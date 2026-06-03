Fyzici se pokusili rozříznout foton. Vznikla podivnost


před 11 mminutami|Zdroj: ČT24, Physical Review Letters, ArXiv, New Scientist

Když polobožský hrdina Herkules bojoval s lernskou hydrou, zjistil, že ji přes svou nepřekonatelnou sílu nedokáže zabít. Za každou hlavu, kterou usekl, narostly dvě nové. Podobně, ale ještě mnohem hůř, se chovají podle odborného časopisu New Scientist fotony – těch totiž při každém rozseknutí vznikne rovnou nekonečno.

Fotony jsou takzvané elementární částice, což znamená, že se v principu nedají už dál dělit. Skupina skandinávských vědců se o to pokusila, byť pracovala jen s kvantovými teoriemi a výzkum nebyl praktickým experimentem. U kvantových jevů jsou ale vědci na takové postupy odkázáni velmi často.

Studie ukázala, že pokus o rozseknutí fotonu na dvě půlky by nevytvořil dva menší fotony, ale nekonečné množství stejně velkých fotonů. Výsledky nedávají při pohledu z „obyčejného“ světa moc smysl, ale i to je u kvantových jevů běžné, vesmír se zkrátka chová v miniaturních rozměrech zcela jinak než v těch velkých.

Prolomení šifrování by bylo virtuální apokalypsou. Na kvantové obraně pracuje i Česko
Kvantový počítač

Foton po přeříznutí

Foton má dvě povahy – chová se současně jako částice i jako vlna. Fyzici se pokusili v tomto výzkumu představit si, co by se stalo, kdyby poslali foton skrz optickou clonu, jež by se dala vypínat a zapínat tak rychle, že by část vlny zablokovala. Byla-li by dost rychlá, tak by mohla vlnu rozříznout. Nutno dodat, že by tak rychlá být zřejmě nemohla, protože z definice fotonu vyplývá, že nic se nemůže pohybovat rychleji než právě on.

A pak pomocí kvantových rovnic autoři počítali, co by se po přeříznutí stalo s elektromagnetickým polem fotonu na kvantové úrovni. Místu toho, aby se stalo něco předpokládatelného, tedy by došlo buď k rozdělení částice, anebo jejímu zániku, stalo se něco nepředstavitelného.

K dalšímu pokračování tohoto příběhu je nutné znát jeden odborný termín: superpozice. Ten říká, že částice existuje ve více stavech zároveň – například na více místech najednou –, dokud ji neměříme, čímž ji „donutíme“ zvolit si jeden konkrétní stav. U fotonu by tato superpozice obsahovala nekonečně mnoho fotonů současně.

Kvantová teorie mate už sto let. Přední experti se shodují na tom, že se neshodnou
Ilustrační foto

Jak je to možné? V kvantové mechanice totiž není žádný prázdný prostor opravdu prázdný – ve skutečnosti v něm bouří takzvané fluktuace elektromagnetického pole. Tým zjistil, že rychlým spínáním uzávěry clony dochází k narušení těchto fluktuací, což vede ke spontánnímu vzniku nekonečného množství nových fotonů, jež by se z této kvantové pěny vynořily.

Ani to ale ještě není konec nepochopitelného chování této částice. Vědci tvrdí, že pokud by se pozorovatel díval pouze na oblast bezprostředně po obou stranách této clony, nic zajímavého by neviděl – na jedné straně by pozoroval foton, na druhé vakuum.

Sekání částic

Výsledek práce podle autorů ukazuje, jak neintuitivní je chování kvantových částic na rozdíl od běžných objektů známého světa.

Otázky, na které fyzici narazili, je vedou k tomu, že by rádi v tomto výzkumu pokračovali – nejprve chtějí prozkoumat, co se stane s více přeseknutými fotony najednou, ale později by stejným způsobem dělili i další elementární částice, například elektrony.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Podpora mladých či rušení poplatků. Vláda představila změny v penzijním spoření

Podpora mladých či rušení poplatků. Vláda představila změny v penzijním spoření

11:33Aktualizovánopřed 5 mminutami
Soud nepravomocně uložil SPD třímilionový peněžitý trest za nenávistné plakáty

Soud nepravomocně uložil SPD třímilionový peněžitý trest za nenávistné plakáty

14:14Aktualizovánopřed 22 mminutami
Sněmovna má řešit znovuzavedení EET

ŽivěSněmovna má řešit znovuzavedení EET

14:30Aktualizovánopřed 25 mminutami
Policie obvinila čtyři lidi a firmy za dovoz odpadu z Německa

Policie obvinila čtyři lidi a firmy za dovoz odpadu z Německa

14:05Aktualizovánopřed 27 mminutami
Po íránském útoku na letiště v Kuvajtu je jeden mrtvý a přes 60 zraněných

