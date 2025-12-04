Americká vláda pozastavuje část sankcí proti ruskému Lukoilu


před 24 mminutami|Zdroj: ČTK

Americká vláda pozastavuje část sankcí proti ruskému ropnému gigantu Lukoil. Zdůvodňuje to snahou umožnit čerpacím stanicím mimo Rusko udržet provoz. O čtvrtečním oznámení Washingtonu informuje agentura AFP.

Transakce na čerpacích stanicích se povolují, „aby se zabránilo penalizaci“ zákazníků a jejich dodavatelů. A to za předpokladu, že výtěžek nepoputuje do Ruska, uvádí se v prohlášení amerického ministerstva financí. Výjimka podle něj platí do 29. dubna 2026.

Spojené státy na konci října přidaly na svůj sankční seznam dva největší ruské producenty ropy, Lukoil a Rosněfť. Chtěly tak zvýšit tlak na Moskvu, aby byla ochotnější uzavřít mírovou smlouvu s Ukrajinou.

USA uvalily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil
Ilustrační foto - rafinerie společnosti Lukoil ve Volgogradu (snímek z dubna 2022)

Obchodní svět se amerického sankčního seznamu obává, podotýká AFP. Společnosti, které spolupracují s ruskými subjekty, riskují sekundární sankce, které by jim znemožnily přístup k americkým bankám, obchodníkům, dopravcům a pojišťovnám, což je páteř komoditního trhu.

Oznámení amerického ministerstva financí přichází dva dny po setkání ruského prezidenta Vladimira Putina s vyslancem Donalda Trumpa Stevem Witkoffem v Moskvě. Americká vláda se snaží vyjednat ukončení války na Ukrajině. Její evropští spojenci ji ale obviňují z upřednostňování ruských požadavků.

Ukrajinská SBU tvrdí, že zasáhla tankery ruské stínové flotily
Kouř po výbuchu tankeru v Černém moři

Výběr redakce

Babiš se rozhodl vzdát Agrofertu

Babiš se rozhodl vzdát Agrofertu

19:11Aktualizovánopřed 8 mminutami
Americká vláda pozastavuje část sankcí proti ruskému Lukoilu

Americká vláda pozastavuje část sankcí proti ruskému Lukoilu

před 24 mminutami
Británie oznámila nové sankce proti Rusku kvůli dřívějšímu útoku novičokem

Británie oznámila nové sankce proti Rusku kvůli dřívějšímu útoku novičokem

13:39Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Soud uložil Švachulovi z kauzy Stoka trest sedm let a osm měsíců vězení

Soud uložil Švachulovi z kauzy Stoka trest sedm let a osm měsíců vězení

09:32Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Komora kvůli ubývajícím venkovským lékárnám žádá systémovou změnu

Komora kvůli ubývajícím venkovským lékárnám žádá systémovou změnu

před 2 hhodinami
Německo vyslalo do Polska stíhačky na ochranu východního křídla NATO

Německo vyslalo do Polska stíhačky na ochranu východního křídla NATO

15:35Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Rusové poškodili elektrárnu v Chersonu, zranění jsou v Oděse a Slovjansku

Rusové poškodili elektrárnu v Chersonu, zranění jsou v Oděse a Slovjansku

12:44Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Minoritní akcionáři ČEZu podali žalobu na stát kvůli windfall tax

Minoritní akcionáři ČEZu podali žalobu na stát kvůli windfall tax

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Americká vláda pozastavuje část sankcí proti ruskému Lukoilu

Americká vláda pozastavuje část sankcí proti ruskému ropnému gigantu Lukoil. Zdůvodňuje to snahou umožnit čerpacím stanicím mimo Rusko udržet provoz. O čtvrtečním oznámení Washingtonu informuje agentura AFP.
před 24 mminutami

Británie oznámila nové sankce proti Rusku kvůli dřívějšímu útoku novičokem

Británie oznámila nové sankce proti Rusku v souvislosti se zprávou o úmrtí ženy, která byla v roce 2018 otrávena nervově paralytickou látkou novičok. Londýn si zároveň předvolal ruského velvyslance ve Spojeném království, což zdůvodnil „pokračujícími nepřátelskými aktivitami“ Moskvy, informuje agentura Reuters. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová postup Británie kritizovala a varovala před ruským odvetným krokem.
13:39Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Německo vyslalo do Polska stíhačky na ochranu východního křídla NATO

Kvůli zlepšení ochrany východního křídla Severoatlantické aliance vyslalo Německo do Polska několik stíhaček Eurofighter a zhruba 150 vojáků. Podle agentury DPA o tom informovalo německé armádní letectvo. Krok už v polovině října oznámil ministr obrany Boris Pistorius. Reagoval tak na několik případů narušení vzdušného prostoru zemí NATO ruskými stíhačkami a drony.
15:35Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Agenti FBI zadrželi podezřelého z umístění bomb v předvečer útoku na Kapitol

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zadržel člověka, kterého podezřívá z umístění trubkových bomb u politického ústředí demokratů a republikánů ve Washingtonu pátého ledna 2021, v předvečer útoku příznivců Donalda Trumpa na Kapitol. Informovala o tom televize CNN.
před 3 hhodinami

Rusové poškodili elektrárnu v Chersonu, zranění jsou v Oděse a Slovjansku

Ruská armáda vážně poškodila tepelnou elektrárnu v Chersonu na jihovýchodě Ukrajiny. Bez tepla se podle oblastní správy ocitlo více než čtyřicet tisíc odběrných míst. V tamní nemocnici podlehla zraněním ze středečního ruského útoku šestiletá dívka. Řadu zraněných hlásí po ruských útocích z noci na čtvrtek Oděsa a Slovjansk.
12:44Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Bývalá šéfka diplomacie EU Mogheriniová po obvinění rezignovala na pozici rektorky

Bývalá šéfka diplomatické služby Evropské unie Federica Mogheriniová po obvinění z podvodu při zadávání veřejných zakázek, z korupce a ze střetu zájmů rezignovala na pozici rektorky College of Europe v Bruggách. Informovala o tom v dopise zaslaném studentům, pracovníkům a absolventům školy. Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) dříve uvedl, že vyšetřuje zakázku týkající se vzdělávání mladých diplomatů.
před 5 hhodinami

Evropská komise vyšetřuje Metu kvůli integraci AI do WhatsAppu

Proti společnosti Meta Platforms bylo zahájeno antimonopolní vyšetřování, a to kvůli zavedení funkcí umělé inteligence (AI) do komunikační aplikace WhatsApp a možnému omezování konkurence. Komise to oznámila v tiskové zprávě, a potvrdila tak informace britského listu Financial Times.
před 8 hhodinami

Ničivé počasí v části Asie není náhoda, ale klimatické varování, tvrdí vědci

Jihovýchodní Asie letos čelí neobvykle silným bouřím. Počet obětí povodní a sesuvů půdy v Indonésii, na Srí Lance a v Thajsku dosud přesáhl 1400, přičemž více než tisícovka lidí se stále pohřešuje. V Indonésii zůstávají celé vesnice odříznuté od zbytku světa poté, co voda zničila mosty a silnice. Tisíce lidí na Srí Lance nemají přístup k pitné vodě, zatímco thajský premiér přiznal nedostatečnou reakci své vlády, píše agentura AP.
před 8 hhodinami
Načítání...