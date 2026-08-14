Evropu sevřela už pátá letošní vlna veder. Opět za ni může tepelná kupole


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, Severe Weather, ČTK, ECMF, Reuters, BBC

Na západě a na jihu Evropy pokračuje vlna veder, teploty nad 35 stupňů Celsia ve čtvrtek pocítilo hlavně ve Francii, Itálii, Španělsku a Británii více než 135 milionů lidí. Přibližně u 340 milionů obyvatel Evropy s výjimkou Turecka a Ruska pak ve čtvrtek teploty překonaly třicet stupňů.

Tyto vysoké teploty v západní Evropě jsou už pátou vlnou veder, která tuto část světa během letošního léta zasáhla. Její příčinou je stejně jako u těch předchozích takzvaná tepelná kupole. Jde o jev, při němž se nad rozsáhlým územím na delší dobu usadí oblast vysokého tlaku vzduchu a funguje jako poklička, pod kterou se hromadí a stlačuje teplý vzduch. Tento stlačený vzduch se dále ohřívá – podobně jako v uzavřeném hrnci. Brání tak pronikání chladnějšího vzduchu nebo bouřkových front do dané oblasti, takže vedro a sucho se stále prohlubují – do momentu, než je naruší nějaký dostatečně silný jev.

Vysoké teploty na západě kontinentu vydrží i v pátek, během víkendu by měly začít polevovat. Teplý vzduch se ale na sobotu a neděli nasune východněji, takže to přinese horko mimo jiné i do Česka, kde by se během víkendu měly nejvyšší teploty pohybovat mezi 33 a 35 stupni Celsia. Úleva by nicméně mohla přijít už se začátkem nového týdne.

Nesnesitelná horka ve Francii

Ve Francii teploty přesáhly 35 stupňů v oblastech, kde žije 50 milionů lidí. Nejvíce vlna veder zasáhla střed a jih země, kde se očekávaly teploty až 40 stupňů Celsia. Pro 80 francouzských departementů pak platila ve čtvrtek druhá nejvyšší, tedy oranžová, výstraha před extrémními teplotami.

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Vosa na lahvi

Nejvyšší teplota byla ve čtvrtek zaznamenána v obci Châteaumeillant v departementu Cher v centrální Francii, kde bylo naměřeno 42,5 stupně, informovala dle agentury AFP meteorologická služba Météo-France. Na řadě míst v zemi hasiči bojovali s požáry, z některých míst byly kvůli plamenům evakuovány stovky až tisíce lidí.

Například v departementu Landes vypukl lesní požár, který se rozšířil na 400 hektarů. Úřady preventivně evakuovaly přibližně 400 lidí, na místě bylo nasazeno 280 hasičů a osm letounů různého typu. Situace je podle prefektury nepříznivá. Požár v obci Saint-Just v departementu Ille-et-Vilaine zase spálil 225 hektarů. Evakuováno bylo zhruba 150 lidí. Tento požár byl ve čtvrtek večer už pod kontrolou. A přibližně dvě tisícovky rekreantů musely být evakuovány kvůli rozsáhlému požáru vegetace v oblasti města Guérande v departementu Loire-Atlantique.

Vedra v Itálii i Španělsku

V Itálii pocítilo teploty překračující hranici 35 stupňů Celsia celkem 29 milionů obyvatel, zejména na západním pobřeží, v Pádské nížině a na jihu země. Vedra zasáhla také rozsáhlé části Pyrenejského poloostrova, přičemž ve Španělsku zažilo teploty překračující hranici 35 stupňů asi 25 milionů obyvatel.

Teploty překročily hranici 35 stupňů Celsia také pro 23 milionů obyvatel Británie, a to zejména ve střední Anglii a Londýně. Britská meteorologická služba Met Office na začátku tohoto týdne upozornila, že k překonání loňského rekordně teplého roku stačí, aby počasí po zbytek srpna odpovídalo průměrným podmínkám.

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Ilustrační foto

V botanické zahradě Kew Gardens na jihozápadě Londýna ve čtvrtek naměřili 38,1 stupně Celsia, což z tohoto dne činí nejteplejší den letošního roku, uvedla na síti X britská meteorologická služba Met Office. Na několika dalších stanicích v Anglii naměřili 37 a více stupňů. Čtvrtek byl letos už třetím dnem, kdy teploty přesáhly 37 stupňů. Před rokem 2026 bylo této hodnoty přitom v Británii za celou dobu měření dosaženo celkem jen šestkrát. Anglii sužuje letos rovněž již pátá vlna veder.

Tři čtvrtiny Anglie a celý Wales čelí podle Met Office suchu, což má dopad na vodní zdroje v přírodě, ale i na zásoby vody potřebné pro domácnosti a zemědělství. Vodohospodářská společnost Southern Water, která dohlíží na dodávky vody v jižní Anglii, podle agentury AP požádala o vydání nařízení, které by firmám zakázalo takové využívání vody, jež nelze považovat za nezbytné. O nařízení rozhodne ministerstvo životního prostředí.

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Kolapsy zdravotníků

V britských nemocnicích podle odborového svazu zdravotnického personálu Royal College of Nursing kvůli panujícímu vedru kolabují zdravotníci. Podle šéfky svazu Nicoly Rangerové musí takové zprávy vést k urychlené instalaci klimatizací, zlepšení odvětrávání a zajištění zdravotnických obleků, které jsou vhodné pro nynější horké počasí.

„Vedra, která dnes (ve čtvrtek) i po celé léto zažíváme v Británii i po celé Evropě, jsou doslova drtivá. Takto vypadá naše klima a jsme pouze na samém začátku toho, co nás teprve čeká,“ uvedl podle deníku The Guardian předseda poradní skupiny pro klimatickou krizi David King. Jakékoli plány na růst ekonomiky, které nestaví klima na první místo, podle něj podkopávají budoucnost toho, o čem tvrdí, že se snaží chránit.

Hasiči zaznamenali letos v Anglii a Walesu celkem 1017 lesních požárů, tedy stejný počet jako za celý loňský rekordní rok. Již několikátým dnem bojují hasiči podle serveru BBC například s požárem u parku New Forest v jihoanglickém hrabství Hampshire. Oheň, který se podle hasičů již nešíří, spálil přes 160 hektarů. S rozsáhlými požáry se potýká také Francie, kde se ve středu rozhořely dva požáry v severních regionech Pas-de-Calais a Bretaň.

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