Po íránském útoku na letiště v Kuvajtu je jeden mrtvý a přes 60 zraněných

02:05Aktualizovánopřed 46 mminutami
Zaměstnanci ČT a ČRo protestovali v černém proti změnám financování

Zaměstnanci ČT a ČRo protestovali v černém proti změnám financování

13:30Aktualizovánopřed 49 mminutami
Sněmovna schválila přesun části pomoci lidem v bytové nouzi na úřady práce

Sněmovna schválila přesun části pomoci lidem v bytové nouzi na úřady práce

03:35Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ukrajina zasáhla ropný terminál a korvetu v Petrohradu, kde začíná fórum s účastí Putina

Ukrajina zasáhla ropný terminál a korvetu v Petrohradu, kde začíná fórum s účastí Putina

08:24Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Fyzici se pokusili rozříznout foton. Vznikla podivnost

Když polobožský hrdina Herkules bojoval s lernskou hydrou, zjistil, že ji přes svou nepřekonatelnou sílu nedokáže zabít. Za každou hlavu, kterou usekl, narostly dvě nové. Podobně, ale ještě mnohem hůř, se chovají podle odborného časopisu New Scientist fotony – těch totiž při každém rozseknutí vznikne rovnou nekonečno.
před 11 mminutami

Šakali se šíří i kvůli úbytku vlků, mohou osídlit až tři čtvrtiny Evropy

Za šířením šakalů po Evropě stojí podle nového výzkumu kombinace změn klimatu a krajiny i dlouhodobý úbytek velkých predátorů, především vlků. Důležitou roli hraje člověk, jehož sídla poskytují bezpečnější prostor pro život. Výzkum, na kterém se podíleli vědci z brněnského Ústavu biologie obratlovců Akademie věd, zároveň naznačuje, že by šakali mohli v budoucnu osídlit až 75 procent evropského kontinentu, tedy téměř šestinásobek současné plochy výskytu. Studii publikoval časopis Nature Ecology & Evolution.
před 1 hhodinou

Mlha je živá. Obsahuje oceány bakterií, které pomáhají lidem

Mlha je mokrý vzduch, říká její definice. Ale co kdyby se na ni dalo pohlédnout jinak? Co kdyby při detailním pohledu připomínala spíš bublající oceán plný forem života, jež spolu divoce, byť krátce, interagují, množí se a umírají, a to všechno těsně na dosah lidí, kteří o tomto pozoruhodném mikrokosmu ani netuší? Přesně tuto představu mlhy popsala ve své studii doktorandka z Arizonské státní univerzity Thi Thuong Thuong Caová.
před 4 hhodinami

Gram měsíčního prachu patří Akademii věd, potvrdil soud

Měsíční prach náleží Akademii věd, potvrdil Nejvyšší soud (NS) v neobvyklém sporu. Vzorky měsíčního prachu se do Československa dostaly v 70. letech díky mezinárodní vědecké spolupráci se Sovětským svazem. Zůstaly v držení rodiny výzkumnice, která je tehdy od sovětských kolegů jménem Akademie převzala. Akademie se o tom dozvěděla v roce 2020 v souvislosti s žádostí o vývozní povolení. Podala žalobu a pražské soudy jí vyhověly. Dovolání podané dcerou vědkyně NS odmítl.
před 5 hhodinami

Jev El Niño v létě vznikne podle WMO na osmdesát procent

Pravděpodobnost výskytu meteorologického jevu EL Niño je letos od června do srpna osmdesát procent, což zvyšuje pravděpodobnost extrémního počasí, uvedla ve své pravidelné prognóze Světová meteorologická organizace (WMO).
před 23 hhodinami

Hmyzem roku vyhlásili čeští vědci kudlanku nábožnou

Kudlanky se v české přírodě šíří více než kdy předtím, pronikají dokonce již i do hor. A navíc se na naše území už možná mohly dostat i další druhy, jež u nás nikdy předtím nenacházely vhodné podmínky. Vědci na to upozornili tím, že kudlanku nábožnou vyhlásili hmyzem roku.
včera v 15:04

Spinosauři ronili extra slané slzy, naznačuje nová studie

Spinosauři byli nejdelší masožraví dinosauři v dějinách. Bezpečně se ví o čtrnáctimetrových exemplářích, ale spekuluje se i osmnáctimetrových. Přitom ale tito obří vážili jen dvě třetiny toho, co menší tyranosauři. Vědci teď popsali o těchto pravěkých predátorech nové informace.
včera v 13:52

Supermasivní černé díry by mohly být otesánci i porodnice v jednom

Černé díry bývají popisovány jako hinduistický bůh Šiva, tedy jako ničitelé. Nový výzkum ale odhaluje, že by mohly mít, stejně jako toto božstvo, i další aspekt, a to ten tvořivý.
včera v 13:13
Načítání...