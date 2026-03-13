Budeme čerpat unijní půjčku na zbrojení jinak, řekl Tusk po vetu prezidenta

Polsko bude čerpat prostředky na zbrojení z unijního nástroje SAFE navzdory tomu, že prezident Karol Nawrocki vetoval zákon umožňující nízkoúrokové půjčky z programu využívat. Řekl to premiér Donald Tusk s tím, že Varšava bude muset použít jiné, složitější způsoby, které čerpání půjčky ze SAFE umožňují. Politici polské proevropské vládní koalice rozhodnutí národněkonzervativního prezidenta ostře kritizují.
Ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz sdělil, že Polsko bude muset využívat stávající nástroje pro využívání nízkoúročených půjček z programu SAFE, které nejsou tak dobré jako ty, jež obsahoval zákon odmítnutý Nawrockým.
„Bude to těžší, někdy to půjde pomaleji... budeme se muset spoléhat na vlastní sílu, odhodlání, ale uděláme to,“ avizoval Tusk.
Varšava měla mít z programu SAFE největší prospěch. Evropské instituce jí schválily půjčky na modernizaci a posílení armády v hodnotě 43,7 miliardy eur (téměř 1,1 bilionu korun). Podle vládních plánů měla státní rozvojová banka BGK spravovat fond určený k vyplácení těchto peněz a zákon, který Nawrocki vetoval, vytvářel mechanismus pro využití těchto prostředků.
Nicméně nyní bude muset kabinet využívat existující Fond na podporu ozbrojených sil, jehož pravidla znemožňují vyplatit asi sedm miliard zlotých (40,1 miliardy korun) určených pro pohraniční stráž a policii.
Nawrockému vadí zadlužení, PiS mluví o vměšování Německa
Nawrocki své veto zdůvodnil tím, že Polsko by se na dekády zadlužilo. Podle něj jde o „ohromnou zahraniční půjčku“ na desítky let a v cizí měně, na které by vydělaly západní banky a finanční instituce.
Problém vidí nejen v penězích, ale i v principech. „SAFE je mechanismus, v němž Brusel prostřednictvím takzvané zásady podmíněnosti může zastavit financování,“ tvrdí Nawrocki. Dodal, že v případě přijetí zákona by o polské bezpečnosti nerozhodovalo výlučně polské vedení.
Nawrocki je spojencem opoziční národněkonzervativní strany Právo a spravedlnosti (PiS), která byla u moci v letech 2015 až 2023. V té době se Varšava opakovaně dostávala do sporů s EU kvůli porušování principů, na nichž je sedmadvacítka založena. Brusel kvůli tomu odmítal zemi vyplácet část peněz.
PiS také označuje unijní program SAFE za snahu Německa vměšovat se do záležitostí Polska. Kritizovala také, že by Polsko ztratilo flexibilitu ve věci nákupu zbraní. Tuskova vláda naopak zdůrazňovala, že z programu by měl užitek především domácí zbrojní průmysl, do kterého by směřovala většina prostředků.
Nawrocki che nakupovat od USA, ne z Evropy
Nawrockému, který obdivuje amerického prezidenta Donalda Trumpa a je pro úzké vztahy se Spojenými státy, se také nelíbí, že z peněz z programu SAFE by se měla nakupovat vojenská technika od evropských výrobců na úkor amerického vybavení.
„Prezident ztratil šanci, aby se zachoval jako polský vlastenec. Ostuda!“ komentoval veto Nawrockého rovněž Tusk.
„Dosud jsem si myslel, že i při všech politických kontroverzích existuje mezi vládou a opozicí shoda v otázce odstrašování (ruského diktátora Vladimira) Putina, podpory Ukrajiny, spojenectví se Spojenými státy a v otázce dozbrojování polské armády,“ nechal se slyšet polský vicepremiér a ministr zahraničí Radoslaw Sikorski.
Nawrocki představil vlastní návrh financování modernizace a posilování polské armády, podle kterého by Varšava místo půjček od EU využila nerealizované zisky z rostoucí ceny zlatých rezerv centrální banky. Vláda to ale odmítá, protože by to podle ní investice zpozdilo, a podotýká, že centrální banka v posledních letech zisky nevykazuje.
EK: Polsko předložilo dobrý plán
Evropská komise (EK) uvedla, že je odhodlána pokračovat v realizaci dohody s Polskem v rámci programu SAFE, nebude se ale nijak zapojovat do domácí politické debaty. Mluvčí EK Thomas Regnier také zdůraznil, že Varšava by měla získat téměř třetinu z celého finančního balíku rozdělovaného v rámci SAFE.
„Polsko předložilo velmi silný a dobře připravený plán, který Evropské komise a Rada EU schválily v rekordním čase,“ podotkl mluvčí EK.
„Pokud jde o další možné kroky, platby a podobně, naše pozice je jasná. Čas je pro nás klíčový a jsme odhodláni plán neprodleně uskutečnit,“ dodal s tím, že unijní exekutiva dokončuje dohodu o půjčce, aby ji mohla podepsat s polskými úřady a vyplatit počáteční částku už v dubnu.
Nawrocki za půl roku vetoval víc zákonů než Duda ze deset let
Rozhodnutí Nawrockého nepodepsat zákon, který vytvořil mechanismus pro využití prostředků z programu SAFE, vyostřilo napětí mezi Tuskem a prezidentským palácem.
„Není to první veto prezidenta. Za dobu, co je v úřadu, tedy za více než půl roku, zablokoval více než dvě desítky zákonů, což je mnohonásobně více, než (kolik vetoval zákonů) jeho předchůdce (Andrzej Duda) za deset let,“ doplnil zpravodaj ČT v Polsku Jan Řápek.
Pro přehlasování Nawrockého veta by vláda potřebovala třípětinovou většinu, kterou v Sejmu nemá, dodal Řápek.
Polsko v posledních letech výrazně navýšilo výdaje na obranu, snahy o posílení své armády zintenzivnilo zejména po zahájení plnohodnotné pozemní ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022.