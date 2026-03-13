Budeme čerpat unijní půjčku na zbrojení jinak, řekl Tusk po vetu prezidenta


před 39 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Polsko bude čerpat prostředky na zbrojení z unijního nástroje SAFE navzdory tomu, že prezident Karol Nawrocki vetoval zákon umožňující nízkoúrokové půjčky z programu využívat. Řekl to premiér Donald Tusk s tím, že Varšava bude muset použít jiné, složitější způsoby, které čerpání půjčky ze SAFE umožňují. Politici polské proevropské vládní koalice rozhodnutí národněkonzervativního prezidenta ostře kritizují.

Ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz sdělil, že Polsko bude muset využívat stávající nástroje pro využívání nízkoúročených půjček z programu SAFE, které nejsou tak dobré jako ty, jež obsahoval zákon odmítnutý Nawrockým.

„Bude to těžší, někdy to půjde pomaleji... budeme se muset spoléhat na vlastní sílu, odhodlání, ale uděláme to,“ avizoval Tusk.

Varšava měla mít z programu SAFE největší prospěch. Evropské instituce jí schválily půjčky na modernizaci a posílení armády v hodnotě 43,7 miliardy eur (téměř 1,1 bilionu korun). Podle vládních plánů měla státní rozvojová banka BGK spravovat fond určený k vyplácení těchto peněz a zákon, který Nawrocki vetoval, vytvářel mechanismus pro využití těchto prostředků.

Nicméně nyní bude muset kabinet využívat existující Fond na podporu ozbrojených sil, jehož pravidla znemožňují vyplatit asi sedm miliard zlotých (40,1 miliardy korun) určených pro pohraniční stráž a policii.

Nawrockému vadí zadlužení, PiS mluví o vměšování Německa

Nawrocki své veto zdůvodnil tím, že Polsko by se na dekády zadlužilo. Podle něj jde o „ohromnou zahraniční půjčku“ na desítky let a v cizí měně, na které by vydělaly západní banky a finanční instituce.

Problém vidí nejen v penězích, ale i v principech. „SAFE je mechanismus, v němž Brusel prostřednictvím takzvané zásady podmíněnosti může zastavit financování,“ tvrdí Nawrocki. Dodal, že v případě přijetí zákona by o polské bezpečnosti nerozhodovalo výlučně polské vedení.

Nawrocki je spojencem opoziční národněkonzervativní strany Právo a spravedlnosti (PiS), která byla u moci v letech 2015 až 2023. V té době se Varšava opakovaně dostávala do sporů s EU kvůli porušování principů, na nichž je sedmadvacítka založena. Brusel kvůli tomu odmítal zemi vyplácet část peněz.

PiS také označuje unijní program SAFE za snahu Německa vměšovat se do záležitostí Polska. Kritizovala také, že by Polsko ztratilo flexibilitu ve věci nákupu zbraní. Tuskova vláda naopak zdůrazňovala, že z programu by měl užitek především domácí zbrojní průmysl, do kterého by směřovala většina prostředků.

Nawrocki che nakupovat od USA, ne z Evropy

Nawrockému, který obdivuje amerického prezidenta Donalda Trumpa a je pro úzké vztahy se Spojenými státy, se také nelíbí, že z peněz z programu SAFE by se měla nakupovat vojenská technika od evropských výrobců na úkor amerického vybavení.

„Prezident ztratil šanci, aby se zachoval jako polský vlastenec. Ostuda!“ komentoval veto Nawrockého rovněž Tusk.

„Dosud jsem si myslel, že i při všech politických kontroverzích existuje mezi vládou a opozicí shoda v otázce odstrašování (ruského diktátora Vladimira) Putina, podpory Ukrajiny, spojenectví se Spojenými státy a v otázce dozbrojování polské armády,“ nechal se slyšet polský vicepremiér a ministr zahraničí Radoslaw Sikorski.

Nawrocki představil vlastní návrh financování modernizace a posilování polské armády, podle kterého by Varšava místo půjček od EU využila nerealizované zisky z rostoucí ceny zlatých rezerv centrální banky. Vláda to ale odmítá, protože by to podle ní investice zpozdilo, a podotýká, že centrální banka v posledních letech zisky nevykazuje.

Zpravodaj ČT Jan Řápek k vetu polského prezidenta
EK: Polsko předložilo dobrý plán

Evropská komise (EK) uvedla, že je odhodlána pokračovat v realizaci dohody s Polskem v rámci programu SAFE, nebude se ale nijak zapojovat do domácí politické debaty. Mluvčí EK Thomas Regnier také zdůraznil, že Varšava by měla získat téměř třetinu z celého finančního balíku rozdělovaného v rámci SAFE.

„Polsko předložilo velmi silný a dobře připravený plán, který Evropské komise a Rada EU schválily v rekordním čase,“ podotkl mluvčí EK.

„Pokud jde o další možné kroky, platby a podobně, naše pozice je jasná. Čas je pro nás klíčový a jsme odhodláni plán neprodleně uskutečnit,“ dodal s tím, že unijní exekutiva dokončuje dohodu o půjčce, aby ji mohla podepsat s polskými úřady a vyplatit počáteční částku už v dubnu.

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski během svého parlamentního projevu, 26. února 2026

Nawrocki za půl roku vetoval víc zákonů než Duda ze deset let

Rozhodnutí Nawrockého nepodepsat zákon, který vytvořil mechanismus pro využití prostředků z programu SAFE, vyostřilo napětí mezi Tuskem a prezidentským palácem.

„Není to první veto prezidenta. Za dobu, co je v úřadu, tedy za více než půl roku, zablokoval více než dvě desítky zákonů, což je mnohonásobně více, než (kolik vetoval zákonů) jeho předchůdce (Andrzej Duda) za deset let,“ doplnil zpravodaj ČT v Polsku Jan Řápek.

