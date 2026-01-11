Z Aleppa se evakuovalo 360 kurdských bojovníků

Ze dvou sporných čtvrtí v severosyrském městě Aleppo se v noci na neděli SEČ evakuovaly stovky kurdských bojovníků, což by mohlo ukončit několikadenní násilné střety s vládními silami. Napsala to agentura AP. Konflikt si od úterý vyžádal životy nejméně 22 lidí.
Státní tisková agentura SANA informovala, že autobusy přepravily poslední bojovníky z aleppských čtvrtí Šajch Maksúd a Ašrafíja na severovýchod Sýrie, která je pod kontrolou Kurdy vedenou ozbrojenou koalicí Syrských demokratických sil (SDF). Podle novináře AP bylo v autobusech 360 bojovníků.
„Díky mezinárodnímu zprostředkování, jehož cílem bylo zastavit útoky a porušování práv našeho lidu v Halabu (Aleppu), jsme dosáhli dohody vedoucí k příměří a bezpečné evakuaci mučedníků, zraněných, uvězněných civilistů a bojovníků ze čtvrtí Ašrafíja a Šajch Maksúd do severní a východní Sýrie,“ uvedl velitel SDF Mazlúm Abdí. „Vyzývám zprostředkovatele, aby dodrželi své sliby zastavit porušování práv a aby usilovali o bezpečný návrat vysídlených osob do jejich domovů,“ dodal.
V Aleppu, největším syrském městě, bylo během soboty hlášeno několik útoků bezpilotních letounů, kvůli čemuž úřady až do odvolání zastavily civilní lety na místním mezinárodním letišti. Dron zasáhl i budovu guvernéra stejnojmenné provincie, o obětech zatím nejsou žádné informace. Syrská armáda pak odpoledne oznámila, že dokončila zásah proti poslední kurdské baště v Aleppu, čtvrti Šajch Maksúd, kurdské síly to však popřely.
Nejtvrdší boje od pádu Asada
Pětidenní boje mezi oběma stranami, nejtvrdší od předloňského pádu diktátora Bašára Asada, si vyžádaly životy nejméně 22 civilistů a vysídlení asi 155 tisíc osob.
Podporu syrské armádě už dříve vyjádřilo Turecko, útoky proti kurdské menšině naopak odsoudil Izrael. EU vyzvala obě strany ke zdrženlivosti, stejně jako zvláštní vyslanec USA v Sýrii Tom Barrack, podle něhož boje ohrožují březnovou dohodu mezi vládou a kurdským vedením.
Asadův režim svrhli v prosinci 2024 bojovníci z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) a jeho spojenci. Vůdce HTS Ahmad Šará byl loni v lednu jmenován prozatímním prezidentem a ozbrojená uskupení bojující proti Asadovi byla rozpuštěna a začleněna do nově vznikajících bezpečnostních složek státu. SDF, které se ofenzivy proti Asadově armádě neúčastnily, se rozpuštění a začlenění dlouhodobě vyhýbají.
SDF vojensky ovládají oblasti severní a východní Sýrie, které si od roku 2012 udržují poloautonomní správu. Začlenění kurdských oblastí a jednotek SDF je dlouhodobě překážkou snah nové syrské vlády o sjednocení země.