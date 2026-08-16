Počet obětí po nehodě trajektu v Zimbabwe vzrostl na osmdesát

Na osmdesát vzrostl počet obětí nehody přetíženého trajektu, který se na začátku týdne převrátil na jezeře Kariba v Zimbabwe. S odkazem na sdělení policie to uvedla agentura Reuters. Původní bilance v sobotu večer činila 72 mrtvých.
„Počet obětí lodní nehody na Karibě se dnes po nalezení dalších osmi těl zvýšil na osmdesát,“ sdělila v neděli zimbabwská policie na síti X.
Loď, která se na jezeře kvůli silnému větru převrátila v úterý, měla podle původních zpráv médií přepravní kapacitu devadesát lidí. Podle dřívějšího prohlášení zimbabwské civilní ochrany bylo ovšem na palubě 114 dospělých cestujících a pět členů posádky. Vyplývá to z počtu prodaných jízdenek. Na lodi ale mohly být i děti, které nepotřebovaly jízdenku, a proto nemusely být započítány. Civilní ochrana už dříve uvedla, že bylo zachráněno 77 lidí.
Jezero Kariba, které tvoří část hranice mezi Zimbabwe a Zambií, je co do objemu vody největším umělým jezerem na světě. Vzniklo na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století vybudováním přehrady na řece Zambezi, v důsledku čehož se údolí pomalu naplnilo vodou. Obrovské jezero je dnes více než dvě stě kilometrů dlouhé a místy až čtyřicet kilometrů široké.