozkové kůry, které zpracovávají dotek a další smyslové informace z různých částí těla. Jednotlivé části těla jsou pak v mozku reprezentovány různě velkými oblastmi podle jejich citlivosti – například ruce nebo obličej zabírají výrazně větší prostor než záda. Vědci teď dokázali, že tato mapa je mnohem dynamičtější, než se dlouho předpokládalo.

Výsledky expertů, mezi kterými byli i odborníci z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, vydal odborný časopis Nature Communications. Čeští vědci pro tento výzkum vytvořili výpočetní model, který vysvětluje mechanismus těchto změn.

Čeští vědci ve výzkumu využili své znalosti z dřívějších výzkumů, v nichž se snažili vytvořit mozkovou mapu těla u robotů – výsledky u lidí a strojů jsou podle nich překvapivě podobné.

Fokus do mozkové mapy těla

Výzkumníci pomocí funkční magnetické rezonance sledovali mozkovou aktivitu u dětí ve věku mezi pěti a sedmi roky věku a u dospělých s handicapem i bez něj. Výsledky bádání ukázaly, že u lidí narozených bez ruky dochází k rozsáhlé reorganizaci mozkové mapy těla. Oblast mozku, která by za běžných okolností reprezentovala ruku, nezůstává neaktivní – místo toho začíná reagovat na signály z jiných částí těla.

  • Funkční magnetická rezonance (fMRI) je moderní zobrazovací metoda sloužící k funkčnímu zobrazování mozku, respektive mapování mozkové odezvy na vnější či vnitřní podnět. S vývojem výpočetní techniky a statistických metod se rozvíjí metoda fMRI jako nástroj pro vizualizaci anatomických struktur mozku zapojených do mechanismů vnímání, řízení motoriky a myšlení. 

„Každý neuron v mozku si do určité míry hlídá, aby byl aktivní – aby dostával přiměřené množství vstupních signálů. Když o některé vstupy přijde, začne zesilovat jiné, aby si tuto úroveň aktivity udržel,“ uvedl Matěj Hoffmann z FEL ČVUT. „Mozek tak vlastně aktivně hledá rovnováhu v celé síti,“ doplnil. Právě takové procesy výzkumníci studují kombinací experimentů s dětmi a modelování na humanoidních robotech.

Zabili jsme šéfa íránské bezpečnostní rady, tvrdí izraelský ministr obrany

10:47Aktualizovánopřed 24 mminutami
Při úderech v Bagdádu zemřeli čtyři lidé. Jeden člověk zahynul v Emirátech

Velké moldavské město skončilo kvůli znečištění po ruském útoku bez vody

před 2 hhodinami
Moskva ovládá Bělorusko i bez války, říká disident Bjaljacki

Ceny ropy se vrátily k růstu, obavy z vývoje na Blízkém východě nepolevují

09:22Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Pavel bude jednat s Babišem o rozpočtu i o aktuální bezpečnostní situaci

Afghánské úřady viní Pákistán z útoku na nemocnici v Kábulu, mluví o 408 mrtvých

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Výbuchy v Nigérii zabily nejméně 23 lidí, policie je vyšetřuje jako bombový útok

Einsteinův teleskop za 61 miliard může vyrůst nedaleko českých hranic

Že v Evropě vznikne velký podzemní detektor gravitačních vln, je už rozhodnuté. Právě v těchto dnech se řeší, kde by mohl fungovat. O zařízení, jemuž se říká Einsteinův teleskop, se ucházejí tři lokality, definitivně se rozhodne na začátku příštího roku.
před 1 hhodinou

USA v půlce března zažijí nevídané červnové počasí

Takový březen zatím Spojené státy nezažily. Pokud se vyplní předpovědi na nejbližší dny, padnou nejen březnové, ale zřejmě i dubnové teplotní rekordy.
před 2 hhodinami

Norští vědci v praxi ověřili scénu z Obecné školy

Je to jedna z nejikoničtějších scén ve filmu Obecná škola – přes varování ředitele školy se několik žáků titulní instituce rozhodne olíznout v zimě zábradlí, jen aby k němu vzápětí přimrzli. Děti školou povinné stejnou chybu zřejmě dělají na více místech světa. O jak nebezpečnou praktiku jde, se rozhodl prověřit tým mladých vědců v Norsku.
před 20 hhodinami

Zelená vlna míří na sever. Němečtí vědci popsali, jak změna klimatu mění lesy

Lesy podstupují řadu proměn. Některé jsou sezonní, jiné dlouhodobější a souvisejí s klimatem. Nová studie teď popsala, jak se posouvají linie stromů směrem k severu – a to včetně míst, kde to vědci nepředpokládali.
před 23 hhodinami

Slunce migrovalo ze srdce galaxie s hvězdnými dvojčaty, naznačuje výzkum

Slunce se narodilo v centru Mléčné dráhy, tedy v ideálních podmínkách pro vznik hvězd. Pak se ale přesunulo do míst, kde jsou nejlepší podmínky pro vznik života. Ukazuje to nová studie založená na datech z evropské družice.
včera v 10:49

Zoo se mění v domovy zvířecích důchodců. Nutí je to i k utrácení zdravých kusů

Několik trendů vede společně k tomu, že zoologické zahrady chovají stále víc přestárlých zvířat a nemají kvůli tomu prostory pro rozmnožování těch důležitých. Popsala to rozsáhlá zahraniční studie, ale trend potvrdily pro ČT24 i některé české zoo.
15. 3. 2026

Alternativní Nobelovy ceny končí v USA. Míří do země, která dala světu Einsteina a kukačky

Udělování humoristických Ig Nobelových cen se po více než třiceti letech přesune ze Spojených států do Švýcarska. Zakladatel akce Marc Abrahams už totiž nepovažuje USA za bezpečnou zemi pro hosty cen. Abrahams uvedl, že za rozhodnutím stojí vývoj ve Spojených státech za poslední rok, což odpovídá návratu Donalda Trumpa do Bílého domu.
14. 3. 2026
