Z Aleppa se evakuovalo 360 kurdských bojovníků


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ze dvou sporných čtvrtí v severosyrském městě Aleppo se v noci na neděli SEČ evakuovaly stovky kurdských bojovníků, což by mohlo ukončit několikadenní násilné střety s vládními silami. Napsala to agentura AP. Konflikt si od úterý vyžádal životy nejméně 22 lidí.

Státní tisková agentura SANA informovala, že autobusy přepravily poslední bojovníky z aleppských čtvrtí Šajch Maksúd a Ašrafíja na severovýchod Sýrie, která je pod kontrolou Kurdy vedenou ozbrojenou koalicí Syrských demokratických sil (SDF). Podle novináře AP bylo v autobusech 360 bojovníků.

„Díky mezinárodnímu zprostředkování, jehož cílem bylo zastavit útoky a porušování práv našeho lidu v Halabu (Aleppu), jsme dosáhli dohody vedoucí k příměří a bezpečné evakuaci mučedníků, zraněných, uvězněných civilistů a bojovníků ze čtvrtí Ašrafíja a Šajch Maksúd do severní a východní Sýrie,“ uvedl velitel SDF Mazlúm Abdí. „Vyzývám zprostředkovatele, aby dodrželi své sliby zastavit porušování práv a aby usilovali o bezpečný návrat vysídlených osob do jejich domovů,“ dodal.

Syrská armáda tvrdí, že dokončila boje ve čtvrti Aleppa. Kurdové to popřeli
Severosyrské Aleppo na snímku z 9. ledna

V Aleppu, největším syrském městě, bylo během soboty hlášeno několik útoků bezpilotních letounů, kvůli čemuž úřady až do odvolání zastavily civilní lety na místním mezinárodním letišti. Dron zasáhl i budovu guvernéra stejnojmenné provincie, o obětech zatím nejsou žádné informace. Syrská armáda pak odpoledne oznámila, že dokončila zásah proti poslední kurdské baště v Aleppu, čtvrti Šajch Maksúd, kurdské síly to však popřely.

Nejtvrdší boje od pádu Asada

Pětidenní boje mezi oběma stranami, nejtvrdší od předloňského pádu diktátora Bašára Asada, si vyžádaly životy nejméně 22 civilistů a vysídlení asi 155 tisíc osob.

Podporu syrské armádě už dříve vyjádřilo Turecko, útoky proti kurdské menšině naopak odsoudil Izrael. EU vyzvala obě strany ke zdrženlivosti, stejně jako zvláštní vyslanec USA v Sýrii Tom Barrack, podle něhož boje ohrožují březnovou dohodu mezi vládou a kurdským vedením.

Americká armáda provedla údery napříč Sýrií, cílem byl Islámský stát
F-16, ilustrační foto

Asadův režim svrhli v prosinci 2024 bojovníci z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) a jeho spojenci. Vůdce HTS Ahmad Šará byl loni v lednu jmenován prozatímním prezidentem a ozbrojená uskupení bojující proti Asadovi byla rozpuštěna a začleněna do nově vznikajících bezpečnostních složek státu. SDF, které se ofenzivy proti Asadově armádě neúčastnily, se rozpuštění a začlenění dlouhodobě vyhýbají.

SDF vojensky ovládají oblasti severní a východní Sýrie, které si od roku 2012 udržují poloautonomní správu. Začlenění kurdských oblastí a jednotek SDF je dlouhodobě překážkou snah nové syrské vlády o sjednocení země.

Výběr redakce

V jeskyni v Moravském krasu byl zraněn muž

V jeskyni v Moravském krasu byl zraněn muž

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Íránská armáda oznámila, že bude chránit národní zájmy

Íránská armáda oznámila, že bude chránit národní zájmy

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Do americké operace ve Venezuele se zapojilo 150 armádních strojů

Do americké operace ve Venezuele se zapojilo 150 armádních strojů

před 6 hhodinami
Sníh komplikuje dostavbu Dvoreckého mostu v Praze

Sníh komplikuje dostavbu Dvoreckého mostu v Praze

před 8 hhodinami
Nobelova cena za mír je nepřenosná, upozornil Norský Nobelův institut

Nobelova cena za mír je nepřenosná, upozornil Norský Nobelův institut

před 8 hhodinami
Sněhová situace přeje lyžařům a běžkařům

Sněhová situace přeje lyžařům a běžkařům

před 8 hhodinami
Vrcholí jednání o platech ve veřejné sféře. Nyní už s novou vládou

Vrcholí jednání o platech ve veřejné sféře. Nyní už s novou vládou

před 10 hhodinami
Politici rozdmýchávají nenávist, říká Ukrajinka žijící v Česku

Politici rozdmýchávají nenávist, říká Ukrajinka žijící v Česku

před 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Maduro přes právníky vzkázal, že jsou s manželkou v pořádku

