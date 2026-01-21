Vojenský soud uložil Uzbekovi doživotí za atentát na významného ruského generála

Doživotí vyměřil ve středu ruský vojenský soud muži z Uzbekistánu, kterého uznal vinným z atentátu na náčelníka sil radiační, chemické a biologické ochrany ruské armády Igora Kirillova z roku 2024. Další tři obžalovaní v případu dostali tresty od 18 do 25 let vězení, informovaly tiskové agentury AFP a Interfax.
Kirillov a jeho asistent zahynuli předloni v prosinci v Moskvě při explozi výbušného zařízení. Ukrajina, která se už čtvrtým rokem brání plnohodnotné ruské vojenské agresi, před tím oznámila, že generála podezřívá z válečných zločinů, a zdroj z ukrajinských bezpečnostních složek později agenturám Reuters a AFP sdělil, že za smrtí Kirillova stojí ukrajinská tajná služba SBU.
Kyjev Kirillova podezříval, že nařídil použít chemické zbraně proti ukrajinským vojákům.
Práce ukrajinské SBU?
Ruská tajná služba FSB po činu oznámila, že zadržela muže původem z Uzbekistánu, kterého média identifikovala jako Achmadžona Kurbonova. Ten podle Rusů přiznal, že pracoval pro ukrajinskou tajnou službu, která mu za atentát slíbila peníze a trvalý pobyt v Evropě. Cizinec dle FSB uvedl, že v Moskvě koupil elektrickou koloběžku, nastražil do ní improvizované výbušné zařízení a odpálil ho před vchodem do Kirillova domu, když jej generál s asistentem opouštěli.
Ruský vojenský soud nyní Kurbonova shledal vinným z teroristického útoku a poslal ho na doživotí do vězení. Mnohaleté tresty zároveň vyměřil trojici mužů za spolupachatelství. Jednoho z nich úřady dle AFP obvinily z uchovávání komponentů pro výbušné zařízení a další dva za to, že pro Kurbanova pronajali byt.
Kirillov, jenž byl šéfem radiační, chemické a biologické ochrany ruské armády jmenován v roce 2017, figuroval za svou roli v bojích na Ukrajině na sankčních seznamech několika zemí včetně Velké Británie a Kanady. Podle AFP během své kariéry vinil Západ z vytváření laboratoří k šíření nemocí, aniž by předložil důkazy. Ruský vůdce Vladimir Putin připustil, že v případě atentátu na Kirillova selhaly a pochybily ruské tajné služby.
Od začátku ruské války proti Ukrajině před téměř čtyřmi roky byla zabita řada vysoce postavených ruských vojenských představitelů. Dosud posledním je dle agentury Reuters generálporučík Fanil Sarvarov, jenž na ruském generálním štábu vedl oddělení operačního výcviku ozbrojených sil a který zemřel loni v prosinci v Moskvě při výbuchu nálože nastražené v autě. K zodpovědnosti za jeho smrt se Ukrajina nepřihlásila, upozornil Reuters.