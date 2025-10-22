USA uvalily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil


22. 10. 2025Aktualizovánopřed 14 mminutami|Zdroj: ČTK

Spojené státy ve středu oznámily uvalení sankcí na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Informovaly o tom agentury AFP, AP a Reuters. Šéf resortu financí Scott Bessent v prohlášení uvedl, že k tomuto kroku Washington přistoupil, protože ruský vládce Vladimir Putin odmítá ukončit válku proti Ukrajině, kterou americký ministr označil jako nesmyslnou.

„Nyní je čas zastavit zabíjení a (čas) na okamžité příměří,“ uvedl Bessent v prohlášení. „Vzhledem k tomu, že prezident Putin odmítá ukončit tuto nesmyslnou válku, ministerstvo financí uvaluje sankce na dvě největší ruské ropné společnosti, které financují kremelskou válečnou mašinérii,“ uvedl dále americký ministr financí.

Dodal, že jím vedený resort je připraven v případě potřeby podniknout další kroky, které by podpořily snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončit ruskou válku proti Ukrajině. „Vyzýváme naše spojence, aby se k nám připojili a dodržovali tyto sankce,“ dodal Bessent.

Nejnovější americké sankce podle agentury AP míří nejen na Rosněfť a Lukoil, ale také proti desítkám jejich dceřinných společností.

Zelenskyj: Trumpův návrh zastavit boje na současné linii je dobrý kompromis
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během nedávné schůzky s prezidentem USA Donaldem Trumpem

Washington k postihům proti ruským ropným společnostem přistoupil po měsících tlaku vyvíjeném z obou amerických politických stran na Trumpa, aby uvalil tvrdší sankce na ruský ropný průmysl, podotkla AP. Šéf Bílého domu podle AFP odkládal nové sankce proti Rusku v naději, že přesvědčí Putina k uzavření míru s Ukrajinou i bez nich.

Dánské předsednictví Evropské unie dnes mezitím oznámilo, že cesta k přijetí 19. balíku sankcí EU proti Rusku je volná a žádná členská země už nemá vůči novým odvetným opatřením výhrady. Balíček unijních sankcí, který je reakcí za pokračující ruskou invazi na Ukrajinu, zahrnuje řadu opatření v oblasti energetiky a financí včetně postupného zákazu dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska. Balík by měl být schválen ve čtvrtek.

Cesta k novému balíku sankcí EU proti Rusku je volná, oznámilo Dánsko
Ilustrační foto

Výběr redakce

Cesta k novému balíku sankcí EU proti Rusku je volná, oznámilo Dánsko

Cesta k novému balíku sankcí EU proti Rusku je volná, oznámilo Dánsko

včeraAktualizovánopřed 4 mminutami
Situace v Sýrii se zklidňuje, Šará shání spojence na obnovu země

Situace v Sýrii se zklidňuje, Šará shání spojence na obnovu země

před 1 hhodinou
USA poprvé udeřily na loď pašující drogy v Pacifiku, uvedl Hegseth

USA poprvé udeřily na loď pašující drogy v Pacifiku, uvedl Hegseth

před 3 hhodinami
Evropské armády budou mít větší pravomoci zakročit proti dronům

Evropské armády budou mít větší pravomoci zakročit proti dronům

před 3 hhodinami
Kubišová získala osvědčení za účast ve třetím odboji

Kubišová získala osvědčení za účast ve třetím odboji

před 3 hhodinami
TOP 09 by měla být do budoucna schopná kandidovat samostatně, myslí si Havel

TOP 09 by měla být do budoucna schopná kandidovat samostatně, myslí si Havel

před 4 hhodinami
Dojde k „zásadní revizi“ inkluze, zaznělo po jednání možné koalice

Dojde k „zásadní revizi“ inkluze, zaznělo po jednání možné koalice

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Digitální a informační agenturu nově povede Kuchař, rozhodla vláda

Digitální a informační agenturu nově povede Kuchař, rozhodla vláda

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Cesta k novému balíku sankcí EU proti Rusku je volná, oznámilo Dánsko