Bývalý vůdce Venezuely Nicolás Maduro, který je s manželkou Ciliou Floresovou od minulé soboty v newyorské vazbě, přes své právníky vzkázal, že jsou oba v pořádku a že jsou bojovníci. Informovala o tom agentura AFP, podle níž Spojené státy vyzvaly své občany ve Venezuele, aby zemi okamžitě opustili.
před 9 mminutami

Z Aleppa se evakuovalo 360 kurdských bojovníků

Ze dvou sporných čtvrtí v severosyrském městě Aleppo se v noci na neděli SEČ evakuovaly stovky kurdských bojovníků, což by mohlo ukončit několikadenní násilné střety s vládními silami. Napsala to agentura AP. Konflikt si od úterý vyžádal životy nejméně 22 lidí.
před 1 hhodinou

Íránská armáda oznámila, že bude chránit národní zájmy

Íránská armáda oznámila, že bude chránit národní zájmy země, strategickou infrastrukturu a veřejný majetek, zatímco v Íránu pokračují protirežimní protesty, píše agentura Reuters. Americký ministr zahraničí Marco Rubio zároveň vyjádřil íránskému lidu podporu USA. Server Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) píše, že v zemi je stále blokován internet. Další zdroje hovoří i o odříznutí od telefonního spojení. Protivládní protesty si po dvou týdnech podle AP vyžádaly nejméně 65 obětí. Podporu demonstrantům vyjádřila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Americká armáda provedla údery napříč Sýrií, cílem byl Islámský stát

Americká armáda oznámila, že v sobotu napříč Sýrií provedla několik úderů zaměřených na teroristickou organizaci Islámský stát (IS nebo ISIS). Informovala o tom agentura Reuters. Armáda nesdělila, zda byl při úderech někdo zabit.
před 6 hhodinami

Do americké operace ve Venezuele se zapojilo 150 armádních strojů

Do americké akce ve Venezuele, při které byl zadržen tamní autoritář Nicolás Maduro se svou manželkou, se zapojilo 150 strojů amerického letectva, námořnictva i námořní pěchoty. Krytí pro vrtulníky operující blíže nad zemí poskytovaly neviditelné stíhačky F-22 Raptor a F-35. Podporu zajišťovaly i letouny včasného varování E-2 Hawkeye nebo bombardér B-1B Lancer. Z vrtulníků se do operace zapojily bojové verze větších strojů MH-47, bitevní vrtulníky Apache, menší MH-6M zvané Little Bird nebo Černé jestřáby v různých variantách. Vojenskými stroji zapojenými do akce se zabývala Zóna ČT24.
před 6 hhodinami

Nobelova cena za mír je nepřenosná, upozornil Norský Nobelův institut

Nobelovu cenu za mír nelze převést na jinou osobu nebo ji s ní sdílet ani ji nelze nikomu odejmout, upozornily v sobotu Norský Nobelův institut a Norský Nobelův výbor. Uvedly to v souvislosti se záměrem loni oceněné venezuelské opoziční lídryně Maríe Coriny Machadové přenechat cenu americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.
před 8 hhodinami

Kyjev byl dočasně bez vody a tepla. Výpadky hlásí i další části Ukrajiny a Ruska

Části Ukrajiny i Ruska jsou bez elektřiny, mezi nimi byla asi hodinu také celá ukrajinská metropole. Kyjevskou elektrickou soustavu podle úřadů odstavili kvůli nutným opravám po předchozích masivních útocích. Moskva během noci a v sobotu přes den útočila na několika místech uvnitř Ukrajiny, kde zabila či zranila několik obyvatel, informují ukrajinské zdroje. Trosky z ukrajinského dronu zase způsobily požár ve skladu pohonných hmot na jihu ruské Volgogradské oblasti.
před 16 hhodinami

„Slova přímo z ruské propagandy,“ říká k Turkovým výrokům v Kyjevě Gregorová

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v pátek navštívil Ukrajinu. Doprovázel ho také poslanec za Motoristy Filip Turek, který prohlásil, že za válku může mimo jiné zahraniční politika supervelmocí a úvahy o rozšiřování NATO. „Petr Macinka mě překvapil některými výroky pozitivně,“ uvedla v Událostech, komentářích europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti). „Nicméně Turek do toho hodil Petru Macinkovi vidle svými nepřijatelnými výroky ruské propagandy o vlivu NATO na začátek války,“ dodala. Podle poslance Radka Kotena (SPD) se chtěl Macinka při návštěvě Ukrajiny mimo jiné dozvědět, v jaké fázi jsou vyjednávání o míru. Debatou provázel Lukáš Dolanský.
před 18 hhodinami
Načítání...