Pro přehlasování Nawrockého veta by vláda potřebovala třípětinovou většinu, kterou v Sejmu nemá, dodal Řápek.

Polsko v posledních letech výrazně navýšilo výdaje na obranu, snahy o posílení své armády zintenzivnilo zejména po zahájení plnohodnotné pozemní ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022.

Datacentra poprvé čelí fyzickým útokům. Nemají ochranu, Írán vyvíjí tlak, říká expert

Datacentra poprvé čelí fyzickým útokům. Nemají ochranu, Írán vyvíjí tlak, říká expert

Budeme čerpat unijní půjčku na zbrojení jinak, řekl Tusk po vetu prezidenta

Budeme čerpat unijní půjčku na zbrojení jinak, řekl Tusk po vetu prezidenta

USA v Iráku ztratily tankovací letoun, celá posádka zahynula

Advokátní komora podala kvůli bitcoinům kárnou žalobu na advokáta Titze

Platformy odmítají dopady stávky kurýrů, ti naopak hlásí problémy z menších měst

V Iráku při dronovém útoku zemřel francouzský voják

Novela o podpoře bydlení prošla do dalšího čtení

USA povolily dočasně nakupovat ruskou ropu. Evropa nesouhlasí

Datacentra poprvé čelí fyzickým útokům. Nemají ochranu, Írán vyvíjí tlak, říká expert

Datová centra na Blízkém východě se musí vypořádávat s kyberútoky, ale vůbec poprvé také s fyzickými údery. Firmy hlásí zásahy objektů, které zajišťují provoz bankovních aplikací či cloudových služeb. K několika z nich se přihlásil Írán. „Útoky poškozují významné zdroje služeb pro celou společnost, což vytváří velký dopad,“ vysvětluje senior architekt z národního superpočítačového centra IT4Innovations Filip Staněk. Centra nejsou na ubránění se vojenskému náporu vybavena, upozorňuje.
Budeme čerpat unijní půjčku na zbrojení jinak, řekl Tusk po vetu prezidenta

Polsko bude čerpat prostředky na zbrojení z unijního nástroje SAFE navzdory tomu, že prezident Karol Nawrocki vetoval zákon umožňující nízkoúrokové půjčky z programu využívat. Řekl to premiér Donald Tusk s tím, že Varšava bude muset použít jiné, složitější způsoby, které čerpání půjčky ze SAFE umožňují. Politici polské proevropské vládní koalice rozhodnutí národněkonzervativního prezidenta ostře kritizují.
USA v Iráku ztratily tankovací letoun, celá posádka zahynula

Spojené státy během současných válečných operací proti Íránu ztratily tankovací letoun KC-135. Zřítil se na západě Iráku, zemřelo všech šest členů posádky. Na síti X to oznámilo regionální velitelství amerických ozbrojených sil (CENTCOM) s tím, že událost nesouvisela s nepřátelskou ani spojeneckou palbou.
V Iráku při dronovém útoku zemřel francouzský voják

Při čtvrtečním dronovém útoku na kurdsko-francouzskou základnu u Machmúru na severu Iráku zemřel francouzský voják. Podle jeho velitele muže zabil íránský Šáhed. Šest zraněných je v nemocnici. Portál The New Region poznamenal, že po začátku amerických a izraelských útoků na Teherán provádějí Írán a proíránské milice v Iráku protiúdery na tamní vojenská zařízení propojená s USA a jejich spojenci.
Růst americké ekonomiky na konci roku prudce klesl

Růst americké ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku zpomalil v celoročním přepočtu na 0,7 procenta z tempa 4,4 procenta ve třetím čtvrtletí. Vyplývá to ze zpřesněné zprávy, kterou zveřejnili statistici tamního ministerstva práce. Ve srovnání s prvním odhadem zveřejněným v únoru je růst hrubého domácího produktu (HDP) poloviční.
USA povolily dočasně nakupovat ruskou ropu. Evropa nesouhlasí

Spojené státy v noci na pátek dočasně povolily zemím nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech na moři. Washington tím usiluje o stabilizaci světových trhů s ropou, na nichž panuje napjatá situace kvůli nynější válce na Blízkém východě. Na síti X to oznámil americký ministr financí Scott Bessent. Evropští politici dávají najevo nesouhlas, protože podle nich pomůže Rusku s válkou proti Ukrajině. Cena ropy však i nadále pokračuje v růstu. CNN uvedla, že Bílý dům nepočítal s možností, že Írán uzavře Hormuzský průliv.
Nový íránský vůdce byl zraněn a nejspíš znetvořen, prohlásil Hegseth

Americký ministr obrany Pete Hegseth při brífinku v Pentagonu uvedl, že íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí byl zraněn a pravděpodobně znetvořen, Zpravodajský web BBC píše, že žádné důkazy nejsou k dispozici. Podle Hegsetha bylo při americko-izraelských úderech v Íránu, zasaženo na patnáct tisíc cílů. V centru Teheránu podle íránské státní televize došlo k několika mohutným výbuchům. Izrael krátce předtím vyzval k evakuaci. Na okolní země útočil také Teherán.
Kreml chce udržet Orbána u moci, do Maďarska poslal agenty, upozorňují média i opozice

Rusko provádí skrytou dezinformační kampaň, jejímž cílem je pomoci maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi ke znovuzvolení v dubnových parlamentních volbách, upozorňuje list Financial Times a investigativní projekt VSquare. Podle něj Moskva vyslala za tímto účelem do Maďarska skupinu agentů. O ruské vlivové akci i operativcích vyslaných Kremlem hovoří rovněž maďarská opozice.
