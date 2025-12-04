Americká vláda pozastavuje část sankcí proti ruskému Lukoilu

Americká vláda pozastavuje část sankcí proti ruskému ropnému gigantu Lukoil. Zdůvodňuje to snahou umožnit čerpacím stanicím mimo Rusko udržet provoz. O čtvrtečním oznámení Washingtonu informuje agentura AFP.
Transakce na čerpacích stanicích se povolují, „aby se zabránilo penalizaci“ zákazníků a jejich dodavatelů. A to za předpokladu, že výtěžek nepoputuje do Ruska, uvádí se v prohlášení amerického ministerstva financí. Výjimka podle něj platí do 29. dubna 2026.
Spojené státy na konci října přidaly na svůj sankční seznam dva největší ruské producenty ropy, Lukoil a Rosněfť. Chtěly tak zvýšit tlak na Moskvu, aby byla ochotnější uzavřít mírovou smlouvu s Ukrajinou.
Obchodní svět se amerického sankčního seznamu obává, podotýká AFP. Společnosti, které spolupracují s ruskými subjekty, riskují sekundární sankce, které by jim znemožnily přístup k americkým bankám, obchodníkům, dopravcům a pojišťovnám, což je páteř komoditního trhu.
Oznámení amerického ministerstva financí přichází dva dny po setkání ruského prezidenta Vladimira Putina s vyslancem Donalda Trumpa Stevem Witkoffem v Moskvě. Americká vláda se snaží vyjednat ukončení války na Ukrajině. Její evropští spojenci ji ale obviňují z upřednostňování ruských požadavků.