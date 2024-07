„Viděl jsem záblesk a nechápal jsem,“ vzpomíná přeživší na masakr ukrajinských zajatců v Olenivce

Koncem července uplynou dva roky od výbuchu ve věznici v ukrajinské Olenivce. Zemřelo tam tehdy 53 ukrajinských válečných zajatců a další desítky utrpěly zranění. Rusko tvrdilo, že zařízení zasáhla raketa HIMARS vypálená ukrajinskými vojáky, což ale Kyjev odmítl, a také Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva uvedl, že to neodpovídá jeho zjištění. Po dvou letech se někteří z přeživších rozhodli promluvit.

Tragédii v Olenivce zažil přímo na místě mimo jiné Kyrylo Masalitin, který patří k nejzkušenějším v pluku Azov, jehož členové byli vězněni právě v Olenivce. V ruském zajetí strávil několik měsíců. „Viděl jsem záblesk mimo území kasáren. Nechápal jsem, jen jsem ztuhl v jedné poloze a přemýšlel, co mám dělat. Mám si lehnout, mám k tomu křikem donutit ostatní, nemám vůbec reagovat, nebo se mi to jen zdálo? A doslova za půl minuty se v kasárnách ozval výbuch.“

Na události z 29. července 2022 nikdy nezapomene, viděl krvácet své spolubojovníky. Je přesvědčený, že za útokem stojí Rusko. „Po teroristickém útoku přinesli Rusové úlomky HIMARS, které posbírali z různých částí fronty, rozházeli je po okolí a řekli, že to byl HIMARS.“

Masalitin se nakonec ze zajetí dostal, řada dalších ale takové štěstí neměla. Marija Alexejevičová se po výbuchu nemohla dlouho dozvědět o osudu svého muže. „Když jsem si přečetla zprávu o ruském válečném zločinu v Olenivce, první, co mě napadlo, bylo samozřejmě to, že to není pravda. A pak začala panika, protože jsem nevěděla, kde je Serhij. Nevěděla jsem, jestli není v těch kasárnách.“

Společně s dalšími stále požaduje vyšetření celého incidentu. Ruští okupanti a místní kolaboranti obvinili z útoku Kyjev, podle něj ale za ním stojí Moskva.