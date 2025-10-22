USA uvalily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil

Spojené státy ve středu oznámily uvalení sankcí na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Informovaly o tom agentury AFP, AP a Reuters. Šéf resortu financí Scott Bessent v prohlášení uvedl, že k tomuto kroku Washington přistoupil, protože ruský vládce Vladimir Putin odmítá ukončit válku proti Ukrajině, kterou americký ministr označil jako nesmyslnou.
„Nyní je čas zastavit zabíjení a (čas) na okamžité příměří,“ uvedl Bessent v prohlášení. „Vzhledem k tomu, že prezident Putin odmítá ukončit tuto nesmyslnou válku, ministerstvo financí uvaluje sankce na dvě největší ruské ropné společnosti, které financují kremelskou válečnou mašinérii,“ uvedl dále americký ministr financí.
Dodal, že jím vedený resort je připraven v případě potřeby podniknout další kroky, které by podpořily snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončit ruskou válku proti Ukrajině. „Vyzýváme naše spojence, aby se k nám připojili a dodržovali tyto sankce,“ dodal Bessent.
Nejnovější americké sankce podle agentury AP míří nejen na Rosněfť a Lukoil, ale také proti desítkám jejich dceřinných společností.
Washington k postihům proti ruským ropným společnostem přistoupil po měsících tlaku vyvíjeném z obou amerických politických stran na Trumpa, aby uvalil tvrdší sankce na ruský ropný průmysl, podotkla AP. Šéf Bílého domu podle AFP odkládal nové sankce proti Rusku v naději, že přesvědčí Putina k uzavření míru s Ukrajinou i bez nich.
Dánské předsednictví Evropské unie dnes mezitím oznámilo, že cesta k přijetí 19. balíku sankcí EU proti Rusku je volná a žádná členská země už nemá vůči novým odvetným opatřením výhrady. Balíček unijních sankcí, který je reakcí za pokračující ruskou invazi na Ukrajinu, zahrnuje řadu opatření v oblasti energetiky a financí včetně postupného zákazu dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska. Balík by měl být schválen ve čtvrtek.