Bomba nastražená na koloběžce zabila vysoce postaveného ruského generála

Ukrajinská média připomínají, že Kirillov vydával rozkazy k použití chemických zbraní proti ukrajinským obranným silám. Zpravodajská služba SBU v pondělí uvedla, že na základě Kirillovových rozkazů použili Rusové od začátku plnohodnotné ruské invaze v únoru 2022 chemické zbraně proti Ukrajincům v téměř pěti tisících případů.

Britská vláda letos v říjnu oznámila, že uvalila sankce na ruské vojáky používající na Ukrajině chemické zbraně a obvinila v té souvislosti Moskvu z „kruté a nehumánní taktiky“. Mezi sankciovanými jsou právě jednotky radiační, chemické a biologické obrany ruských ozbrojených sil včetně náčelníka Kirillova, uvedl tehdy Londýn. Moskva obvinění z použití chemických zbraní v sousední zemi odmítla.

Procházková: Kirillov byl velmi významnou osobou

Kirillov byl zabit velmi pravděpodobně u vchodu do svého domu, upozornila redaktorka Deníku N Petra Procházková. Zatím ale podle ní není jasné, zda za jeho úmrtím stojí ukrajinské zpravodajské služby. „Kyjev tu událost vůbec nekomentuje. Ale to známe i z předchozích diverzních akcí, kdy je Ukrajina v komentářích zdrženlivá, a nakonec se ukáže, že je to akce SBU. Pokud by to tak bylo, tak je to jeden z velkých – z ukrajinského pohledu – úspěchů diverzní činnosti,“ míní novinářka.