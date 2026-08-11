Po převrácení trajektu v Zimbabwe zemřely desítky lidí

Na nejméně 44 stoupl počet obětí nehody přetíženého trajektu, který se převrátil na jezeře Kariba v Zimbabwe, informovala ve středu tamní policie. Zachránit se podařilo 77 lidí. Policie neposkytla aktuální údaje o tom, kolik lidí bylo zraněno ani kolik osob se stále pohřešuje, napsala agentura AP. Trajekt podle ní provozovala vládní agentura.
Loď měla přepravní kapacitu devadesát lidí. Zimbabwská jednotka civilní ochrany nicméně uvedla, že na základě ověřených údajů o prodeji jízdenek může potvrdit pouze 114 dospělých cestujících a pět členů posádky. Na palubě se podle ní mohlo nacházet neznámé množství dětí, které ještě nedosáhly věku pro zakoupení jízdenky, a které proto nebyly započítány.
Místní poslankyně Mutsa Murombedzi zveřejnila video, na němž lidé na břehu mávají na rozloučenou staršímu trajektu, který zrovna vyplouvá. Někteří na břehu se také obávají, zda plavidlo zvládne silné vlny na jezeře. Venkovské komunity podle poslankyně používají tuto loď k cestám po jezeře do města Kariba.
Policie už dříve uvedla, že probíhá záchranná operace, žádné další podrobnosti ale nesdělila. Zimbabwská televize zveřejnila video, na němž jsou motorové čluny směřující k zřejmě převrácené lodi, zatímco nad nimi krouží vrtulník.
Jezero Kariba, které tvoří část hranice mezi Zimbabwe a Zambií, je co do objemu největším umělým jezerem na světě. Vzniklo na přelomu 50. a 60. let minulého století vybudováním přehradní hráze na řece Zambezi, v důsledku čehož se údolí pomalu naplnilo vodou a vytvořilo obrovské jezero, které je v současnosti více než dvě stě kilometrů dlouhé a místy až čtyřicet kilometrů široké.