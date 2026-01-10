Syrská armáda tvrdí, že dokončila boje ve čtvrti Aleppa. Kurdové to popřeli


Syrská armáda oznámila, že v jedné ze dvou čtvrtí Aleppa dokončila to, co označila za komplexní bezpečnostní operaci. Kurdské síly, proti nimž vládní jednotky v severosyrském městě od úterý bojují, však krátce nato podle agentury Reuters obsazení čtvrti Šajch Maksúd armádou popřely. V pátek armáda obyvatele čtvrti vyzvala, aby opustili několik pozic, které následně hodlala bombardovat.

„Oznamujeme dokončení komplexní bezpečnostní operace ve čtvrti Šajch Maksúd v Aleppu,“ uvedla armáda v prohlášení, které zveřejnila státní agentura SANA. Zároveň vyzvala obyvatele, aby zůstali doma a nevycházeli.

Reportéři agentury AFP na místě nicméně uvedli, že i po tomto oznámení bylo stále slyšet bombardování.

Syrská vláda v noci na pátek vyhlásila ve třech čtvrtích Aleppa včetně Šajch Maksúd klid zbraní a kurdské bojovníky vyzvala, aby se z nich stáhli. Tamní kurdské jednotky však výzvu k evakuaci bojovníků odmítly.

Syrská armáda chystá další údery v Aleppu
Požár způsobený střety v syrském městě Aleppo

Domovy muselo opustit téměř 150 tisíc lidí

Násilné střety mezi vládními silami a Kurdy vedenou ozbrojenou koalicí Syrských demokratických sil (SDF) v Aleppu začaly v úterý a vyžádaly si smrt nejméně šestnácti civilistů a jednoho vojáka. Podle syrských úřadů boje také donutily více než 140 tisíc lidí opustit své domovy.

Podporu syrské armádě vyjádřilo Turecko, útoky proti kurdské menšině naopak odsoudil Izrael. Evropská unie vyzvala obě strany ke zdrženlivosti.

Armáda ostřeluje kurdské čtvrti v Aleppu, tisíce Syřanů prchají
Syřané prchají před boji z Aleppa

V prosinci 2024 islamistické uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) a jeho spojenci svrhli režim vládce Bašára Asada. Vůdce HTS Ahmad Šará byl loni v lednu jmenován prozatímním prezidentem a ozbrojená uskupení bojující proti Asadovi byla rozpuštěna a začleněna do nově vznikajících bezpečnostních složek státu.

SDF, které se ofenzivy proti Asadově armádě neúčastnily, se rozpuštění a začlenění dlouhodobě vyhýbají.

Syrské demokratické síly vojensky ovládají severní a východní oblasti země, které si od roku 2012 udržují poloautonomní správu. Začlenění kurdských oblastí a jednotek SDF je dlouhodobě překážkou snah nové syrské vlády o sjednocení země.

