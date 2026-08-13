Rusko zaútočilo na železnici nebo přístav Izmajil. Úřady hlásí mrtvé

Rusko zaútočilo dronem na osobní vlak v Oděské oblasti, dva lidé zemřeli. Ve stejné oblasti v noci na čtvrtek zaútočily ruské síly na říční přístav Izmajil. Ukrajinská obrana zneškodnila 111 ze 133 ruských dronů, uvádí letectvo napadené země. Ruské úřady tvrdí, že ukrajinské drony napadly Baškirsko, Orenburskou oblast a Sevastopol.
Při útoku dronu na osobní vlak v Oděské oblasti zahynuli strojvedoucí a jeho pomocník, 340 cestujících se podařilo evakuovat do bezpečí, oznámily ukrajinské železnice. K přepravě lidí bylo nasazeno 21 autobusů, informovaly železnice na telegramu.
Podle šéfa železniční společnosti Ukrzaliznycja Oleksandra Pertsovského vydal monitorovací tým příkaz k zastavení vlaku ihned po zaznamenání hrozby. „Vlak vjížděl do stanice za účelem bezpečné evakuace cestujících. Prudký manévr dronu trval jen několik minut a posádka lokomotivy neměla dostatek času na úplné zastavení a vlastní evakuaci,“ popsal Pertsovskyj na facebooku.
„Ten, kdo dron ovládal, si jistě musel být vědom toho, že se jedná o čistě civilní cíl,“ zdůraznil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na síti X.
Útok na přístav, z nějž Ukrajina vyváží obilí
V přístavu Izmajil v Oděské oblasti na hranicích s Rumunskem vypukl požár a vznikly škody, uvedl krizový štáb okresní státní správy. Zranění utrpěla 18letá dívka, informoval náčelník oblastní správy Oleh Kiper. Tento přístav v deltě Dunaje slouží jako terminál zejména pro vývoz ukrajinského obilí, ale i dalších komodit. Rusko, které vede proti Ukrajině už bezmála čtyři a půl roku ozbrojenou agresi, na tento strategický cíl útočí často.
Rusko, největší světový vývozce pšenice, a Ukrajina, která také patří mezi přední světové exportéry zemědělských produktů, v posledních týdnech zintenzivnily vzájemné útoky na zemědělské vývozní terminály a obchodní plavidla v oblasti Černého moře.
Ukrajina za červenec zaznamenala 35 útoků na lodě kotvící v přístavech, 22 úderů na plavidla na moři a 67 útoků na přístavní zařízení. Za celý loňský rok přitom byla ukrajinská plavidla napadena čtrnáctkrát. Ukrajina naopak v poslední době zaútočila na desítky tankerů podílejících se na obchodu s ruskou ropou s tím, že Moskva z něj financuje své válečné tažení. Moskva i Kyjev tvrdí, že útočí pouze na cíle související s válečným konfliktem.
Ukrajina patří mezi největší světové producenty pšenice, kukuřice a slunečnicových semen a přibližně devadesát procent jejího vývozu těchto plodin prochází přes Černé moře. Zemědělství tvoří téměř tři pětiny exportních příjmů Ukrajiny a blokáda jejích přístavů zvyšuje tlak na křehkou válečnou ekonomiku.
Údaje ze středy ukázaly, že vývoz obilí v prvních dvou srpnových týdnech meziročně klesl o 75 procent. Ukrajina letos očekává sklizeň obilí ve výši přibližně šedesát milionů tun, což je téměř stejně jako loni. Tentokrát však farmáři nemají velkou naději na úrodu v příštím roce. Bez exportu nemohou získat dostatek peněz na další cyklus sklizně. Zatímco globální referenční ceny obilí v Chicagu dosáhly v červenci nejvyšší úrovně za více než rok v reakci na narušení dodávek přes Černé moře a kvůli obavám z globálního nedostatku, domácí ukrajinské ceny se hromaděním místních zásob propadly, poznamenala agentura Reuters.
Ukrajina opět cílí na Wildberries
Gubernátor ruského Baškirska Radij Chabirov na síti Telegram uvedl, že nálet dronů způsobil požár v průmyslové zóně v ruském městě Salavat. Později informoval o dvou raněných. Terčem se podle zpráv ze sociálních sítí stala tamní rafinérie a zařízení internetového prodejce Wildberries. Salavat leží přibližně čtrnáct set kilometrů od ukrajinských hranic.
„Trosky jednoho z bezpilotních letounů dopadly do průmyslové zóny v Salavatu. Vypukl požár, na místě jsou všechny záchranné složky,“ uvedl nejprve Chabirov. Později napsal, že na Baškirsko útočilo 21 dronů, z nichž 16 sestřelila obrana. Cílem bylo logistické centrum, kde vypukl požár, hašený i za pomoci vrtulníku. Oba zranění jsou v péči lékařů v nemocnicích. O požáru ve svém blíže neupřesněném objektu informovala také společnost Wildberries.
Ve Salavatu sídlí jeden z největších petrochemických závodů v Rusku, Gazpromněftechim Salavat. Ukrajinská média podle ruskojazyčného serveru BBC píší o výbuších a požáru po útoku dronů na rafinerii. Terčem ukrajinského útoku se tento petrochemický závod stal již minulý měsíc. Podnik předloni zpracoval okolo 7,2 milionu tun ropy, což představovalo přibližně 2,7 procenta z celkové ruské výroby, podotkl server Ukrajinska pravda.
Útoky na město Orsk
Ukrajinské drony podle ruských úřadů také znovu napadly Orenburskou oblast, která hraničí s Kazachstánem, a Sevastopol, kde podle gubernátora způsobily výpadek elektřiny. Ukrajinské síly zaútočily podle gubernátora Orenburské oblasti již podruhé v tomto týdnu na město Orsk. „Zasahuje protivzdušná obrana,“ napsal Jevgenij Solncev na síti Telegram, kde informoval také o posílení obrany některých čtvrtí ve městě mobilními jednotkami, vyzbrojenými velkorážnými kulomety.
V úterý šéf oblasti uvedl, že pád trosek bezpilotního letounu způsobil požár v jednom z průmyslových podniků. Útok na rafinérii v Orsku později potvrdil ukrajinský generální štáb, podle kterého je podnik schopen ročně zpracovat téměř šest milionů tun ropy. Agentura Reuters následně ve středu uvedla, že po útoku dronů přerušila provoz středně velká rafinerie v Orsku.
Server BBC připomíná, že Ukrajina v letošním roce zintenzivnila své dronové útoky na ruskou energetickou infrastrukturu, Kyjev vystupňoval také útoky na tankery s ruskou ropou. Tyto množící se útoky již narušují globální dodávky obilí a ropy a černomořský region se tak stává dalším „úzkým hrdlem“ světového obchodu, napsala už dříve agentura Reuters. Nálety podle analytiků narušily výrobu ve 26 rafinériích, v důsledku zpracování ropy v Rusku kleslo na nejnižší úroveň od května 2002, což vyvolalo palivovou krizi, podotkl server The Moscow Times.
Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že v noci na čtvrtek nad různými částmi země zachytilo a zničilo 362 ukrajinských dronů. O celkovém počtu útočících strojů ani o případných škodách se nezmínilo. Informace nelze nezávisle ověřit.