Cesta k přijetí 19. balíku sankcí Evropské unie proti Rusku je volná, oznámilo podle agentury Reuters dánské předsednictví EU. Žádná členská země již nemá podle Kodaně vůči novým odvetným opatřením výhrady. Balíček sankcí, který je reakcí za pokračující ruskou invazi na Ukrajinu, zahrnuje řadu opatření v oblasti energetiky a financí včetně postupného zákazu dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska.
včeraAktualizovánopřed 4 mminutami

USA uvalily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil

Spojené státy ve středu oznámily uvalení sankcí na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Informovaly o tom agentury AFP, AP a Reuters. Šéf resortu financí Scott Bessent v prohlášení uvedl, že k tomuto kroku Washington přistoupil, protože ruský vládce Vladimir Putin odmítá ukončit válku proti Ukrajině, kterou americký ministr označil jako nesmyslnou.
včeraAktualizovánopřed 14 mminutami

Situace v Sýrii se zklidňuje, Šará shání spojence na obnovu země

Sýrie má za sebou nejklidnější týdny od vypuknutí občanské války před čtrnácti lety. Islamistické vládě prezidenta Ahmada Šaráa se pomalu daří mírnit přetrvávající vnitřní napětí. Úspěšnější je však na mezinárodním poli. Velká Británie nově vyškrtla jeho někdejší džihádistickou milici – nyní součást armády – ze seznamu teroristických organizací. Na klid a pořádek dohlížejí v Damašku nové ozbrojené síly. Podle nejnovějšího odhadu Světové banky by na poválečnou rekonstrukci Sýrie bylo zapotřebí 216 miliard dolarů. Nová vláda zoufale shání investice, kde se dá – včetně Moskvy.
před 1 hhodinou

USA poprvé udeřily na loď pašující drogy v Pacifiku, uvedl Hegseth

Při novém americkém úderu na loď údajně pašující drogy zemřeli dva lidé. Řekl to ministr obrany USA Pete Hegseth. Podle agentury AFP jde o první takový americký úder na plavidlo v Tichém oceánu. Agentura AP podotýká, že se celkově jednalo už o osmý podobný útok americké armády na plavidla údajně pašující narkotika, přičemž předchozích sedm z nich se odehrálo v Karibiku. Počet zabitých při všech osmi úderech se tak zvýšil na nejméně 34, napsala AP.
před 3 hhodinami

Evropské armády budou mít větší pravomoci zakročit proti dronům

Další evropské země připravují úpravy zákonů o zásazích proti bezpilotním letounům. Mění je tak, aby armády mohly sestřelit neznámé drony nad kritickou infrastrukturou. Po Německu ke kroku přistoupí i Velká Británie – zatím se to bude týkat vojenských základen. Později by ale vojáci mohli zasahovat třeba i na letištích.
před 3 hhodinami

Ukrajina se předběžně dohodla se Švédskem na koupi až 150 gripenů

Ukrajina v budoucnu od Švédska koupí 100 až 150 bojových letounů JAS-39 Gripen. Po setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským to oznámil premiér Švédska Ulf Kristersson, informují agentury Reuters a AFP. Podotýkají však, že jde zatím jen o předběžnou dohodou. Zelenskyj před novináři uvedl, že cílem Kyjeva je získat první gripeny už příští rok.
před 7 hhodinami

Pro let do Budapešti by Putin potřeboval výjimku. Dříve už udělena byla

Prezident USA Donald Trump by se měl setkat v Budapešti se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem, aby jednali o ukončení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. I když termín není zatím vůbec jasný, na místu setkání je shoda. Maďarsko zve Putina do své země mezinárodnímu zatykači navzdory, ruský vůdce musí navíc v případě přeletu nad státem Evropské unie požádat o výjimku. Tu už odmítlo udělit Polsko. V minulosti však už ruským představitelům státy EU v žádosti vyhověly.
před 7 hhodinami

Zelenskyj: Trumpův návrh zastavit boje na současné linii je dobrý kompromis

Návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se základem pro jednání s Moskvou staly současné frontové linie na Ukrajině, je dobrý kompromis, řekl podle agentur ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při návštěvě Norska. Zároveň vyjádřil pochyby o tom, že ruský vládce Vladimir Putin na něco takového přistoupí.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Načítání...