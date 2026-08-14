V Londýně nalezli mrtvého akademika Ardaye, který byl obviněn z plagiátorství


14. 8. 2026Aktualizovánopřed 39 mminutami|Zdroj: ČTK

V Londýně v pátek nalezli tělo 41letého Jasona Ardaye, který minulý týden opustil profesorský post na Cambridgeské univerzitě kvůli obvinění z plagiátorství částí své disertace. S odvoláním na britská média to napsala agentura AFP. Někdejší nejmladší černošský profesor na této prestižní univerzitě byl nalezen v bezvědomí na adrese v londýnské čtvrti Battersea a prohlášen za mrtvého, upřesnil web Sky News.

„Jeho nejbližší příbuzní byli informováni a policisté jim poskytují podporu. V tuto chvíli je jeho smrt považována za neočekávanou, avšak nepředpokládá se, že by šlo o podezřelý případ,“ uvedl podle serveru mluvčí londýnské policie.

Arday se dostal na titulní stránky novin v roce 2023, když jej univerzita coby 37letého jmenovala nejmladším černošským profesorem. Obvinění z plagiátorství, které Arday popírá, vznesl americký výzkumník Nathan Cofnas, jenž byl sám předloni z této školy propuštěn po obvinění z rasismu. Cofnas také zpochybňoval několik Ardayových tvrzení, zejména to, že údajně uběhl třicet maratonů za 35 dní.

Na Cambridgeské univerzitě skončil profesor obviněný z plagiátorství
Jason Arday

„Má rezignace představuje jediný způsob, jak ukončit obtížné období. Neměla by ale být nesprávně vykládána jako souhlas s tvrzeními, která se o mně šířila. Je to prostě rozhodnutí člověka, který dosáhl hranice toho, co lze od člověka rozumně očekávat, že vydrží,“ uvedl Arday minulou středu ve svém rezignačním dopise. „Neustálá obvinění, spekulace a veřejné komentáře měly na mě i na mé blízké hluboký dopad,“ psalo se v něm.

Arday dopis zveřejnil jen několik hodin po oznámení univerzity, že zahájila vyšetřování na základě nových informací o „akademických kvalifikacích a čestných jmenování profesora Ardaye“. Kromě toho se podle instituce stále prošetřovalo několik stížností týkajících se akademického pochybení. Vyšetřování prováděla i přidružená Jesus College, kde muž působil. Arday a jeho zastánci tvrdili, že část tohoto přísného zkoumání jeho kariéry byla motivována rasismem.

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Ilustrační foto

Americké nakladatelství Simon & Schuster vydalo 11. srpna v USA a chystalo se vydat 27. srpna v Británii akademikovy paměti s názvem Great and Unfortunate Things (Skvělé a nešťastné věci). Arday v nich popisuje, jak mu byl v dětství diagnostikován autismus a celkové opoždění vývoje, jak poprvé promluvil až v jedenácti letech a jak se naučil číst a psát až v osmnácti letech. Vydavatel ale čelí výzvám, aby vydání odložil.

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V Londýně v pátek nalezli tělo 41letého Jasona Ardaye, který minulý týden opustil profesorský post na Cambridgeské univerzitě kvůli obvinění z plagiátorství částí své disertace. S odvoláním na britská média to napsala agentura AFP. Někdejší nejmladší černošský profesor na této prestižní univerzitě byl nalezen v bezvědomí na adrese v londýnské čtvrti Battersea a prohlášen za mrtvého, upřesnil web Sky News.
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